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Tizenkét napos terápiás programot szerveznek szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik számára szerveznek tizenkét napos, bentlakásos terápiás programot november 16. és 27. között a magyarózdi Terápiás Otthonban. Jelentkezni november 9-ig lehet.

Székelyhon

2026. október 22., 08:412026. október 22., 08:41

A résztvevők szakemberek segítségével dolgozhatnak a változáson, és a hasonló élethelyzetben lévőkkel is megoszthatják tapasztalataikat. Az intenzív programban

orvosi és pszichológiai előadások, workshopok, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és lelkigondozás szerepel.

A foglalkozásokat bibliai igékhez kapcsolódó elmélkedések és igehirdetések, valamint közös kirándulás és sport egészíti ki.

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A szervezők a szenvedélybetegséggel küzdők mellett

az érintettek hozzátartozóit is várják.

A program a függőséggel élőknek az absztinencia alapjainak megteremtésében nyújthat segítséget, míg a hozzátartozók a családi rendszerben betöltött szerepüket és saját terheiket is jobban megérthetik.

A részvétel feltétele az önkéntesség, a motiváltság és a szermentesség.

A felvétel előzetes interjú alapján történik, a keresztyén hitszemlélet azonban nem feltétele a részvételnek. A tizenkét napos programra november 9-ig lehet jelentkezni. A foglalkozásokat november 16–27. között tartják a magyarózdi Terápiás Otthonban.

A jelentkezés részleteiről ide kattintva tájékozódhatnak az érdekeltek.

Maros megye Marosszék Terápia
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