Első alkalommal ad otthont jégkorong-világbajnokságnak Marosvásárhely

Kedden Marosvásárhelyen számoltak be a jégkorong-világbajnokságról
Fotó: Haáz Vince
Több ezer turistát és sportolót várnak jövő májusban Marosvásárhelyre, ahol hat csapat részvételével szervezik meg a 2027-es férfi divízió I/B jégkorong-világbajnokságot. Megtudtuk, milyen bérlet- és jegyárakra számíthatnak a szurkolók.
Marosvásárhelyen 2007 óta újítják és korszerűsítik a több rendeltetésű jégcsarnokot, amely mostanra 90 százalékban elkészült, a tervek szerint decemberben hivatalosan is átadják. Az első nagyszabású rendezvény, amelynek otthont ad, a május 1. és 7. között megszervezendő Divízió I/B férfi jégkorong-világbajnokság lesz.
Az eseményről kedden tartottak sajtótájékoztatót a marosvásárhelyi városházán.
Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere kiemelte: a városnak jelentős hagyománya van a jéghez kötődő sportok terén.
Fotó: Haáz Vince
„A 19. században, 1877-ben alakult meg a korcsolyázóegylet. Majd 1935-től profi csapattal is rendelkeztünk. 1946-ban megnyertük a Román Kupát, majd 1950-ben és 1951-ben a Locomotiva-Rata csapata két egymást követő évben is országos bajnok lett. Még a 80-as években is ismert jégkorongcsapattal rendelkeztünk. A Marosvásárhelyi Sportklub jelenleg U13-as és U15-ös csapatokat tart fenn. Jövőtől szeretnénk az U17-est, és a föderáció segítségével
– fogalmazott.
Nagy Attila Ferenc, a Román Jégkorongszövetség elnöke elmondta, Dél-Koreából, Kínából, Japánból, Spanyolországból és Hollandiából érkeznek csapatok, hogy összemérjék tudásukat.
Nagy Attila Ferenc, a Román Jégkorongszövetség elnöke
Fotó: Haáz Vince
Az eseménnyel a jégkorongot is népszerűsíteni szeretnék, és minél több gyereket toboroznának a sportág számára. Hozzátette, Marosvásárhely előnye, hogy van repülőtere, a szálláshelyek pedig jó minőségűek.
– hangsúlyozta.
Benedek Árpád Csaba, a Román Jégkorongszövetség főtitkára
Fotó: Haáz Vince
Benedek Árpád Csaba, a Román Jégkorongszövetség főtitkára a gyakorlati tudnivalókról beszélt. Elmondta, hogy a három ázsiai csapat és Spanyolország már előre jelezte, hogy öt–hét nappal a rendezvény előtt megérkezik Marosvásárhelyre, és ott edz majd. A román válogatott tíz nappal korábban kezdi meg helyben a felkészülést.
A rendezvény programja a következőképpen alakul: az első két nap játéknap lesz, ezt egy szünnap követi, majd a negyedik napon rendezik meg a harmadik játéknapot a csoportmérkőzésekkel.
Fotó: Haáz Vince
Ezt újabb szünnap követi, az utolsó két napon pedig az elődöntőket és a döntőket tartják meg.
A jelenlegi becslések szerint a jégkorong-világbajnokság megszervezése mintegy 4–5 millió lejbe kerül. A Székelyhon kérdésére Soós Zoltán elmondta,
Több ezer vendéget várnak Marosvásárhelyre, a Ligetben pedig egy óriáskivetítőn is követni lehet majd a mérkőzéseket. Az időpont az ortodox húsvét idejére esik, több szabadnappal, ezért sok belföldi szurkolóra is számítanak.
Fotó: Haáz Vince
A jégkorongszövetség képviselői elmondták, Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan Marosvásárhelyen is 25–30 lejes jegyárakra lehet számítani. A román csapat mérkőzéseire a bérlet ára várhatóan 100 lej körül lesz, a részletekkel később jelentkeznek.
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