Kevesebbet fizetnek Kovászna megyében a szemétszállításra, mint amennyit Hargita megyében fognak decembertől

A lécfalvi hulladékválogató csarnok augusztusban esett a lángok martalékául
Fotó: Tuchiluș Alex
Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében: a megyei hulladékból 10 ezer tonna újrahasznosítható, további 10 ezer tonna pedig lebomló. Sepsiszentgyörgyön havi 24,5 lej, vidéken 14,8 lej a szemétszállítás díja fejenként.
2026. október 19., 21:042026. október 19., 21:04
2026. október 19., 21:312026. október 19., 21:31
Évente 60 ezer tonna szemét keletkezik Kovászna megyében, de augusztusban lángok martalékává vált a lécfalvi hulladékválogató csarnok.
A lécfalvi hulladékválogató csarnok leégése után kézzel válogatják Kovászna megye szelektív hulladékát, ez azonban csak rövid távon működhet. Hogy hogyan tovább, arról három héttel a tűzeset után még mindig nincs határozott elképzelés.
A kár mintegy egymillió euró, az újrahasznosítható hulladékot pedig egyelőre kézzel válogatják – ez azonban nem hatékony.
Az összeg az idei költségeket fedezi.
„A tűzvész által felemésztett csarnok újjáépítése ugyanis az alapoktól, a tervezéstől kezdődik, és több évbe telhet, míg megépül” – árulta el érdeklődésünkre Ambrus József, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Egyesület elnöke.
Ahhoz, hogy megértsük a nagy szemétfelháborodást, muszáj első körben felelősöket keresnünk. Majd, ha ezen túllépünk, akkor jöhetnek a magyarázatok. Nos, akkor ki a felelős? Nyolcvan százalékban Borboly Csaba, húsz százalékban Bíró Barna Botond.
Kovászna megyében évek óta működik a szelektív hulladékgyűjtés is. Bár az árakkal nem mindig ért egyet a lakosság, nagy általánosságban felzárkózott az elvárásokhoz, falun és városon egyaránt.
– jelezte érdeklődésünkre Kiss Bence, a Sepsiszentgyörgyön és további 37 településen szolgálatot teljesítő Tega Rt. köztisztasági vállalat szóvivője.
Ilyen volt a hulladékválogató vonal, mielőtt leégett volna. Ehhez hasonlót bérelnek
Fotó: Kovászna Megye Tanácsa
A Tega minden második héten, felváltva gyűjti a szelektíven válogatott, a lebomló, illetve a háztartási hulladékot. Sepsiszentgyörgyön egyéni kérésre, előzetes bejelentés alapján a tömbház vagy a ház elől ingyen elviszik a hulladékudvarba a nagyobb, feleslegessé vált lomokat, például bútort, gumiabroncsot, matracot. Faluról csak évente kétszer szállítják el ezeket, a települések egy előre meghatározott program alapján kerülnek sorra, erről is lehet tájékozódni a Tega honlapján.
Faluról törvény szerint be kellene szállítani a városba, de ennek nem kicsi a költsége, tudomásunk szerint ezért a gyakorlatban többnyire ezt „megoldják”.
Ami a szemétszállítás költségeit illeti, a honlapon fellelhető adatok szerint ez
Amikor az első, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által beszerzett okoskukát 2021-ben üzembe helyezték, akkor még arról volt szó, hogy az leméri a bedobott hulladék mennyiségét, és annak függvényében számolják ki a fizetendő tételeket. Az országos szinten egységesen közbeszerzett kukák esetében azonban szó sem volt erről a funkcióról, alacsony áruk és gyenge minőségük okán.
Vidékről általában is kevesebb hulladék érkezik be a gyűjtőbe, ugyanis a falusi ember több mindent megtermel magának, kevesebb csomagolt árut vesz – magyarázta Kiss Bence.
Fotó: Tuchiluș Alex
Amennyiben viszont valaki nem köt szerződést, és a Tega elviszi a szemetét, a cég közel dupla áron számlázza ki a szolgáltatást a helyi önkormányzatnak, az pedig a maga során az érintetteknek.
A szemétszállítás árképzésében mindenfajta hulladéknak megvan a maga külön tarifája, a díjat egyébként egy komplex és országosan egységes képlet alapján számolják ki, tudtuk meg. A vonatkozó jogszabály azt is meghatározza, hogy maximálisan mennyi lehet egy közszolgáltató profitja: évi 6–7 százaléknál nem több, és ez a Tegára is érvényes.
A 2026. december 1-jétől induló egységes Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben a szemétdíj a háztartásban élők száma alapján megállapított havi alapdíjból és a vegyes (fekete) kuka ürítési számából tevődik össze. A díj tartalmazza a szelektív frakciók, a biohulladék, valamint a textil- és veszélyes hulladékok elszállítását és kezelését is. Az egy és két fős háztartásnak a havi 21, illetve 45 lejes alapdíj egy 120 literes kukaürítést, egy 120 literes zacskónyi kartonpapír-ürítést, egy 120 literes zacskónyi műanyag- és fémürítést, illetve egy textil- és üveghulladék-ürítést tartalmaz. A három (63 lej), négy és annál több személyes (86 lej) háztartás esetében a szelektív hulladékból két-két zsáknyit szállítanak el – tulajdonképpen ez jelenti a különbséget az egy- és két fős háztartáshoz képest.
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