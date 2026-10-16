Kigyulladt egy autó utastere Marosludason

Lángra kapott egy személyautó Marosludason péntek este. A helyi tűzoltókat riasztották a tűz eloltásához.

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A Maros megyei tűzoltóság marosludasi tűzoltóit riasztották péntek este egy személygépkocsihoz, amely lángra kapott Ludason a Tordai utcában. A tűzoltók egy tűzoltóautóval, valamint egy SMURD-mentőegységgel vonultak ki.

A tűz az autó utasterében ütött ki, a tűzoltók este nyolckor még a lángok eloltásán dolgoztak – adta hírül a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.