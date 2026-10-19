Tragikus baleset történt Maros megyében, egy ember életét vesztette

Nyergesvontatóval ütközött, majd kigyulladt egy személygépjármű Szászkézden a 60-as európai úton hétfőn este, egy nő életét vesztette – közli a Maros megyei katasztrófavédelem. A hatóságok teljesen lezárták az útszakaszt.

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A helyszínen közlekedő sofőrök oltották el a személygépjárműben keletkezett tüzet – derül ki a közleményből. A katasztrófavédelem munkatársai egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentésre alkalmas járművel és két rohammentővel (SMURD) siettek a helyszínre.

A balesetben két nő sérült meg, akik egyike