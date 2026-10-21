Csatlakozott vagy sem Újszékely az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerhez?

Újszékely sem lehet kivétel – minden Hargita megyei önkormányzat számára kötelező volt a csatlakozás

Cáfolta Újszékely polgármestere az interneten terjedő híresztelést, miszerint a község nem csatlakozott a Hargita megyei új hulladékgazdálkodási rendszerhez. A félreértést szerinte az okozhatta, hogy átmenetileg egy Maros megyei szolgáltatóval állnak szerződésben.

Fülöp-Székely Botond 2026. október 21., 14:172026. október 21., 14:17

Számos szóbeszéd jelent meg az utóbbi időszakban a közösségi médiában, miszerint a Székelykeresztúr melletti, a Maros megyei határhoz közeli Újszékely község nem csatlakozott a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez annak ellenére sem, hogy az minden, a megyében lévő önkormányzatnak kötelező. Hirdetés A pletykák terjesztői ráadásul azt is tudni vélik, hogy egy segesvári szolgáltatóval egyezett meg a község vezetősége. Ennek jártunk utána. Nem hittek a polgármesternek sem a kommentelők Szabó Ottó, Újszékely polgármestere a Székelyhon megkeresésére cáfolta az említett híresztelést, hangsúlyozva:

szó sincs arról, hogy ne csatlakoztak volna a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (ADI SIMD).

Ez ugyanis minden Hargita megyei önkormányzat számára kötelező volt, így ők sem képezhettek kivételt.

Szabó Ottó: egy féreértésből indulhattak el a pletykák Fotó: Csató Andrea

A pletykákat az interneten is igyekezett cáfolni, de a teljes meggyőződéssel író kommentelők egyszerűen nem hittek neki. „Volt olyan illető a Facebookon, akinek igyekeztem elmagyarázni, hogy mi is csatlakoztunk az ADI SIMD-hez, de csak azt a választ kaptam, hogy »informálódjak, mielőtt írok«” – magyarázta az elöljáró. Hozzátette,

az sem igaz, hogy jelenleg segesvári szolgáltató szállítaná el a szemetet a községből.

Szerinte egyszerűen az történt, hogy valaki elkezdte a hamis információk terjesztését, többen pedig csatlakoztak ehhez, értetlenkedve, hogy ha „Újszékely község megoldhatta másképp, akkor más Hargita megyei településeken ezt miért nem lehet?” Mi okozhatta a félreértést? A polgármester közölte, a félreértéseket az okozhatja, hogy jelenleg egy Maros megyei szolgáltatóval állnak szerződésben.

A korábbi községvezetés évekkel ezelőtt vitába keveredett az aktuális Hargita megyei szemétszállító céggel, aminek szerződésbontás lett a vége.

Ezt követően egy Maros megyei céget bíztak meg a feladattal. Utóbbi azonban csődbe ment, így ismét új szolgáltató után kellett nézniük.

Fotó: Borbély Fanni

„Gyakorlatilag két hetem volt arra, hogy új szolgáltatót találjak” – magyarázta Szabó. Ekkor

a legjobb ajánlatot egy szászcsávási vállalattól kapták, így velük szerződtek.

Ők egyébként már tavaly nyáron megkezdték a szemét elszállítását a községben. „Idén is velük kötöttünk szerződést, hogy legyen szolgáltatónk, amíg sikerül beindítani a Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszert” – ismertette a községvezető. Hozzátette, amint munkához látnak az ADI SIMD által megbízott cégek,

Újszékely községben is ők fogják végezni a hulladékgazdálkodást

a többi Hargita megyei településhez hasonlóan.