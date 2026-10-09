Fényes nappal sebesített meg egy 15 éves fiút egy másik kiskorú Sepsiszentgyörgyön

Megsebesítettek egy 15 éves fiút szerdán egy sepsiszentgyörgyi parkban. A feltételezett támadó szintén 15 éves, akit huszonnégy órára őrizetbe vettek, majd hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezték.

Székelyhon 2026. október 09., 11:372026. október 09., 11:37

Egy földön fekvő fiúról érkezett bejelentés a rendőrségre szerdán délután Sepsiszentgyörgyön. A közlemény szerint a 15 éves fiatalt a Halász utcai parkban támadták meg. A rendőrségi vizsgálat szerint a fiú egy barátjával tartózkodott a parkban, amikor négy ismeretlen személy lépett oda hozzájuk. Szóváltás alakult ki közöttük, majd

a csoport egyik tagja egy éles tárggyal megsebesítette a fiú vállát.