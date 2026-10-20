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Vízszünetre kell számítani több udvarhelyszéki településen

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Időszakos nyomáscsökkenés vagy vízhiány léphet fel Ülke, Fancsal, Székelyszenttamás, Székelyszentkirály és Tibód településeken kedden 9 és 12 óra között – figyelmeztet a vízszolgáltató.

Székelyhon

2026. október 20., 09:032026. október 20., 09:03

2026. október 20., 09:112026. október 20., 09:11

A vízellátás újraindítását követően átmenetileg zavarossá válhat a víz. A kimaradásra

a víztartályok törvény által előírt tisztítása miatt kell számítani.

Meghibásodás vagy panasz esetén a 0758 770 040-es telefonszámon lehet bejelentést tenni, a vonal éjjel-nappal hívható.

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Udvarhelyszék
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