Egyre ritkábban károsítják már a környezetet az őszi tarlóégetések

Idén három környezetvédelmi kihágás ügyében is bűnvádi feljelentést tett a Hargita Megyei Környezetőrség. Az engedély hiánya a leggyakoribb szabálysértés a megyében. Tarlóégetés alig van, de annál nehezebb a végére járni a megmaradt ügyeknek.

Széchely István 2026. október 21., 11:252026. október 21., 11:25

Három ügyben tett bűnvádi feljelentést idén a Hargita Megyei Környezetőrség, és azok közül kettőre az elmúlt hónapban került sor, ugyanakkor a legnagyobb értékű bírságot is az elmúlt hónapban rótta ki a hatóság. Hirdetés A legutóbbi bűnvádi feljelentések és a pénzbírság is Felsőboldogfalva községhez kötődik, és mindegyik korábbi ügyeknek a fejleménye, tudtuk meg Balla Izabellától, a hatóság megyei vezetőjétől. Az előzmények 2023-ig nyúlnak vissza A környezetőrség 70 000 lejre megbírságolta a napokban egy kavics- és homokbánya működtetőjét, mert az elmulasztotta betartani a korábban elrendelt hatósági intézkedéseket. A felsőboldogfalvi bányát

környezetvédelmi engedély hiányában működtették,

emiatt már tavaly is megbírságolta a céget a megyei környezetőrség, majd idén, egy tematikus ellenőrzés során ismét hasonló szankciót alkalmaztak, ugyanis a vállalkozás továbbra is környezetvédelmi engedély nélkül folytatta a tevékenységet. Azért olyan nagy a legutóbbi pénzbüntetés, mert ezúttal már a korábban elrendelt hatósági intézkedések be nem tartásáért bírságoltak – mondta Balla Izabella. Hozzáfűzte:

az építkezési engedély beszerzése hosszadalmas procedúra,

és egy, már elkezdett tevékenység esetén lehet, hogy utólag már nem is kiváltható, de ez nem lehet kifogás a törvénytelen működésre. A bírság értéke azonban nem 70 000 lej a gyakorlatban, a cég ugyanis a büntetési tétel legalacsonyabb értékének a felét, azaz csak 25 000 lejt kell befizessen, ha azt 15 napon belül megteszi, mondta el kérdésünkre a megyei szakhatóság vezetője.

Fotó: Borbély Fanni

A megyei környezetőrség által tett három idei bűnvádi feljelentés közül kettő is az elmúlt hónapban történt, de 2023-as ügyekhez kötődnek. Felsőboldogfalván egy ellenőrzés során három építkezési törmelékhalmot is találtak 2023-ban, amelyek miatt bírságoltak, kettőt viszont a bíróságon megfellebbeztek az érintettek.

Mindketten elvesztették a pert,

és most került ellenőrzésre a korábban elrendelt hatósági intézkedések teljesítése – magyarázta Balla Izabella. Ezek nem teljesültek, ezért tettek bűnvádi feljelentést.

Idén ősszel csak 1-2 tarlótűzről kapott tűzoltósági értesítést a környezetőrség, a hatóság vezetője szerint nagyon lecsökkent az égetések száma Fotó: Pinti Attila

1,7 millió lejre bírságoltak idén A szakhatóság összesítése szerint idén – akárcsak az elmúlt években – a környezetvédelmi engedély hiánya jelentette a leggyakoribb szabálytalanságot, az összes kihágás mintegy 85 százalékát az ilyen ügyek teszik ki, mondta a megyei környezetőrség vezetője. A hatóság év elejétől múlt hónap végéig

35 alkalommal bírságolt ilyen okból, összesen 984 000 lej értékben.

A gyakoriságot tekintve a hulladékok nem megfelelő kezelése miatti intézkedések állnak a második helyen, de ilyen ügye csak 9 alkalommal volt a hatóságnak. A múlt év azonos időszakához képest több környezetőrségi ellenőrzés volt idén Hargita megyében, de a pénzbírságok összértéke csökkent. 447 ellenőrzést végeztek el, 80 pénzbírságot róttak ki 1,7 millió lej értékben idén.

Fotó: Veres Nándor

Nagyon lecsökkent a tarlóégetések száma is.

„Hála a Jóistennek minimális ilyen eset van”, mondta Balla Izabella, hozzáfűzve, hogy idén ősszel 1-2 esetről kaptak értesítést a tűzoltóságtól. Az elmúlt években a büntetési tétel is növekedett és

a mezőgazdasági támogatásokat is megvontak a tarlóégetőktől,