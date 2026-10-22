Tizenkét napos terápiás programot szerveznek szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon

Fotó: Haáz Vince
Szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik számára szerveznek tizenkét napos, bentlakásos terápiás programot november 16. és 27. között a magyarózdi Terápiás Otthonban. Jelentkezni november 9-ig lehet.
A résztvevők szakemberek segítségével dolgozhatnak a változáson, és a hasonló élethelyzetben lévőkkel is megoszthatják tapasztalataikat. Az intenzív programban
A foglalkozásokat bibliai igékhez kapcsolódó elmélkedések és igehirdetések, valamint közös kirándulás és sport egészíti ki.
A szervezők a szenvedélybetegséggel küzdők mellett
A program a függőséggel élőknek az absztinencia alapjainak megteremtésében nyújthat segítséget, míg a hozzátartozók a családi rendszerben betöltött szerepüket és saját terheiket is jobban megérthetik.
A felvétel előzetes interjú alapján történik, a keresztyén hitszemlélet azonban nem feltétele a részvételnek. A tizenkét napos programra november 9-ig lehet jelentkezni. A foglalkozásokat november 16–27. között tartják a magyarózdi Terápiás Otthonban.
A jelentkezés részleteiről ide kattintva tájékozódhatnak az érdekeltek.
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