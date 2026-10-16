Közel egy kiló „kristályt” foglaltak le a marosvásárhelyi rendőrök

Fotó: Maros megyei rendőrség
Nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedés gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 24 és egy 27 éves férfit csütörtökön a Maros megyei rendőrök.
A marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársai a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) marosvásárhelyi területi szolgálatának ügyészeivel együtt egy 24 és egy 27 éves férfi ellen indítottak vizsgálatot, akiket nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedéssel gyanúsítanak. Az egyikükkel szemben pszichoaktív hatású anyagokkal végzett jogosulatlan műveletek miatt is eljárás folyik – közölte a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.
A nyomozati iratok szerint a 27 éves férfi 2026 szeptemberében pszichoaktív hatású anyagot (NEP) birtokolt és adott el 2500 lejért. Október 15-én tetten érték Kolozsváron, amikor
A nagy kockázatú kábítószert korábban a másik gyanúsítottól szerezte be.
A 24 éves férfi otthonában tartott házkutatás során további mintegy 700 gramm 3CMC-t, egy adag hallucinogén gombát, valamint több, szakértői vizsgálat alatt álló kristályos anyagot tartalmazó tasakot foglaltak le.
A DIICOT marosvásárhelyi ügyészei október 15-én őrizetbe vették mindkét férfit. Pénteken a Maros megyei törvényszék szabadságjogi és személyi szabadsági bírójához fordultak azzal a javaslattal, hogy a gyanúsítottakat 30 napra letartóztassák.
Tetten értek egy 20 éves és egy 23 éves fiatalt, miközben éppen több mint 1,2 kilogramm kannabiszt adtak át. A DIICOT marosvásárhelyi ügyészei kezdeményezték 30 napos előzetes letartóztatásukat.
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