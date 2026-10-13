Fényes nappal kóricált a róka Csíkszereda utcáin

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Mint írta, a vadállat a piac irányából „érkezett” és a vasútállomás irányába tartott.

Jelenleg egyébként Hargita megyében is zajlik a rókák veszettség elleni immunizálása, miután több, felcsíki gazdaságban is megjelent a kór.

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Mint arról beszámoltunk, a hónap első napjaiban elkezdődött a rókák veszettség elleni oltáskampánya – amely tavaly pénzhiány miatt elmaradt –, és amint arról István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatott, már