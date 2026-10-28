Elfogytak a helyek, lezárhatják a legnagyobb marosvásárhelyi temetőt

A két szomszédos telek eladó, de a tanácsosok sokallják az árat, amit kérnek értük
Fotó: Haáz Vince
Hat temetkezési hely maradt Marosvásárhely legnagyobb, Jeddi úti temetőjében és ha november elsejéig a városi tanácsosok nem találnak megoldást, akkor lezártnak kell nyilvánítaniuk. Szó volt a szomszédos telkek megvásárlásáról, de döntés még nincs.
Egy belső, nem a nyilvánosságnak szánt levelet tett közzé közösségi oldalán hozott Dan Mașca marosvásárhelyi önkormányzati képviselő, amelyből kiderül, hogy mekkora gondok vannak a köztemetőkben városszerte.
A Kovács Mihály Levente és Moldovan Călin alpolgármester, Gombos Csaba városmenedzser és a közterületekért felelős igazgatóság vezetője, Florin Moldovan által aláírt dokumentum szerint
A Soós Zoltánnak és a városi tanácsosoknak címzett irat szerint már a sétányokon is sírhelyeket alakítottak ki, annyira tele van a Jeddi úti temető. Még egy sétány van, ahová hat sírhely fér el, és ezzel teljesen betelik a rendelkezésre álló terület.
A többi városi temetőben: a Marosszentgyörgy határában levőben, valamint Remeteszegen már rég beteltek a helyek, ott már nem tudnak újabb sírokat létrehozni.
Fotó: Haáz Vince
„Amennyiben a problémát 2026. november 1-jéig nem sikerül rendezni, hivatalosan be kell jelenteni, hogy a Jeddi úti temetőt is lezártuk, új sírhelyek nem lehet többet kialakítani” – áll a dokumentumban.
Soknak tartják a köztemetők bővítésére szükséges telkek árát a marosvásárhelyi tanácsosok, ezért létrehoztak egy bizottságot, hogy az egyezkedjen a tulajdonsokkal. Naponta akár 18 temetés is van a temetőkben. Időszerű a régi sírhelyek megváltása is.
A megoldást a szomszédos telkek megvásárlása jelentheti. Az aláírók emlékeztetik a városvezetőt és a helyi tanácsosokat, hogy
Ebben a kérdésben a végső döntés a városvezetőé és a tanácsosoké, hiszen ez utóbbiak kell elfogadják a telek megvásárlásához szükséges összegeket és beleegyezzenek a tranzakcióba.
Négyzetméterenként 120 eurót kérnek a tulajdonosok a marosvásárhelyi városi temető mellett levő telkükért, de a piaci ár ennél kisebb. Marosvásárhelyen a Jeddi úti és a remeteszegi temetőt is bővíteni akarják, mindkét esetben telekvásárlással.
Mint a Székelyhon már megírta augusztusban, a városi tanács napirendjén volt a telkek megvásárlása, de akkor a tanácsosok soknak tartották az összegeket, így egy bizottságot hoztak létre, hogy egyezkedjen a tulajdonosokkal.
Nem tudni, hogy hol tudnak kialakítani újabb sírhelyeket
Fotó: Haáz Vince
A Jeddi úti temető mellett két családnak is van eladó telke, egyiküknek csaknem fél hektárnyi, vagyis 4406 négyzetméternyi, a másiknak valamivel több, 6208 négyzetméternyi.
Marosvásárhelyen új, egyházi temető kialakítását tervezik a remeteszegi temető szomszédságában. A bővítés szükségességét az indokolja, hogy a város meglévő temetői már nagyrészt beteltek.
A levél aláírói arra is felhívják a figyelmet, hogy a temetők felügyeletét végző osztály nem rendelkezik elég munkással, így nehezen tudják karbantartani a területeket, nincsenek őrök, így éjszaka és hétvégenként, ünnepnapokon felügyelet nélkül maradnak a temetők. Korábban
A marosvásárhelyi tanácsosok szerdán tartják soros októberi ülésüket, akkor a fent említett probléma is napirendre kerülhet.
Kívülálló számára is nyilvánvaló, hogy összecsapott és hibás az a két dokumentum, amelyeket egy bukaresti cég állított össze a marosvásárhelyi városházának, és a zajszennyezés csökkentésre irányuló intézkedéseket tartalmaz.
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