Vízszünetre kell számítani több udvarhelyszéki településen

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Fotó: Olti Angyalka
Időszakos nyomáscsökkenés vagy vízhiány léphet fel Ülke, Fancsal, Székelyszenttamás, Székelyszentkirály és Tibód településeken kedden 9 és 12 óra között – figyelmeztet a vízszolgáltató.
2026. október 20., 09:032026. október 20., 09:03
2026. október 20., 09:112026. október 20., 09:11
A vízellátás újraindítását követően átmenetileg zavarossá válhat a víz. A kimaradásra
Meghibásodás vagy panasz esetén a 0758 770 040-es telefonszámon lehet bejelentést tenni, a vonal éjjel-nappal hívható.
Elkezdődik az új hulladékgazdálkodási szerződések megkötése, valamint az új kukák kiosztása is Szentegyházán október 19–24. között. Az intézkedés egyelőre a családi házakban élő lakosokat érinti.
Két személy megsérült péntek reggel egy ráfutásos balesetben a Szejkefürdő térségében. A balesetben három jármű volt érintett.
Kórházba szállítottak egy fiatalt, aki elektromos rollerrel balesetezett csütörtök este Székelyudvarhelyen.
Lakossági tájékoztató fórumokat szerveznek vasárnap Szentegyházán az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerről.
Fehérbe borult a Madarasi Hargita csütörtök délutánra, miután a lehűlés és a csapadék havazást eredményezett.
Tizenharmadik alkalommal szervez adománygyűjtést a székelyudvarhelyi Rotary Club és a Vöröskereszt az élelmezés és a kenyér világnapja alkalmából. A kezdeményezéshez a város több pontján is csatlakozhatnak a segíteni szándékozók.
Alsó végtagjain sérült meg az a juhász, akire kedd délután támadt rá egy medve a Felsőboldogfalva községhez tartozó Telekfalva határában. A férfit a székelyudvarhelyi kórházba szállították a történteket követően.
Ünnepi megemlékezéssel, diákfellépésekkel, zenével és történelmi kvízműsorral idézik fel az 1848-as agyagfalvi székely nemzetgyűlés örökségét az Agyagfalvi Emlékházban, október 16-án, pénteken.
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz szombaton Székelyudvarhelyen, a gyűjtés végén ez alkalommal is lesz tombolasorsolás, melyen értékes nyeremények várják a résztvevőket.
Felhívást intézett a kápolnásfalusi gazdákhoz Szentegyháza polgármesteri hivatala, miután az utóbbi időben több bejelentés is érkezett a község közigazgatási területén kóborló, kápolnásfalusi gazdák állatai miatt.
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