Alkoholt fogyasztottak az iskola területén, országos visszhangja lett a szüreti bálnak

Vizsgálat indult a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szaklíceum szüreti bálja miatt, miután egy videóriport nyomán nyilvánosságra került, hogy az iskola területén tartott összejövetelen a tanárok alkoholt is fogyasztottak.

Bodor Tünde 2026. október 13., 19:592026. október 13., 19:59

„A szüreti bál az iskola hagyományai közé tartozik, évtizedek óta megszervezik ősszel, az utóbbi években azonban elmaradt. Mindig csapatösszerázó jellege van, ami nagyon ráfér a tanári közösségre, mert amúgy is nagyon leterheltek” – jelezte az előzményeket a Székelyhonnak az 51 résztvevő egyike, aki névtelenségét kérte. Hirdetés Az étkezdében megtartott eseményre zenészt hívtak a szervezők, és az iskolai levelezőcsoportból kiszivárogtatott e-mail szerint

a Komán László aligazgató által, az igazgató tudtával szétküldött üzenetben arra kérték a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal alkoholt.

Váratlan vendég Erre az összejövetelre toppant be az antifakenews.eu portál újságírója, Sebastian Oancea, aki először a pár nappal korábbi konfliktusról kezdte kérdezni Fail Tamás megbízott igazgatót. korábban írtuk Fényes nappal sebesített meg egy 15 éves fiút egy másik kiskorú Sepsiszentgyörgyön Megsebesítettek egy 15 éves fiút szerdán egy sepsiszentgyörgyi parkban. A feltételezett támadó szintén 15 éves, akit huszonnégy órára őrizetbe vettek, majd hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezték. Arról az esetről van szó, amely október 7-én, az iskolához közeli játszótéren történt 15 éves diákok között:

egy négyfős csoport egyik tagja megkéselte az ott tartózkodó két barát egyikét.

Az áldozat sérülése szerencsére nem volt súlyos, már otthon lábadozik.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az antifakenews.eu portál újságírója – aki a péntek esti Sepsi OSK–Dinamo elsőosztályú labdarúgó találkozóra érkezett szurkolni – rejtett kamerával, este 7 óra után tért be a Puskás Tivadar Szaklíceumba, ahol Fail Tamás igazgatóval állt szóba. Miután a játszótéri esetet röviden lezárták, az összejövetelről kezdett faggatózni: többek között azt kérdezte, hogy miért nem tartják vendéglőben, és fogyasztanak-e alkoholt. Főtanfelügyelői nyilatkozat Az üggyel kapcsolatban nyilatkozott Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője is, aki az eset kivizsgálását helyezte kilátásba, elismerve, hogy

az alkoholfogyasztás az iskola területén törvénybe ütközik.

Fail Tamás igazgató és Komán László aligazgató utólag közzétett álláspontja szerint

lejáratási kampányról van szó, de döntéseikért vállalják a felelősséget.