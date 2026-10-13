Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter kedden arra figyelmeztetett, hogy költségvetés-kiigazítás nélkül két-három héten belül működésképtelenné válhat a romániai egészségügyi rendszer.

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Sajtótájékoztatóján a tárcavezető hangsúlyozta, hogy sürgősen teljes jogkörű kormányra van szükség, amely forrásokat tud biztosítani az egészségügynek. Ha nem sikerül kormányt alakítani, szerinte a parlamentnek kell nagyon gyorsan megoldást találnia a költségvetés kiigazítására, ez azonban kockázatokkal jár.

Nem várhatunk tovább. A minisztériumnak nincs lehetősége arra, hogy egyik költségvetési tételből a másikba csoportosítson át pénzt, mert az erre felhasználható források elfogytak”

Tájékoztatása szerint az állami egészségügyi intézmények működéséhez az év végéig közel 800 millió lejre van szükség, ebből 227 millió lejt már november elejéig biztosítani kell. Ebből fedeznék többek között a sürgősségi betegellátó osztályok személyzeti és gyógyszerkiadásait, a mentőszolgálat működését, valamint az országos HIV/AIDS-programot.

A miniszter szerint a szükséges források hiányában veszélybe kerülne a sürgősségi betegellátó osztályok és a mentőszolgálat működése.

Cseke Attila közölte azt is, hogy költségvetés-kiigazítás nélkül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (CNAS) sincs elegendő pénze az egészségügyi rendszer finanszírozására. Az év végéig 6,4 milliárd lejre lenne szükség a kórházak, az egészségügyi programok, a támogatott gyógyszerek és más kiadások fedezésére.

Be kell iktatni a Niculescu-kormányt

Cseke Attila kijelentette, hogy az RMDSZ álláspontja és a személyes véleménye szerint Luca Niculescu kormányának beiktatását meg kell szavaznia a parlamentnek.

Sajtótájékoztatóján a politikus elmondta, hogy egészségügyi miniszterként fontosnak tartja egy teljes jogkörű kormány mielőbbi hivatalba lépését, mivel az egészségügyi intézmények működését csak sürgős költségvetés-kiigazítással lehet biztosítani.