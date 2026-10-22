Nő vezetett ittasan Homoródszentmártonban, férfi Székelyvarságon – mindkettőjük ellen eljárás indult

Két ittas járművezetőt is kiszűrtek a forgalomból a rendőrök Hargita megyében: egy 36 éves nőt Homoródszentmártonban, egy 24 éves férfit pedig Székelyvarságon állítottak meg. Mindkét sofőrnél 0,70 mg/l körüli alkoholszintet mutattak ki.

Székelyhon 2026. október 22., 11:572026. október 22., 11:57

A 36 éves nőt szerdán délután 5 óra után állították meg a 131-es megyei úton, Homoródszentmárton község területén. A rendőrségi tájékoztatás szerint

a leheletéből 0,70 mg/l alkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda.