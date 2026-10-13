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Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter kedden arra figyelmeztetett, hogy költségvetés-kiigazítás nélkül két-három héten belül működésképtelenné válhat a romániai egészségügyi rendszer.

Székelyhon

2026. október 13., 14:572026. október 13., 14:57

2026. október 13., 15:002026. október 13., 15:00

Sajtótájékoztatóján a tárcavezető hangsúlyozta, hogy sürgősen teljes jogkörű kormányra van szükség, amely forrásokat tud biztosítani az egészségügynek. Ha nem sikerül kormányt alakítani, szerinte a parlamentnek kell nagyon gyorsan megoldást találnia a költségvetés kiigazítására, ez azonban kockázatokkal jár.

Idézet
Nem várhatunk tovább. A minisztériumnak nincs lehetősége arra, hogy egyik költségvetési tételből a másikba csoportosítson át pénzt, mert az erre felhasználható források elfogytak”

– idézi Cseke Attilát az Agerpres.

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Tájékoztatása szerint az állami egészségügyi intézmények működéséhez az év végéig közel 800 millió lejre van szükség, ebből 227 millió lejt már november elejéig biztosítani kell. Ebből fedeznék többek között a sürgősségi betegellátó osztályok személyzeti és gyógyszerkiadásait, a mentőszolgálat működését, valamint az országos HIV/AIDS-programot.

A miniszter szerint a szükséges források hiányában veszélybe kerülne a sürgősségi betegellátó osztályok és a mentőszolgálat működése.

Cseke Attila közölte azt is, hogy költségvetés-kiigazítás nélkül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (CNAS) sincs elegendő pénze az egészségügyi rendszer finanszírozására. Az év végéig 6,4 milliárd lejre lenne szükség a kórházak, az egészségügyi programok, a támogatott gyógyszerek és más kiadások fedezésére.

Be kell iktatni a Niculescu-kormányt

Cseke Attila kijelentette, hogy az RMDSZ álláspontja és a személyes véleménye szerint Luca Niculescu kormányának beiktatását meg kell szavaznia a parlamentnek.

Sajtótájékoztatóján a politikus elmondta, hogy egészségügyi miniszterként fontosnak tartja egy teljes jogkörű kormány mielőbbi hivatalba lépését, mivel az egészségügyi intézmények működését csak sürgős költségvetés-kiigazítással lehet biztosítani.

Idézet
A leghelyesebb és leggyorsabb megoldás a Niculescu-kormány beiktatása, amely után gyorsan végrehajtható a költségvetés kiigazítására”

– mondta az RMDSZ-es politikus.

Belföld Politika
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