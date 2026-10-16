Több mint egy kiló kannabiszt adtak tovább, amikor lecsaptak rájuk a rendőrök

Tetten értek egy 20 éves és egy 23 éves fiatalt, miközben éppen több mint 1,2 kilogramm kannabiszt adtak át. A DIICOT marosvásárhelyi ügyészei kezdeményezték 30 napos előzetes letartóztatásukat.

Hajnal Csilla 2026. október 16., 17:572026. október 16., 17:57 2026. október 16., 18:002026. október 16., 18:00

A marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársai a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) marosvásárhelyi ügyészeivel közösen indítottak vizsgálatot egy 20 és egy 23 éves fiatal ellen, akiket kockázatos kábítószerrel való kereskedéssel gyanúsítanak. Hirdetés Október 15-én Bukarestben, két egymást követő akció keretében érték tetten őket, amikor feltehetően

átvettek, majd továbbadtak egy csomagot, amely több mint 1,2 kilogramm, értékesítésre szánt kannabiszt tartalmazott