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Véget vetnének a korlátlan közösségimédia-használatnak a kiskorúaknál

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

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A közösségi oldalak használatát a 14 éven aluli gyermekek számára megtiltó törvénytervezetet készül benyújtani a parlamentbe a Szociáldemokrata Párt (PSD) két Beszterce-Naszód megyei képviselője, Daniel Suciu és Bogdan Ivan.

Székelyhon

2026. október 19., 19:272026. október 19., 19:27

A kezdeményezést néhány órával azután jelentették be, hogy hétfő reggel egy 13 éves diák késsel megsebesített egy tanárt és egy 12 éves tanulót a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában.

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Daniel Suciu Facebook-bejegyzésében azt írta, kidolgozás alatt álló jogszabályjavaslatuk megtiltaná a közösségi oldalak használatát a 14 éven aluli gyermekek számára,

a 14 és 18 év közötti fiatalok esetében pedig szülői beleegyezéshez és kötelező szülői felügyeleti eszközök alkalmazásához kötné

a közösségi oldalakhoz való hozzáférést. Megtiltanák továbbá, hogy felnőttek kéretlen magánüzeneteket küldjenek kiskorúaknak, a platformok számára pedig egyértelmű kötelezettségeket írnának elő.

A politikus szerint a javasolt intézkedések egy részét más uniós országokban már alkalmazzák, illetve hasonló előírásokat tartalmaz az internet gyermekekre gyakorolt káros hatásait mérsékelni hivatott Kids Act elnevezésű uniós kezdeményezés is.

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Bogdan Ivan hangsúlyozta, hogy a közösségi oldalak használatakor tényleges életkor-ellenőrzésre, a kiskorúak személyes adatainak fokozott védelmére és a szabályokat megszegő platformok szankcionálására is szükség van. Ellenkező esetben szerinte a jogszabály csak papíron lesz hatékony – írja az Agerpres.

A PSD alelnöke rámutatott, a digitális platformokat úgy alakították ki, hogy minél hosszabb időre lekössék a gyermekek figyelmét, miközben

biztonságuk védelmét nem szabályozzák kellőképpen.

Hangsúlyozta, hogy a következményekért nem hárítható kizárólag a szülőkre és a pedagógusokra a felelősség.

Ivan szerint a kezdeményezés nem cenzúrát jelent, hanem azt szolgálja, hogy a digitális szabadság felelősséggel párosuljon, és a gyermekek védelme elsőbbséget élvezzen a technológiai vállalatok üzleti érdekeivel szemben.

Belföld
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