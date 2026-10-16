Felfüggesztett büntetés mellett, jogosítvány nélkül vezetett – elkapták a rendőrök

A marosvásárhelyi Segesvári úton állították meg a rendőrök azt a személygépkocsit, amelyet egy 32 éves férfi vezetett, jogosítvány nélkül. Eljárást indítottak ellene.

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Pénteken dél körül a marosvásárhelyi rendőrök ellenőrzés céljából megállították a 32 éves férfi által vezetett személygépkocsit. Mint kiderült, a sofőrnek nem volt vezetői engedélye, egyetlen járműkategóriára sem.

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A közlekedésrendészet munkatársai azt is megállapították, hogy a férfit korábban hasonló bűncselekmény miatt már elítélték. A büntetés végrehajtását felügyelet mellett felfüggesztették, a próbaidő pedig még tart, így