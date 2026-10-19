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Kevesebbet fizetnek Kovászna megyében a szemétszállításra, mint amennyit Hargita megyében fognak decembertől

A lécfalvi hulladékválogató csarnok augusztusban esett a lángok martalékául • Fotó: Tuchiluș Alex

A lécfalvi hulladékválogató csarnok augusztusban esett a lángok martalékául

Fotó: Tuchiluș Alex

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Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében: a megyei hulladékból 10 ezer tonna újrahasznosítható, további 10 ezer tonna pedig lebomló. Sepsiszentgyörgyön havi 24,5 lej, vidéken 14,8 lej a szemétszállítás díja fejenként.

Bodor Tünde

2026. október 19., 21:042026. október 19., 21:04

2026. október 19., 21:312026. október 19., 21:31

Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében, de augusztusban lángok martalékává vált a lécfalvi hulladékválogató csarnok.

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A tűzvész óta kézzel válogatják a hulladékot a lécfalvi lerakónál, ez azonban nem hatékony

A lécfalvi hulladékválogató csarnok leégése után kézzel válogatják Kovászna megye szelektív hulladékát, ez azonban csak rövid távon működhet. Hogy hogyan tovább, arról három héttel a tűzeset után még mindig nincs határozott elképzelés.

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A kár mintegy egymillió euró, az újrahasznosítható hulladékot pedig egyelőre kézzel válogatják – ez azonban nem hatékony.

Hogy ne kelljen emelni a szemétdíjakat, a megyei önkormányzat 327 ezer lejt különített el egy gépsor bérlésére.

Az összeg az idei költségeket fedezi.

„A tűzvész által felemésztett csarnok újjáépítése ugyanis az alapoktól, a tervezéstől kezdődik, és több évbe telhet, míg megépül” – árulta el érdeklődésünkre Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület elnöke.

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Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül?

Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.

Hogyan működik a rendszer?

Kovászna megyében évek óta működik a szelektív hulladékgyűjtés is. Bár az árakkal nem mindig ért egyet a lakosság, nagy általánosságban felzárkózott az elvárásokhoz, falun és városon egyaránt.

Idézet
Lázadók ugyan vannak, akik az újrahasznosítható anyagokat, vagyis a műanyagot, a fémet és a papírt a háztartási hulladékkal egy helyre rakják, de csak szórványosan”

– jelezte érdeklődésünkre Kiss Bence, a Sepsiszentgyörgyön és további 37 településen szolgálatot teljesítő Tega Rt. köztisztasági vállalat szóvivője.

Ilyen volt a hulladékválogató vonal, mielőtt leégett volna. Ehhez hasonlót bérelnek • Fotó: Kovászna Megye Tanácsa Galéria

Ilyen volt a hulladékválogató vonal, mielőtt leégett volna. Ehhez hasonlót bérelnek

Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

A Tega minden második héten, felváltva gyűjti a szelektíven válogatott, a lebomló, illetve a háztartási hulladékot. Sepsiszentgyörgyön egyéni kérésre, előzetes bejelentés alapján a tömbház vagy a ház elől ingyen elviszik a hulladékudvarba a nagyobb, feleslegessé vált lomokat, például bútort, gumiabroncsot, matracot. Faluról csak évente kétszer szállítják el ezeket, a települések egy előre meghatározott program alapján kerülnek sorra, erről is lehet tájékozódni a Tega honlapján.

Építkezési törmeléket viszont csak pénzért szállítanak el a városból.

Faluról törvény szerint be kellene szállítani a városba, de ennek nem kicsi a költsége, tudomásunk szerint ezért a gyakorlatban többnyire ezt „megoldják”.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

Ami a szemétszállítás költségeit illeti, a honlapon fellelhető adatok szerint ez

a városlakóknak havi 24,50 lej fejenként, a hulladék mennyiségétől függetlenül.

Amikor az első, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által beszerzett okoskukát 2021-ben üzembe helyezték, akkor még arról volt szó, hogy az leméri a bedobott hulladék mennyiségét, és annak függvényében számolják ki a fizetendő tételeket. Az országos szinten egységesen közbeszerzett kukák esetében azonban szó sem volt erről a funkcióról, alacsony áruk és gyenge minőségük okán.

A vidéki háztartások személyenként 14,87 lejt fizetnek a szemétszállításért, azért kevesebbet, mint a városiak, mert zöldhulladékot faluról nem szállítanak.

Vidékről általában is kevesebb hulladék érkezik be a gyűjtőbe, ugyanis a falusi ember több mindent megtermel magának, kevesebb csomagolt árut vesz – magyarázta Kiss Bence.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Amennyiben viszont valaki nem köt szerződést, és a Tega elviszi a szemetét, a cég közel dupla áron számlázza ki a szolgáltatást a helyi önkormányzatnak, az pedig a maga során az érintetteknek.

Kovászna megyében évente megközelítőleg 60 ezer tonna hulladék keletkezik, amiből 10 ezer tonna szelektíven gyűjtött, újrahasznosítható, és 10 ezer tonna a biológiailag lebomló hulladék.

A szemétszállítás árképzésében mindenfajta hulladéknak megvan a maga külön tarifája, a díjat egyébként egy komplex és országosan egységes képlet alapján számolják ki, tudtuk meg. A vonatkozó jogszabály azt is meghatározza, hogy maximálisan mennyi lehet egy közszolgáltató profitja: évi 6–7 százaléknál nem több, és ez a Tegára is érvényes.

A 2026. december 1-jétől induló egységes Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben a szemétdíj a háztartásban élők száma alapján megállapított havi alapdíjból és a vegyes (fekete) kuka ürítési számából tevődik össze. A díj tartalmazza a szelektív frakciók, a biohulladék, valamint a textil- és veszélyes hulladékok elszállítását és kezelését is. Az egy és két fős háztartásnak a havi 21, illetve 45 lejes alapdíj egy 120 literes kukaürítést, egy 120 literes zacskónyi kartonpapír-ürítést, egy 120 literes zacskónyi műanyag- és fémürítést, illetve egy textil- és üveghulladék-ürítést tartalmaz. A három (63 lej), négy és annál több személyes (86 lej) háztartás esetében a szelektív hulladékból két-két zsáknyit szállítanak el – tulajdonképpen ez jelenti a különbséget az egy- és két fős háztartáshoz képest.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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