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Negyvennyolc éves nő vesztette életét a Szászkézd és Héjjasfalva közötti balesetben

• Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem

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Egy 48 éves nő életét vesztette, utasa pedig súlyosan megsérült hétfőn este, miután személyautójuk összeütközött egy nyergesvontatóval a 13-as főúton, Szászkézd és Héjjasfalva között. A rendőrség részleteket közölt a balesetről.

Székelyhon

2026. október 20., 08:542026. október 20., 08:54

2026. október 20., 09:082026. október 20., 09:08

A Maros megyei rendőrség tájékoztatása szerint október 19-én este nyolc előtt nem sokkal értesítették a segesvári rendőröket a 13-as főúton történt balesetről. Az első vizsgálatok szerint a személyautót egy 48 éves, Brassó megyei, zsiberki nő vezette, aki Segesvár irányából Brassó felé haladt. A jármű egy 45 éves, Galac megyei férfi által vezetett, nyergesvontatóval ütközött.

Az ütközés következtében a személyautó vezetője életét vesztette, 50 éves, Kőhalomról származó utasa pedig súlyosan megsérült.

A teherautó sofőrjét alkoholszondával ellenőrizték, a mérés negatív eredményt mutatott.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával folytatja a vizsgálatot, hogy megállapítsa a baleset pontos körülményeit.

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Amint arról korábban beszámoltunk, a baleset következtében a személyautó kigyulladt, a lángokat a helyszínen közlekedő sofőrök oltották el. A mentőegységek a súlyosan sérült nőt kórházba szállították, a teherautó vezetője nem sérült meg. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljesen lezárták.

Maros megye Marosszék Baleset
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