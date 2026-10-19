Az 1956-os szabadságharc eseményeit idézik fel a Sapientia csíkszeredai karán

Az 1956-os forradalom eseményeit, köztük pedig annak erdélyi és székelyföldi vonatkozásait idézik fel a kedden délután két órától kezdődő konferencián a Sapientia EMTE Csíkszerdai Karán.

Székelyhon 2026. október 19., 19:432026. október 19., 19:43

A rendezvény első részében történészek és kutatók tudományos előadásokon tekintik át 1956 történelmi hátterét, eseményeit és következményeit, külön figyelmet fordítva arra, miként hatott a magyarországi forradalom az erdélyi magyar közösségre, és

milyen megtorlások követték a szabadság melletti kiállást.