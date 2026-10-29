Új elektromos buszokat vásárolhat Székelyudvarhely, ami a környező falvak számára is jót jelenthet

A jelenleg használt buszokat települések közötti járatokká alakítanák
Fotó: Magyari Hunor
Nyertes lett az új elektromos buszok vásárlása érdekében leadott székelyudvarhelyi pályázat, így a finanszírozási szerződés aláírására készül a polgármesteri hivatal. A jelenleg is közlekedő városi buszokat települések között járatokká alakítanák.
Az utóbbi hónapokban Ilyés Szabolcs, majd Pál Boglárka és Tornai Szilárd is lemondott képviselői mandátumáról az RMDSZ-frakcióban, egyiküket pótolta Ferencz Csaba, aki az októberi soros önkormányzati ülésen tette le a hivatali esküt.
Úgy tűnik, hogy nem hiába pályázott a város a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ADR Centru) hat új, 12 méter hosszú elektromos busz és két gyorstöltőállomás megvásárlása érdekében, hiszen
Legalábbis erre készülnek Székelyudvarhelyen.
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere rámutatott:
„Ezáltal nem csak a környező falvakon, de saját magunkon is segítünk, hiszen csökkenni fog a forgalom Székelyudvarhelyen” – magyarázta.
Fotó: Magyari Hunor
Az önkormányzati képviselők elfogadtak egy tanácsi határozatot, amely szavatolja a gazdátlanul hagyott járművek hivatalos elszállítását a közterületekről, ez alól pedig már nincs törvényes kibúvó. Dávid Endre alpolgármester közölte:
Az említett járművek tulajdonosait ugyanakkor felkérte, hogy önként szállítsák el az autóikat, mert ha ezt a város teszi meg, akkor az sok pénzbe fog kerülni nekik.
Módosult a költségvetés is, amelynek részeként
Pénzt csoportosítottak át egyebek mellett arra, hogy
négy kazánt vásárolhassanak az ifjúsági lakásokba,
villanyhálózatot építhessenek az Árpád téren és a Csalókán,
vízhálózatot fejleszthessenek a Farcád utcában,
a Borsai rét és a Sósfürdő utcák javítására,
ugyanakkor a tömegközlekedés fejlesztésére.
Módosítottak továbbá a játéktermek működésére vonatkozó szabályzatot, amely szerint
Erre a versenyhelyzet megteremtése miatt volt szükség.
Elkészült az a távfűtést szolgáltató (Urbana Rt.) által megrendelt tanulmány, amelyből kiderül, hogy
Kiderült ugyanakkor, hogy ez hatással van a hőenergia árképzésére is. Dávid Endre kifejtette, hogy újabb, a rendszerhez jobban illeszkedő kazánok beszerelésén dolgoznak. Az ülésen meghozott, szabályozással kapcsolatos döntésből kiderült, hogy december 17-e és 23-a között fogják megszervezni a karácsonyi vásárt.
A tanácsosok jóváhagyták, hogy a partnerségi szerződés alapján Felsőboldogfalva 193 ezer lejjel, Székelyudvarhely pedig 178 ezer lejjel járuljon hozzá a két település között ivóvízhálózat építéshez, illetve bővítéshez szükséges műszaki tervek megrendeléséhez.
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