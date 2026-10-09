Fényes nappal sebesített meg egy 15 éves fiút egy másik kiskorú Sepsiszentgyörgyön

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Fotó: Olti Angyalka
Megsebesítettek egy 15 éves fiút szerdán egy sepsiszentgyörgyi parkban. A feltételezett támadó szintén 15 éves, akit huszonnégy órára őrizetbe vettek, majd hatvannapos hatósági felügyelet alá helyezték.
Egy földön fekvő fiúról érkezett bejelentés a rendőrségre szerdán délután Sepsiszentgyörgyön. A közlemény szerint a 15 éves fiatalt a Halász utcai parkban támadták meg.
A rendőrségi vizsgálat szerint a fiú egy barátjával tartózkodott a parkban, amikor négy ismeretlen személy lépett oda hozzájuk. Szóváltás alakult ki közöttük, majd
A sérültet kórházba szállították, de nem volt szükség a beutalására. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint sérülései hét-nyolc napos orvosi ellátást igényelnek.
A rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, egy szintén 15 éves fiatalt. A gyanúsítottat előbb huszonnégy órára őrizetbe vették, majd hatvannapos hatósági felügyeletet rendeltek el.
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