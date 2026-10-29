Novemberben sem indulhat újra a csernavodai atomerőmű két blokkja

Újabb 30 nappal meghosszabbították a csernavodai atomerőmű működésével kapcsolatos veszélyhelyzetet – közölte szerda este az energiaügyi minisztérium. Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) erről szóló határozata megjelent a Hivatalos Közlönyben.

Székelyhon 2026. október 29., 09:082026. október 29., 09:08

A tárca tájékoztatása szerint a döntést az indokolja, hogy a Duna vízállása az országba való belépésénél továbbra is alacsony, és a csernavodai atomerőmű két blokkját novemberben sem lehet újraindítani. Ugyanakkor továbbra is

fennáll az áramellátási válság veszélye,

mivel a villamosenergia-rendszer nem rendelkezik elegendő tartalékkapacitással a csúcsidőszakokban jelentkező fogyasztás fedezésére. Hirdetés A határozat értelmében a készültség idején folytatják a hidrológiai aszály következményeinek enyhítésére korábban elrendelt sürgősségi munkálatokat. Ezek célja, hogy

biztosítsák az atomerőmű működéséhez szükséges vízhozamot és vízszintet.