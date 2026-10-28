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Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt

A két szomszédos telek eladó, de a tanácsosok sokallják az árat, amit kérnek értük • Fotó: Haáz Vince

A két szomszédos telek eladó, de a tanácsosok sokallják az árat, amit kérnek értük

Fotó: Haáz Vince

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Hat temetkezési hely maradt Marosvásárhely legnagyobb, Jeddi úti temetőjében és ha november elsejéig a városi tanácsosok nem találnak megoldást, akkor lezártnak kell nyilvánítaniuk. Szó volt a szomszédos telkek megvásárlásáról, de döntés még nincs.

Simon Virág

2026. október 28., 07:582026. október 28., 07:58

Egy belső, nem a nyilvánosságnak szánt levelet tett közzé közösségi oldalán hozott Dan Mașca marosvásárhelyi önkormányzati képviselő, amelyből kiderül, hogy mekkora gondok vannak a köztemetőkben városszerte.

Nincs temetkezési hely

A Kovács Mihály Levente és Moldovan Călin alpolgármester, Gombos Csaba városmenedzser és a közterületekért felelős igazgatóság vezetője, Florin Moldovan által aláírt dokumentum szerint

a Jeddi úti temetőben már csak hat temetkezési hely maradt szabadon.

A Soós Zoltánnak és a városi tanácsosoknak címzett irat szerint már a sétányokon is sírhelyeket alakítottak ki, annyira tele van a Jeddi úti temető. Még egy sétány van, ahová hat sírhely fér el, és ezzel teljesen betelik a rendelkezésre álló terület.

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A többi városi temetőben: a Marosszentgyörgy határában levőben, valamint Remeteszegen már rég beteltek a helyek, ott már nem tudnak újabb sírokat létrehozni.

Havonta a városi temetőkhöz 10-20 új sírhely iránti igény érkezik, ami azt jelenti, hogy a városszinten levő hat hely már csak napokra elég.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„Amennyiben a problémát 2026. november 1-jéig nem sikerül rendezni, hivatalosan be kell jelenteni, hogy a Jeddi úti temetőt is lezártuk, új sírhelyek nem lehet többet kialakítani” – áll a dokumentumban.

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Szinte már nincs szabad hely egyik marosvásárhelyi temetőben sem
Szinte már nincs szabad hely egyik marosvásárhelyi temetőben sem

Soknak tartják a köztemetők bővítésére szükséges telkek árát a marosvásárhelyi tanácsosok, ezért létrehoztak egy bizottságot, hogy az egyezkedjen a tulajdonsokkal. Naponta akár 18 temetés is van a temetőkben. Időszerű a régi sírhelyek megváltása is.

Mi van a bővítéssel?

A megoldást a szomszédos telkek megvásárlása jelentheti. Az aláírók emlékeztetik a városvezetőt és a helyi tanácsosokat, hogy

a szomszédos telkek megvásárlására irányuló egyezkedések már 2024-ben elkezdődtek, de a mai napig sem zárultak le.

Ebben a kérdésben a végső döntés a városvezetőé és a tanácsosoké, hiszen ez utóbbiak kell elfogadják a telek megvásárlásához szükséges összegeket és beleegyezzenek a tranzakcióba.

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Milyen árfekvésben árulják a marosvásárhelyi temetőnek a telkeket?
Milyen árfekvésben árulják a marosvásárhelyi temetőnek a telkeket?

Négyzetméterenként 120 eurót kérnek a tulajdonosok a marosvásárhelyi városi temető mellett levő telkükért, de a piaci ár ennél kisebb. Marosvásárhelyen a Jeddi úti és a remeteszegi temetőt is bővíteni akarják, mindkét esetben telekvásárlással.

Mint a Székelyhon már megírta augusztusban, a városi tanács napirendjén volt a telkek megvásárlása, de akkor a tanácsosok soknak tartották az összegeket, így egy bizottságot hoztak létre, hogy egyezkedjen a tulajdonosokkal.

Nem tudni, hogy hol tudnak kialakítani újabb sírhelyeket • Fotó: Haáz Vince Galéria

Nem tudni, hogy hol tudnak kialakítani újabb sírhelyeket

Fotó: Haáz Vince

A Jeddi úti temető mellett két családnak is van eladó telke, egyiküknek csaknem fél hektárnyi, vagyis 4406 négyzetméternyi, a másiknak valamivel több, 6208 négyzetméternyi.

A tulajdonosok 120 eurót kérnek négyzetméterenként, megbízott cég szerint a telkek négyzetméterének piaci értéke 102 euró.

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Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá
Új temetőt hoznak létre Marosvásárhelyen, nagy szükség van rá

Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.

Kisebb gondok is vannak

A levél aláírói arra is felhívják a figyelmet, hogy a temetők felügyeletét végző osztály nem rendelkezik elég munkással, így nehezen tudják karbantartani a területeket, nincsenek őrök, így éjszaka és hétvégenként, ünnepnapokon felügyelet nélkül maradnak a temetők. Korábban

a fogvatartottak besegítettek a temetők takarításába, de egy ideje erre az együttműködésre nincs pénzügyi keret.

A marosvásárhelyi tanácsosok szerdán tartják soros októberi ülésüket, akkor a fent említett probléma is napirendre kerülhet.

Marosszék Marosvásárhely
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