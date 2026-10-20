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Első alkalommal ad otthont jégkorong-világbajnokságnak Marosvásárhely

Kedden Marosvásárhelyen számoltak be a jégkorong-világbajnokságról • Fotó: Haáz Vince

Kedden Marosvásárhelyen számoltak be a jégkorong-világbajnokságról

Fotó: Haáz Vince

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Több ezer turistát és sportolót várnak jövő májusban Marosvásárhelyre, ahol hat csapat részvételével szervezik meg a 2027-es férfi divízió I/B jégkorong-világbajnokságot. Megtudtuk, milyen bérlet- és jegyárakra számíthatnak a szurkolók.

Simon Virág

2026. október 20., 15:532026. október 20., 15:53

Marosvásárhelyen 2007 óta újítják és korszerűsítik a több rendeltetésű jégcsarnokot, amely mostanra 90 százalékban elkészült, a tervek szerint decemberben hivatalosan is átadják. Az első nagyszabású rendezvény, amelynek otthont ad, a május 1. és 7. között megszervezendő Divízió I/B férfi jégkorong-világbajnokság lesz.

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Az eseményről kedden tartottak sajtótájékoztatót a marosvásárhelyi városházán.

Vissza a jégkorong térképére

Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere kiemelte: a városnak jelentős hagyománya van a jéghez kötődő sportok terén.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„A 19. században, 1877-ben alakult meg a korcsolyázóegylet. Majd 1935-től profi csapattal is rendelkeztünk. 1946-ban megnyertük a Román Kupát, majd 1950-ben és 1951-ben a Locomotiva-Rata csapata két egymást követő évben is országos bajnok lett. Még a 80-as években is ismert jégkorongcsapattal rendelkeztünk. A Marosvásárhelyi Sportklub jelenleg U13-as és U15-ös csapatokat tart fenn. Jövőtől szeretnénk az U17-est, és a föderáció segítségével

Idézet
remélhetőleg 2028-ban, de legkésőbb 2029-ben visszatér Marosvásárhely az országos jégkorongbajnokságba, mint sportklub”

– fogalmazott.

A román csapat az éremért harcol majd

Nagy Attila Ferenc, a Román Jégkorongszövetség elnöke elmondta, Dél-Koreából, Kínából, Japánból, Spanyolországból és Hollandiából érkeznek csapatok, hogy összemérjék tudásukat.

Nagy Attila Ferenc, a Román Jégkorongszövetség elnöke • Fotó: Haáz Vince Galéria

Nagy Attila Ferenc, a Román Jégkorongszövetség elnöke

Fotó: Haáz Vince

Az eseménnyel a jégkorongot is népszerűsíteni szeretnék, és minél több gyereket toboroznának a sportág számára. Hozzátette, Marosvásárhely előnye, hogy van repülőtere, a szálláshelyek pedig jó minőségűek.

Idézet
Mindenféleképpen éremért szeretnénk harcolni, habár tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, hiszen nagyon erős ellenfelekkel kell játszanunk, de megvannak az erőforrásaink, és képesek vagyunk rá, hogy elérjük a célkitűzéseinket”

– hangsúlyozta.

Benedek Árpád Csaba, a Román Jégkorongszövetség főtitkára • Fotó: Haáz Vince Galéria

Benedek Árpád Csaba, a Román Jégkorongszövetség főtitkára

Fotó: Haáz Vince

Benedek Árpád Csaba, a Román Jégkorongszövetség főtitkára a gyakorlati tudnivalókról beszélt. Elmondta, hogy a három ázsiai csapat és Spanyolország már előre jelezte, hogy öt–hét nappal a rendezvény előtt megérkezik Marosvásárhelyre, és ott edz majd. A román válogatott tíz nappal korábban kezdi meg helyben a felkészülést.

A marosvásárhelyi jégcsarnok kétezer férőhelyes, meccsnapokon pedig három mérkőzést szerveznek.

A rendezvény programja a következőképpen alakul: az első két nap játéknap lesz, ezt egy szünnap követi, majd a negyedik napon rendezik meg a harmadik játéknapot a csoportmérkőzésekkel.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Ezt újabb szünnap követi, az utolsó két napon pedig az elődöntőket és a döntőket tartják meg.

Hozzájárulás és jegyárak

A jelenlegi becslések szerint a jégkorong-világbajnokság megszervezése mintegy 4–5 millió lejbe kerül. A Székelyhon kérdésére Soós Zoltán elmondta,

Marosvásárhely másfél millió lejjel járul hozzá az esemény megrendezéséhez.

Több ezer vendéget várnak Marosvásárhelyre, a Ligetben pedig egy óriáskivetítőn is követni lehet majd a mérkőzéseket. Az időpont az ortodox húsvét idejére esik, több szabadnappal, ezért sok belföldi szurkolóra is számítanak.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A jégkorongszövetség képviselői elmondták, Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan Marosvásárhelyen is 25–30 lejes jegyárakra lehet számítani. A román csapat mérkőzéseire a bérlet ára várhatóan 100 lej körül lesz, a részletekkel később jelentkeznek.

Marosszék Sport Marosvásárhely
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