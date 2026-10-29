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Új elektromos buszokat vásárolhat Székelyudvarhely, ami a környező falvak számára is jót jelenthet

A jelenleg használt buszokat települések közötti járatokká alakítanák

A jelenleg használt buszokat települések közötti járatokká alakítanák

Fotó: Magyari Hunor

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Nyertes lett az új elektromos buszok vásárlása érdekében leadott székelyudvarhelyi pályázat, így a finanszírozási szerződés aláírására készül a polgármesteri hivatal. A jelenleg is közlekedő városi buszokat települések között járatokká alakítanák.

Fülöp-Székely Botond

2026. október 29., 12:562026. október 29., 12:56

Az utóbbi hónapokban Ilyés Szabolcs, majd Pál Boglárka és Tornai Szilárd is lemondott képviselői mandátumáról az RMDSZ-frakcióban, egyiküket pótolta Ferencz Csaba, aki az októberi soros önkormányzati ülésen tette le a hivatali esküt.

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Úgy tűnik, hogy nem hiába pályázott a város a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél (ADR Centru) hat új, 12 méter hosszú elektromos busz és két gyorstöltőállomás megvásárlása érdekében, hiszen

hamarosan megköthetik a finanszírozási szerződést.

Legalábbis erre készülnek Székelyudvarhelyen.

A projekt összértéke 30,5 millió lej, a város pedig 611 ezer lejjel kell hozzájáruljon a beruházáshoz.

Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere rámutatott:

mivel ezeket a buszokat nem használhatják majd a város és a környező falvak közötti utasszállításra, ezért azt tervezik, hogy a régi, azaz jelenleg közlekedő buszokat fogják bevetni erre a célra.

„Ezáltal nem csak a környező falvakon, de saját magunkon is segítünk, hiszen csökkenni fog a forgalom Székelyudvarhelyen” – magyarázta.

• Fotó: Magyari Hunor Galéria

Fotó: Magyari Hunor

Elszállítják a „gazdátlan” járműveket

Az önkormányzati képviselők elfogadtak egy tanácsi határozatot, amely szavatolja a gazdátlanul hagyott járművek hivatalos elszállítását a közterületekről, ez alól pedig már nincs törvényes kibúvó. Dávid Endre alpolgármester közölte:

a cél az, hogy ne ezek az autók foglalják el az amúgy is kevés parkolóhelyet a városban.

Az említett járművek tulajdonosait ugyanakkor felkérte, hogy önként szállítsák el az autóikat, mert ha ezt a város teszi meg, akkor az sok pénzbe fog kerülni nekik.

Módosult a költségvetés is, amelynek részeként

98 ezer lejt vontak el a vagyongazdálkodási osztálytól, ezt pedig a tanintézetek adják.

Pénzt csoportosítottak át egyebek mellett arra, hogy

  • négy kazánt vásárolhassanak az ifjúsági lakásokba,

  • villanyhálózatot építhessenek az Árpád téren és a Csalókán,

  • vízhálózatot fejleszthessenek a Farcád utcában,

  • a Borsai rét és a Sósfürdő utcák javítására,

  • ugyanakkor a tömegközlekedés fejlesztésére.

Módosítottak továbbá a játéktermek működésére vonatkozó szabályzatot, amely szerint

a továbbiakban a bevásárlóközpontokban is üzemelhetnek ezek a létesítmények.

Erre a versenyhelyzet megteremtése miatt volt szükség.

Csökkentenék a hőenergia árát

Elkészült az a távfűtést szolgáltató (Urbana Rt.) által megrendelt tanulmány, amelyből kiderül, hogy

37 százalékos a rendszerük hővesztesége.

Kiderült ugyanakkor, hogy ez hatással van a hőenergia árképzésére is. Dávid Endre kifejtette, hogy újabb, a rendszerhez jobban illeszkedő kazánok beszerelésén dolgoznak. Az ülésen meghozott, szabályozással kapcsolatos döntésből kiderült, hogy december 17-e és 23-a között fogják megszervezni a karácsonyi vásárt.

A tanácsosok jóváhagyták, hogy a partnerségi szerződés alapján Felsőboldogfalva 193 ezer lejjel, Székelyudvarhely pedig 178 ezer lejjel járuljon hozzá a két település között ivóvízhálózat építéshez, illetve bővítéshez szükséges műszaki tervek megrendeléséhez.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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