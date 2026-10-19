Bolojan: egy sarokba szorított ország vezetését vettem át, de már megkezdődött a kilábalás

Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy csaknem 16 hónappal ezelőtt egy súlyos pénzügyi és bizalmi válságba került ország vezetését vette át, utódjának azonban már egy olyan országot ad át, amely elindult a kilábalás útján.
A Victoria-palotában tartott mandátumértékelő sajtótájékoztatóján Bolojan úgy fogalmazott: kormányzása bel- és külpolitikai válságokkal, valamint komoly kihívásokkal terhelt időszak volt, amelyben
Az Agerpres beszámolója szerint felidézte, hogy tavaly júniusban Románia költségvetési hiánya elérte a GDP 9,3 százalékát, a gazdasági növekedés kizárólag a fogyasztásra épült, az országos helyreállítási terv (PNRR) végrehajtása megrekedt, és fennállt az uniós források elvesztésének veszélye.
Az elnökválasztás érvénytelenítése után a társadalom megosztottá vált, miközben
Az ügyvivő kormányfő szerint ebben a helyzetben nem volt valódi választási lehetőség: azonnal el kellett kezdeni a pénzügyi és gazdasági egyensúly helyreállítását, még akkor is, ha ez elkerülhetetlen áldozatokkal járt. Az Európai Bizottság és a pénzügyi piacok már nem ígéreteket, hanem azonnali hatású intézkedéseket vártak Romániától.
– mondta.
Bolojan felidézte azt is, hogy kormányzása kezdetén a költségvetési bevételek növelése és a hiány csökkentése érdekében kénytelenek voltak emelni az áfát. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy
Mint mondta, tisztában van azzal, hogy a megszorító intézkedések mögött családok, alkalmazottak, vállalkozók és nyugdíjasok állnak, akiknek újra kellett tervezniük kiadásaikat, és életszínvonaluk csökkenését tapasztalták.
„Tudom, hogy az emberek nem a makrogazdasági mutatókból élnek. A kormány teljesítményét az alapján ítélik meg, hogy mennyit kell fizetniük a mindennapi megélhetésért, mekkora a fizetésük és a nyugdíjuk, és mennyire biztos a munkahelyük” – fogalmazott.
Az ügyvivő miniszterelnök megköszönte a lakosság áldozatvállalását, hangsúlyozva, hogy az erőfeszítések nem voltak hiábavalók. Szerinte ezek eredményét
Bolojan kifejtette: a kormány intézkedéseinek az volt a céljuk, hogy megőrizzék a beruházásokhoz szükséges forrásokat, és fokozatosan áttérjenek a hitelből finanszírozott fogyasztásra épülő növekedésről a termelésen és a versenyképességen alapuló gazdasági fejlődésre.
Elismerte, hogy a fogyasztás visszaesett, és emiatt a gazdasági növekedés is lassult, de szerinte
Ezzel sikerült kilépni abból az önáltatásból, hogy a kölcsönökből ösztönzött fogyasztás fenntartható növekedést eredményezhet – magyarázta.
Az államadósság emelkedését azzal magyarázta, hogy Romániának magas kamatok mellett kell visszafizetnie az előző években felvett hiteleket. A kamatszintet a nemzetközi folyamatok mellett az is befolyásolta, hogy
Bolojan szerint az infláció részben a korrekció velejárója, részben pedig olyan külső válságok következménye volt, amelyekre Romániának nem volt befolyása. Hangsúlyozta: a költségvetési hiány lefaragása nem önmagában vett cél volt, hanem
Az ügyvivő miniszterelnök kitért az országos helyreállítási tervre is. Elmondása szerint kormánya egy megrekedt, túlvállalt és jelentős késésben lévő programot vett át, amely a kudarc szélén állt, de sikerült újratárgyalni és ismét működőképessé tenni.
Ezek jóváhagyása esetén az ország az eredetileg rendelkezésére bocsátott vissza nem térítendő támogatás mintegy 90 százalékát hívhatná le. Bolojan szerint ez az arány megközelíthette volna a 100 százalékot, ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) augusztusban nem akadályozza meg az egységes bértörvény elfogadását.
Hozzátette: az északkelet-romániai autópálya-beruházások is finanszírozás nélkül maradtak volna, ha a kormány nem tárgyalja újra a PNRR-t, és nem helyezi át ezeket a projekteket az Európai Unió SAFE-programjába.
Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében: a megyei hulladékból 10 ezer tonna újrahasznosítható, további 10 ezer tonna pedig lebomló. Sepsiszentgyörgyön havi 24,5 lej, vidéken 14,8 lej a szemétszállítás díja fejenként.
A közösségi oldalak használatát a 14 éven aluli gyermekek számára megtiltó törvénytervezetet készül benyújtani a parlamentbe a Szociáldemokrata Párt (PSD) két Beszterce-Naszód megyei képviselője, Daniel Suciu és Bogdan Ivan.
Az esővíz-elvezető rendszer kiépítésének látott neki a kivitelező Gyergyószentmiklóson a Kossuth Lajos utcában. Ezt a munkafolyamatot le is zárnák még ebben az évben. A Gyilkos-tó úton pedig már a járdák építését készítik elő.
Hétfőn regisztrálták az idei hárommilliomodik utast a kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtéren, amely immár a negyedik egymást követő évben éri el ezt a küszöböt – közölték a légikikötő képviselői.
A következő költségvetés-kiigazításkor ki kell egészíteni a mezőgazdasági minisztérium költségvetését 1,2-1,5 milliárd lejjel, hogy az év végéig folyósítani lehessen a gazdáknak szánt nyolc támogatási program pénzösszegeit.
Az Európai Bizottság (EB) egyelőre nem szállította le Romániának a kiskérődzők pestise elleni vakcinákat, noha szeptember elején azt ígérte, hogy az oltóanyag rövid időn belül megérkezik – közölte hétfőn Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) vezetői hétfőn bejelentették, hogy frakcióik nem fogják megszavazni Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök kormányát, és nem is vesznek részt a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatásán.
Október 25-étől, vasárnaptól áttér Románia a téli időszámításra, hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) október 19. és november 1. közötti időszakra vonatkozó előrejelzése szerint a következő két hétben változékony, de az évszaknak megfelelő idő várható, helyenként csapadékkal és hőmérséklet-ingadozásokkal.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken, amelyeken beszédet is mond.
szóljon hozzá!