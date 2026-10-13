Alkoholt fogyasztottak az iskola területén, országos visszhangja lett a szüreti bálnak

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Fotó: Pexels
Vizsgálat indult a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szaklíceum szüreti bálja miatt, miután egy videóriport nyomán nyilvánosságra került, hogy az iskola területén tartott összejövetelen a tanárok alkoholt is fogyasztottak.
„A szüreti bál az iskola hagyományai közé tartozik, évtizedek óta megszervezik ősszel, az utóbbi években azonban elmaradt. Mindig csapatösszerázó jellege van, ami nagyon ráfér a tanári közösségre, mert amúgy is nagyon leterheltek” – jelezte az előzményeket a Székelyhonnak az 51 résztvevő egyike, aki névtelenségét kérte.
Az étkezdében megtartott eseményre zenészt hívtak a szervezők, és az iskolai levelezőcsoportból kiszivárogtatott e-mail szerint
Erre az összejövetelre toppant be az antifakenews.eu portál újságírója, Sebastian Oancea, aki először a pár nappal korábbi konfliktusról kezdte kérdezni Fail Tamás megbízott igazgatót.
Megsebesítettek egy 15 éves fiút szerdán egy sepsiszentgyörgyi parkban. A feltételezett támadó szintén 15 éves, akit huszonnégy órára őrizetbe vettek, majd hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezték.
Arról az esetről van szó, amely október 7-én, az iskolához közeli játszótéren történt 15 éves diákok között:
Az áldozat sérülése szerencsére nem volt súlyos, már otthon lábadozik.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az antifakenews.eu portál újságírója – aki a péntek esti Sepsi OSK–Dinamo elsőosztályú labdarúgó találkozóra érkezett szurkolni – rejtett kamerával, este 7 óra után tért be a Puskás Tivadar Szaklíceumba, ahol Fail Tamás igazgatóval állt szóba. Miután a játszótéri esetet röviden lezárták, az összejövetelről kezdett faggatózni: többek között azt kérdezte, hogy miért nem tartják vendéglőben, és fogyasztanak-e alkoholt.
Az üggyel kapcsolatban nyilatkozott Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője is, aki az eset kivizsgálását helyezte kilátásba, elismerve, hogy
Fail Tamás igazgató és Komán László aligazgató utólag közzétett álláspontja szerint
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében arról tájékoztatott, hogy a nyilvánosságra jutott információk alapján ellenőrzéseket végez az eset pontos tisztázása, a rendezvény körülményeinek feltárása és az érintett személyek azonosítása érdekében.
Leszögezte azt is, hogy az említett rendezvény időpontjában a városi rendőrséghez nem érkezett bejelentés törvénysértésről vagy rendbontásról.
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