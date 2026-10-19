Kevesebbet fizetnek Kovászna megyében a szemétszállításra, mint amennyit Hargita megyében fognak decembertől

Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében: a megyei hulladékból 10 ezer tonna újrahasznosítható, további 10 ezer tonna pedig lebomló. Sepsiszentgyörgyön havi 24,5 lej, vidéken 14,8 lej a szemétszállítás díja fejenként.

Bodor Tünde 2026. október 19., 21:042026. október 19., 21:04 2026. október 19., 21:312026. október 19., 21:31

Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében, de augusztusban lángok martalékává vált a lécfalvi hulladékválogató csarnok. korábban írtuk A tűzvész óta kézzel válogatják a hulladékot a lécfalvi lerakónál, ez azonban nem hatékony A lécfalvi hulladékválogató csarnok leégése után kézzel válogatják Kovászna megye szelektív hulladékát, ez azonban csak rövid távon működhet. Hogy hogyan tovább, arról három héttel a tűzeset után még mindig nincs határozott elképzelés. Hirdetés A kár mintegy egymillió euró, az újrahasznosítható hulladékot pedig egyelőre kézzel válogatják – ez azonban nem hatékony.

Hogy ne kelljen emelni a szemétdíjakat, a megyei önkormányzat 327 ezer lejt különített el egy gépsor bérlésére.

Az összeg az idei költségeket fedezi. „A tűzvész által felemésztett csarnok újjáépítése ugyanis az alapoktól, a tervezéstől kezdődik, és több évbe telhet, míg megépül” – árulta el érdeklődésünkre Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület elnöke. korábban írtuk Mi a búbánat van az új szemétszolgáltatás körül? Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond. Hogyan működik a rendszer? Kovászna megyében évek óta működik a szelektív hulladékgyűjtés is. Bár az árakkal nem mindig ért egyet a lakosság, nagy általánosságban felzárkózott az elvárásokhoz, falun és városon egyaránt.

Lázadók ugyan vannak, akik az újrahasznosítható anyagokat, vagyis a műanyagot, a fémet és a papírt a háztartási hulladékkal egy helyre rakják, de csak szórványosan”

– jelezte érdeklődésünkre Kiss Bence, a Sepsiszentgyörgyön és további 37 településen szolgálatot teljesítő Tega Rt. köztisztasági vállalat szóvivője.

Ilyen volt a hulladékválogató vonal, mielőtt leégett volna. Ehhez hasonlót bérelnek Fotó: Kovászna Megye Tanácsa

A Tega minden második héten, felváltva gyűjti a szelektíven válogatott, a lebomló, illetve a háztartási hulladékot. Sepsiszentgyörgyön egyéni kérésre, előzetes bejelentés alapján a tömbház vagy a ház elől ingyen elviszik a hulladékudvarba a nagyobb, feleslegessé vált lomokat, például bútort, gumiabroncsot, matracot. Faluról csak évente kétszer szállítják el ezeket, a települések egy előre meghatározott program alapján kerülnek sorra, erről is lehet tájékozódni a Tega honlapján.

Építkezési törmeléket viszont csak pénzért szállítanak el a városból.

Faluról törvény szerint be kellene szállítani a városba, de ennek nem kicsi a költsége, tudomásunk szerint ezért a gyakorlatban többnyire ezt „megoldják”. Mennyibe kerül a szolgáltatás? Ami a szemétszállítás költségeit illeti, a honlapon fellelhető adatok szerint ez

a városlakóknak havi 24,50 lej fejenként, a hulladék mennyiségétől függetlenül.

Amikor az első, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által beszerzett okoskukát 2021-ben üzembe helyezték, akkor még arról volt szó, hogy az leméri a bedobott hulladék mennyiségét, és annak függvényében számolják ki a fizetendő tételeket. Az országos szinten egységesen közbeszerzett kukák esetében azonban szó sem volt erről a funkcióról, alacsony áruk és gyenge minőségük okán.

A vidéki háztartások személyenként 14,87 lejt fizetnek a szemétszállításért, azért kevesebbet, mint a városiak, mert zöldhulladékot faluról nem szállítanak.

Vidékről általában is kevesebb hulladék érkezik be a gyűjtőbe, ugyanis a falusi ember több mindent megtermel magának, kevesebb csomagolt árut vesz – magyarázta Kiss Bence.

Fotó: Tuchiluș Alex

Amennyiben viszont valaki nem köt szerződést, és a Tega elviszi a szemetét, a cég közel dupla áron számlázza ki a szolgáltatást a helyi önkormányzatnak, az pedig a maga során az érintetteknek.

Kovászna megyében évente megközelítőleg 60 ezer tonna hulladék keletkezik, amiből 10 ezer tonna szelektíven gyűjtött, újrahasznosítható, és 10 ezer tonna a biológiailag lebomló hulladék.

A szemétszállítás árképzésében mindenfajta hulladéknak megvan a maga külön tarifája, a díjat egyébként egy komplex és országosan egységes képlet alapján számolják ki, tudtuk meg. A vonatkozó jogszabály azt is meghatározza, hogy maximálisan mennyi lehet egy közszolgáltató profitja: évi 6–7 százaléknál nem több, és ez a Tegára is érvényes.