Közel egy kiló „kristályt” foglaltak le a marosvásárhelyi rendőrök

Nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedés gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 24 és egy 27 éves férfit csütörtökön a Maros megyei rendőrök.

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A marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársai a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) marosvásárhelyi területi szolgálatának ügyészeivel együtt egy 24 és egy 27 éves férfi ellen indítottak vizsgálatot, akiket nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedéssel gyanúsítanak. Az egyikükkel szemben pszichoaktív hatású anyagokkal végzett jogosulatlan műveletek miatt is eljárás folyik – közölte a Maros megyei rendőrség sajtóosztálya.

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A nyomozati iratok szerint a 27 éves férfi 2026 szeptemberében pszichoaktív hatású anyagot (NEP) birtokolt és adott el 2500 lejért. Október 15-én tetten érték Kolozsváron, amikor