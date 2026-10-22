Mutasd a töködet! Faragj, fotózz, és nyerj értékes ajándékokat

Fotó: Székelyhon
Elő a kreativitással, kezdődhet az őszi tökfaragás. Október 22-én indul a Székelyhon legújabb játéka, a Mutasd a töködet!, amelyben a legötletesebb faragott tökökről készült fotókkal lehet nyereményekhez jutni.
Érdemes megmutatni, milyen alkotás született otthon, hiszen összesen 13 szerencsés játékos részesül ajándékban.
A részvétel ezúttal is nagyon egyszerű:
A nevezési időszak október 22-től november 1-jéig tart, az eredményhirdetést pedig november 2-án tartjuk. Fontos tudni, hogy a játék időtartama alatt egy résztvevő csak egy fotót tölthet fel.
Fotó: Haáz Vince
A szerencsésekre értékes nyeremények várnak.
A kártyák mindegyike egy 100 lejes vásárlási utalványt és egy gyárlátogatási lehetőséget biztosít.
Ha már elkészült a faragott tök, vagy még csak most kapnál kedvet az alkotáshoz, ragadj fényképezőgépet, és mutasd meg a világnak a művedet. Töltsd fel a fotót a foto.szekelyhon.ro oldalra, és légy te is a 13 szerencsés nyertes egyike.
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A Gálfi Dezső által alapított GALFFIS családi vállalkozás Erdély első Bean-to-Bar csokoládéüzeme, amely 2012 óta foglalkozik csokoládégyártással és kávépörköléssel a székelyföldi csokoládé- és kávékultúra úttörőjeként. A Bean-to-Bar technológia lényege, hogy a csokoládét nem kész csokoládéból, hanem közvetlenül a kakaóbabból, saját gyártási folyamat során állítják elő. A GALFFIS a világ különböző tájairól származó kakaóbabból, zöld kávébabból és válogatott teaalapanyagokból készíti különleges termékeit. A márka filozófiája, hogy az élet különleges pillanatait és élményeit a csokoládé, a kávé és a tea ízein keresztül jelenítse meg. A vállalkozás tevékenységének meghatározó része a Private Label gyártás, amelynek keretében más vállalatok számára fejleszt és gyárt egyedi receptúrájú, saját márkás csokoládé-, kávé- és teatermékeket. A GALFFIS székelyudvarhelyi manufaktúrája szervezett gyárlátogatások keretében is megismerhető, a Szombatfalvi utca 61. szám alatt a látogatók betekinthetnek a kakaóbab feldolgozásába és a Bean-to-Bar csokoládékészítés folyamatába. A GALFFIS bemutatóüzletei Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, a cég székhelyén és Budapesten is megtalálhatók, termékeik pedig a webáruházon keresztül is megrendelhetők.
GALFFIS – Különleges, pont mint te!
A játék szabályzata itt érhető el.
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