Fényes nappal kóricált a róka Csíkszereda utcáin

Fotó: Civil Csíkszereda/Facebook
Rókát fotózott le a Civil Csíkszereda Facebook-csoport egyik felhasználója kedden délelőtt Csíkszeredában, a Mihail Sadoveanu utcában.
2026. október 13., 11:582026. október 13., 11:58
2026. október 13., 12:002026. október 13., 12:00
Mint írta, a vadállat a piac irányából „érkezett” és a vasútállomás irányába tartott.
Jelenleg egyébként Hargita megyében is zajlik a rókák veszettség elleni immunizálása, miután több, felcsíki gazdaságban is megjelent a kór.
Mint arról beszámoltunk, a hónap első napjaiban elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya – amely tavaly pénzhiány miatt elmaradt –, és amint arról István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatott, már
Szerdán ugyanakkor megérkezik a megyébe az a több ezer rókacsali is, amelyeket a rókalyukak közelébe helyeznek majd ki.
A veszettség terjedésének a megfékezése érdekében sok, oltóanyagot tartalmazó rókacsalit szórtak ki a természetben Hargita megyében. A fertőzés megjelenése okozta aggodalom miatt a kutyák és macskák veszettség elleni oltáskampánya is jól halad idén.
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Szeptemberben 6,61 százalékra gyorsult az infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).
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