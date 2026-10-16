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Több mint egy kiló kannabiszt adtak tovább, amikor lecsaptak rájuk a rendőrök

• Fotó: Maros megyei rendőrség

Fotó: Maros megyei rendőrség

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Tetten értek egy 20 éves és egy 23 éves fiatalt, miközben éppen több mint 1,2 kilogramm kannabiszt adtak át. A DIICOT marosvásárhelyi ügyészei kezdeményezték 30 napos előzetes letartóztatásukat.

Hajnal Csilla

2026. október 16., 17:572026. október 16., 17:57

2026. október 16., 18:002026. október 16., 18:00

A marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársai a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) marosvásárhelyi ügyészeivel közösen indítottak vizsgálatot egy 20 és egy 23 éves fiatal ellen, akiket kockázatos kábítószerrel való kereskedéssel gyanúsítanak.

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Október 15-én Bukarestben, két egymást követő akció keretében érték tetten őket, amikor feltehetően

átvettek, majd továbbadtak egy csomagot, amely több mint 1,2 kilogramm, értékesítésre szánt kannabiszt tartalmazott

– közölte a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.

A DIICOT ügyészei még aznap őrizetbe vették mindkét gyanúsítottat, majd a Maros megyei törvényszékhez fordultak azzal az indítvánnyal, hogy a két fiatalt 30 napra letartóztassák.

Marosszék Rendőrség
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