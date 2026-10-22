Tizenkét napos terápiás programot szerveznek szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon

Szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik számára szerveznek tizenkét napos, bentlakásos terápiás programot november 16. és 27. között a magyarózdi Terápiás Otthonban. Jelentkezni november 9-ig lehet.

Székelyhon 2026. október 22., 08:412026. október 22., 08:41

A résztvevők szakemberek segítségével dolgozhatnak a változáson, és a hasonló élethelyzetben lévőkkel is megoszthatják tapasztalataikat. Az intenzív programban

orvosi és pszichológiai előadások, workshopok, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és lelkigondozás szerepel.

A foglalkozásokat bibliai igékhez kapcsolódó elmélkedések és igehirdetések, valamint közös kirándulás és sport egészíti ki. Hirdetés A szervezők a szenvedélybetegséggel küzdők mellett

az érintettek hozzátartozóit is várják.

A program a függőséggel élőknek az absztinencia alapjainak megteremtésében nyújthat segítséget, míg a hozzátartozók a családi rendszerben betöltött szerepüket és saját terheiket is jobban megérthetik.

A részvétel feltétele az önkéntesség, a motiváltság és a szermentesség.