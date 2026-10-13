Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer

Fotó: Haáz Vince
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter kedden arra figyelmeztetett, hogy költségvetés-kiigazítás nélkül két-három héten belül működésképtelenné válhat a romániai egészségügyi rendszer.
2026. október 13., 14:572026. október 13., 14:57
2026. október 13., 15:002026. október 13., 15:00
Sajtótájékoztatóján a tárcavezető hangsúlyozta, hogy sürgősen teljes jogkörű kormányra van szükség, amely forrásokat tud biztosítani az egészségügynek. Ha nem sikerül kormányt alakítani, szerinte a parlamentnek kell nagyon gyorsan megoldást találnia a költségvetés kiigazítására, ez azonban kockázatokkal jár.
– idézi Cseke Attilát az Agerpres.
Tájékoztatása szerint az állami egészségügyi intézmények működéséhez az év végéig közel 800 millió lejre van szükség, ebből 227 millió lejt már november elejéig biztosítani kell. Ebből fedeznék többek között a sürgősségi betegellátó osztályok személyzeti és gyógyszerkiadásait, a mentőszolgálat működését, valamint az országos HIV/AIDS-programot.
Cseke Attila közölte azt is, hogy költségvetés-kiigazítás nélkül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (CNAS) sincs elegendő pénze az egészségügyi rendszer finanszírozására. Az év végéig 6,4 milliárd lejre lenne szükség a kórházak, az egészségügyi programok, a támogatott gyógyszerek és más kiadások fedezésére.
Cseke Attila kijelentette, hogy az RMDSZ álláspontja és a személyes véleménye szerint Luca Niculescu kormányának beiktatását meg kell szavaznia a parlamentnek.
Sajtótájékoztatóján a politikus elmondta, hogy egészségügyi miniszterként fontosnak tartja egy teljes jogkörű kormány mielőbbi hivatalba lépését, mivel az egészségügyi intézmények működését csak sürgős költségvetés-kiigazítással lehet biztosítani.
– mondta az RMDSZ-es politikus.
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