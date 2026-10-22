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Nő vezetett ittasan Homoródszentmártonban, férfi Székelyvarságon – mindkettőjük ellen eljárás indult

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

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Két ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból a rendőrök Hargita megyében: egy 36 éves nőt Homoródszentmártonban, egy 24 éves férfit pedig Székelyvarságon állítottak meg. Mindkét sofőrnél 0,70 mg/l körüli alkoholszintet mutattak ki.

Székelyhon

2026. október 22., 11:572026. október 22., 11:57

A 36 éves nőt szerdán délután 5 óra után állították meg a 131-es megyei úton, Homoródszentmárton község területén. A rendőrségi tájékoztatás szerint

a leheletéből 0,70 mg/l alkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda.

A nőt egészségügyi intézménybe kísérték, ahol biológiai mintákat vettek tőle a véralkoholszint megállapítására.

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Csütörtökön, éjfél után fél órával Székelyvarságon egy 24 éves férfit is ellenőriztek a rendőrök. Nála 0,71 mg/l alkoholt mutatott ki a szonda.

Mindkét esetben eljárást indítottak ittas vezetés miatt.

Udvarhelyszék
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