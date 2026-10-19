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Az 1956-os szabadságharc eseményeit idézik fel a Sapientia csíkszeredai karán

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Az 1956-os forradalom eseményeit, köztük pedig annak erdélyi és székelyföldi vonatkozásait idézik fel a kedden délután két órától kezdődő konferencián a Sapientia EMTE Csíkszerdai Karán.

Székelyhon

2026. október 19., 19:432026. október 19., 19:43

A rendezvény első részében történészek és kutatók tudományos előadásokon tekintik át 1956 történelmi hátterét, eseményeit és következményeit, külön figyelmet fordítva arra, miként hatott a magyarországi forradalom az erdélyi magyar közösségre, és

milyen megtorlások követték a szabadság melletti kiállást.

Később családi történeteken, nemzedékeken át öröklődő narratívákon keresztül válik érzékelhetővé, miként él tovább a forradalom emlékezete napjainkban.

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A program szerint 14 órától Benkő Levente, Forró-Bathó Ákos, Oláh Sándor, Tófalvi Zoltán, Dr. Nagy Benedek is előadást tartanak, majd 18 órakor Moyses Márton történetéről készült filmet, a Régi jelen, mai múltat vetítik a Csíki Moziban. A filmet követően közönségtalálkozó is lesz.

Csíkszék Csíkszereda
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