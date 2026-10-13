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Fényes nappal kóricált a róka Csíkszereda utcáin

• Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook

Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook

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Rókát fotózott le a Civil Csíkszereda Facebook-csoport egyik felhasználója kedden délelőtt Csíkszeredában, a Mihail Sadoveanu utcában.

Székelyhon

2026. október 13., 11:582026. október 13., 11:58

2026. október 13., 12:002026. október 13., 12:00

Mint írta, a vadállat a piac irányából „érkezett” és a vasútállomás irányába tartott.
Jelenleg egyébként Hargita megyében is zajlik a rókák veszettség elleni immunizálása, miután több, felcsíki gazdaságban is megjelent a kór.

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Mint arról beszámoltunk, a hónap első napjaiban elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya – amely tavaly pénzhiány miatt elmaradt –, és amint arról István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatott, már

több mint egymillió, veszettség elleni oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki repülőből a Hargita megyei természeti, tehát a településeken kívüli területekre.

Szerdán ugyanakkor megérkezik a megyébe az a több ezer rókacsali is, amelyeket a rókalyukak közelébe helyeznek majd ki.

korábban írtuk

Egymillió veszettség elleni rókacsalit szórtak repülőből Hargita megyére
Egymillió veszettség elleni rókacsalit szórtak repülőből Hargita megyére

A veszettség terjedésének a megfékezése érdekében sok, oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki a természetben Hargita megyében. A fertőzés megjelenése okozta aggodalom miatt a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is jól halad idén.

Csíkszék Csíkszereda
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