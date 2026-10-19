A közösségi oldalak használatát a 14 éven aluli gyermekek számára megtiltó törvénytervezetet készül benyújtani a parlamentbe a Szociáldemokrata Párt (PSD) két Beszterce-Naszód megyei képviselője, Daniel Suciu és Bogdan Ivan.

Székelyhon 2026. október 19., 19:272026. október 19., 19:27

A kezdeményezést néhány órával azután jelentették be, hogy hétfő reggel egy 13 éves diák késsel megsebesített egy tanárt és egy 12 éves tanulót a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában. korábban írtuk Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik iskolatársára Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel. Daniel Suciu Facebook-bejegyzésében azt írta, kidolgozás alatt álló jogszabályjavaslatuk megtiltaná a közösségi oldalak használatát a 14 éven aluli gyermekek számára,

a 14 és 18 év közötti fiatalok esetében pedig szülői beleegyezéshez és kötelező szülői felügyeleti eszközök alkalmazásához kötné

a közösségi oldalakhoz való hozzáférést. Megtiltanák továbbá, hogy felnőttek kéretlen magánüzeneteket küldjenek kiskorúaknak, a platformok számára pedig egyértelmű kötelezettségeket írnának elő. A politikus szerint a javasolt intézkedések egy részét más uniós országokban már alkalmazzák, illetve hasonló előírásokat tartalmaz az internet gyermekekre gyakorolt káros hatásait mérsékelni hivatott Kids Act elnevezésű uniós kezdeményezés is. Hirdetés Bogdan Ivan hangsúlyozta, hogy a közösségi oldalak használatakor tényleges életkor-ellenőrzésre, a kiskorúak személyes adatainak fokozott védelmére és a szabályokat megszegő platformok szankcionálására is szükség van. Ellenkező esetben szerinte a jogszabály csak papíron lesz hatékony – írja az Agerpres. A PSD alelnöke rámutatott, a digitális platformokat úgy alakították ki, hogy minél hosszabb időre lekössék a gyermekek figyelmét, miközben

biztonságuk védelmét nem szabályozzák kellőképpen.