Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott

Megtiszteltetés és óriási felelősség volt Románia miniszterelnök-helyetteseként képviselni a magyar közösséget, és felelősséggel dolgozni a kormányban – írta szerda délutáni posztjában Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora.

Tamás Attila 2026. október 21., 19:402026. október 21., 19:40

Mint fogalmazott: ma lezárult ez a közel kétéves időszak (az új kormány beiktatásával és az új miniszteri mandátumok átvételével szerk. megj.), amely alatt magyar emberként elsőként tölthette be a demokratikus Romániában a pénzügyminiszteri tisztséget, és ezzel

a magyarságnak először volt képviselője a Legfelsőbb Védelmi Tanácsban.

Hozzátette, hogy utóbbi hat hónapban a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium történetének leghosszabb ügyvivői mandátumát látta el. Hirdetés „Ebben a példa nélküli időszakban azt tartottam a legfontosabbnak, hogy

munkámmal bizonyítsam: a

magyar közösség képviselőjeként is lehet felelősséggel, hozzáértéssel és az egész ország érdekét szem előtt tartva ellátni ezeket a feladatokat. Akkor is, amikor nehéz helyzetekben kellett döntéseket hozni.”