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Kigyulladt egy autó utastere Marosludason

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Lángra kapott egy személyautó Marosludason péntek este. A helyi tűzoltókat riasztották a tűz eloltásához.

Hajnal Csilla

2026. október 16., 20:262026. október 16., 20:26

A Maros megyei tűzoltóság marosludasi tűzoltóit riasztották péntek este egy személygépkocsihoz, amely lángra kapott Ludason a Tordai utcában. A tűzoltók egy tűzoltóautóval, valamint egy SMURD-mentőegységgel vonultak ki.

A tűz az autó utasterében ütött ki, a tűzoltók este nyolckor még a lángok eloltásán dolgoztak – adta hírül a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

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Marosszék Közlekedés Tűzeset
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