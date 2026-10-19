Tragikus baleset történt Maros megyében, egy ember életét vesztette

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem
Nyergesvontatóval ütközött, majd kigyulladt egy személygépjármű Szászkézden a 60-as európai úton hétfőn este, egy nő életét vesztette – közli a Maros megyei katasztrófavédelem. A hatóságok teljesen lezárták az útszakaszt.
2026. október 19., 21:002026. október 19., 21:00
2026. október 19., 21:412026. október 19., 21:41
A helyszínen közlekedő sofőrök oltották el a személygépjárműben keletkezett tüzet – derül ki a közleményből. A katasztrófavédelem munkatársai egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentésre alkalmas járművel és két rohammentővel (SMURD) siettek a helyszínre.
A balesetben két nő sérült meg, akik egyike
A másik, súlyosan sérült áldozatot kórházba szállították. A nyergesvontató sofőrje nem sérült meg.
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