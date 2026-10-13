Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Alkoholt fogyasztottak az iskola területén, országos visszhangja lett a szüreti bálnak

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Képünk illusztráció

Fotó: Pexels

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vizsgálat indult a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szaklíceum szüreti bálja miatt, miután egy videóriport nyomán nyilvánosságra került, hogy az iskola területén tartott összejövetelen a tanárok alkoholt is fogyasztottak.

Bodor Tünde

2026. október 13., 19:592026. október 13., 19:59

„A szüreti bál az iskola hagyományai közé tartozik, évtizedek óta megszervezik ősszel, az utóbbi években azonban elmaradt. Mindig csapatösszerázó jellege van, ami nagyon ráfér a tanári közösségre, mert amúgy is nagyon leterheltek” – jelezte az előzményeket a Székelyhonnak az 51 résztvevő egyike, aki névtelenségét kérte.

Hirdetés

Az étkezdében megtartott eseményre zenészt hívtak a szervezők, és az iskolai levelezőcsoportból kiszivárogtatott e-mail szerint

a Komán László aligazgató által, az igazgató tudtával szétküldött üzenetben arra kérték a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal alkoholt.

Váratlan vendég

Erre az összejövetelre toppant be az antifakenews.eu portál újságírója, Sebastian Oancea, aki először a pár nappal korábbi konfliktusról kezdte kérdezni Fail Tamás megbízott igazgatót.

korábban írtuk

Fényes nappal sebesített meg egy 15 éves fiút egy másik kiskorú Sepsiszentgyörgyön
Fényes nappal sebesített meg egy 15 éves fiút egy másik kiskorú Sepsiszentgyörgyön

Megsebesítettek egy 15 éves fiút szerdán egy sepsiszentgyörgyi parkban. A feltételezett támadó szintén 15 éves, akit huszonnégy órára őrizetbe vettek, majd hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezték.

Arról az esetről van szó, amely október 7-én, az iskolához közeli játszótéren történt 15 éves diákok között:

egy négyfős csoport egyik tagja megkéselte az ott tartózkodó két barát egyikét.

Az áldozat sérülése szerencsére nem volt súlyos, már otthon lábadozik.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Az antifakenews.eu portál újságírója – aki a péntek esti Sepsi OSK–Dinamo elsőosztályú labdarúgó találkozóra érkezett szurkolni – rejtett kamerával, este 7 óra után tért be a Puskás Tivadar Szaklíceumba, ahol Fail Tamás igazgatóval állt szóba. Miután a játszótéri esetet röviden lezárták, az összejövetelről kezdett faggatózni: többek között azt kérdezte, hogy miért nem tartják vendéglőben, és fogyasztanak-e alkoholt.

Főtanfelügyelői nyilatkozat

Az üggyel kapcsolatban nyilatkozott Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője is, aki az eset kivizsgálását helyezte kilátásba, elismerve, hogy

az alkoholfogyasztás az iskola területén törvénybe ütközik.

Fail Tamás igazgató és Komán László aligazgató utólag közzétett álláspontja szerint

lejáratási kampányról van szó, de döntéseikért vállalják a felelősséget.

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében arról tájékoztatott, hogy a nyilvánosságra jutott információk alapján ellenőrzéseket végez az eset pontos tisztázása, a rendezvény körülményeinek feltárása és az érintett személyek azonosítása érdekében.

Leszögezte azt is, hogy az említett rendezvény időpontjában a városi rendőrséghez nem érkezett bejelentés törvénysértésről vagy rendbontásról.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Senki sem menekül a fekete kukáktól: Csíkszéken is elkezdik megkötni a szerződéseket a hulladékszállításra
Tűz ütött ki egy csíkszeredai fűrészportárolóban hétfőn este
Új hét, új éllovas az Udvarhely körzetiben
Jól haladnak a munkálatok a Székelyföldet érintő sztrádaszakaszon
Edzőt váltott a Csíkszeredai Sportklub női hokicsapata
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Senki sem menekül a fekete kukáktól: Csíkszéken is elkezdik megkötni a szerződéseket a hulladékszállításra
Székelyhon

Senki sem menekül a fekete kukáktól: Csíkszéken is elkezdik megkötni a szerződéseket a hulladékszállításra
Tűz ütött ki egy csíkszeredai fűrészportárolóban hétfőn este
Székelyhon

Tűz ütött ki egy csíkszeredai fűrészportárolóban hétfőn este
Új hét, új éllovas az Udvarhely körzetiben
Székely Sport

Új hét, új éllovas az Udvarhely körzetiben
Jól haladnak a munkálatok a Székelyföldet érintő sztrádaszakaszon
Krónika

Jól haladnak a munkálatok a Székelyföldet érintő sztrádaszakaszon
Edzőt váltott a Csíkszeredai Sportklub női hokicsapata
Székely Sport

Edzőt váltott a Csíkszeredai Sportklub női hokicsapata
Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Nőileg

Hadnagy Jolán: Akik hisznek a csodákban, meg is élik azokat
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 13., kedd

Lezárta a kormányalakítási egyeztetéseket Luca Niculescu, az államfő ultimátumot adott

Luca Niculescu kedden bejelentette, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját.

Lezárta a kormányalakítási egyeztetéseket Luca Niculescu, az államfő ultimátumot adott
Lezárta a kormányalakítási egyeztetéseket Luca Niculescu, az államfő ultimátumot adott
2026. október 13., kedd

Lezárta a kormányalakítási egyeztetéseket Luca Niculescu, az államfő ultimátumot adott
Hirdetés
2026. október 13., kedd

Megtartották az igazgatói versenyvizsga első próbáját: a jelöltek szerint nagyon nehéz volt a teszt

Kedden elkezdődött az iskolaigazgatói és aligazgatói állásokra pályázók kompetenciafelmérője egy húsztételes román nyelvű teszttel. A többség szerint a vizsga nagyon nehéz volt, az egyórás időkeret pedig túl rövid egy ilyen felmérőhöz.

Megtartották az igazgatói versenyvizsga első próbáját: a jelöltek szerint nagyon nehéz volt a teszt
Megtartották az igazgatói versenyvizsga első próbáját: a jelöltek szerint nagyon nehéz volt a teszt
2026. október 13., kedd

Megtartották az igazgatói versenyvizsga első próbáját: a jelöltek szerint nagyon nehéz volt a teszt
2026. október 13., kedd

Ennyiért fogja kínálni Romániában új modelljét, a Strikert a Dacia

Az új Dacia-modellt, a Strikert Törökországban gyártják, és háromféle hibrid hajtáslánccal, valamint négy felszereltségi szinttel lesz elérhető Romániában.

Ennyiért fogja kínálni Romániában új modelljét, a Strikert a Dacia
Ennyiért fogja kínálni Romániában új modelljét, a Strikert a Dacia
2026. október 13., kedd

Ennyiért fogja kínálni Romániában új modelljét, a Strikert a Dacia
2026. október 13., kedd

Vészesen közeleg a gázárplafon jelenlegi vége, igazi sokkot okozhat a mostani kalkuláció

Jelen állás szerint a földgáz árplafonjának jövő tavaszi kivezetése megduplázná a háztartások gázszámláját. A gázszolgáltatók szerint a drasztikus drágulást úgy lehetne elkerülni, ha az állam meghosszabbítaná az árszabályozás időtartamát.

Vészesen közeleg a gázárplafon jelenlegi vége, igazi sokkot okozhat a mostani kalkuláció
Vészesen közeleg a gázárplafon jelenlegi vége, igazi sokkot okozhat a mostani kalkuláció
2026. október 13., kedd

Vészesen közeleg a gázárplafon jelenlegi vége, igazi sokkot okozhat a mostani kalkuláció
Hirdetés
2026. október 13., kedd

Románia volt elnöke is elmondta, hogy milyen kormányt lehetne alakítani

Traian Băsescu volt államfő szerint már csak két lehetőség maradt arra, hogy Romániának viszonylag stabil kormánya legyen: nemzeti egységkormány alakítása vagy előre hozott parlamenti választások.

Románia volt elnöke is elmondta, hogy milyen kormányt lehetne alakítani
Románia volt elnöke is elmondta, hogy milyen kormányt lehetne alakítani
2026. október 13., kedd

Románia volt elnöke is elmondta, hogy milyen kormányt lehetne alakítani
2026. október 13., kedd

Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu

A bukaresti törvényszék kedden házi őrizetre enyhítette a Călin Georgescu volt elnökjelölt elleni kényszerintézkedést. A döntés nem jogerős.

Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu
Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu
2026. október 13., kedd

Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu
2026. október 13., kedd

Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját

Luca Niculescu kedden kijelentette, hogy bízik a kormányalakítás sikerében, és továbbra is három lehetőséggel számol: egy tisztán politikai, egy vegyes, vagy egy teljesen technokrata kabinettel.

Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját
Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját
2026. október 13., kedd

Niculescu már összeállította egy lehetséges technokrata kormány minisztereinek listáját
Hirdetés
2026. október 13., kedd

Dróntámadás a bolgár partoknál – két hajót eltaláltak, az egyik elsüllyedt

Ismeretlen eredetű drónok csapódtak be két hajóba a Fekete-tengeren Bulgária partjainál ma reggel, az egyiket elsüllyesztették, és mentőakciókat indítottak – közölte Rumen Radev, Bulgária miniszterelnöke.

Dróntámadás a bolgár partoknál – két hajót eltaláltak, az egyik elsüllyedt
Dróntámadás a bolgár partoknál – két hajót eltaláltak, az egyik elsüllyedt
2026. október 13., kedd

Dróntámadás a bolgár partoknál – két hajót eltaláltak, az egyik elsüllyedt
2026. október 13., kedd

Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter kedden arra figyelmeztetett, hogy költségvetés-kiigazítás nélkül két-három héten belül működésképtelenné válhat a romániai egészségügyi rendszer.

Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer
Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer
2026. október 13., kedd

Cseke Attila: két-három héten belül működésképtelenné válhat az egészségügyi rendszer
2026. október 13., kedd

Megérkezett a támogatás: több mint ötezer méhész kapott pénzt

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) hétfőn összesen 51,814 millió lejt utalt át 5369 támogatásra jogosult méhésznek a 2026-os évre – közölte kedden az intézmény.

Megérkezett a támogatás: több mint ötezer méhész kapott pénzt
Megérkezett a támogatás: több mint ötezer méhész kapott pénzt
2026. október 13., kedd

Megérkezett a támogatás: több mint ötezer méhész kapott pénzt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!