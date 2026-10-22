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Mutasd a töködet! Faragj, fotózz, és nyerj értékes ajándékokat

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Elő a kreativitással, kezdődhet az őszi tökfaragás. Október 22-én indul a Székelyhon legújabb játéka, a Mutasd a töködet!, amelyben a legötletesebb faragott tökökről készült fotókkal lehet nyereményekhez jutni.

Székelyhon

2026. október 22., 09:002026. október 22., 09:00

Érdemes megmutatni, milyen alkotás született otthon, hiszen összesen 13 szerencsés játékos részesül ajándékban.

A részvétel ezúttal is nagyon egyszerű:

nincs más teendőd, mint lefotózni egy saját faragott tököt, majd feltölteni a képet a foto.szekelyhon.ro weboldalra.

A nevezési időszak október 22-től november 1-jéig tart, az eredményhirdetést pedig november 2-án tartjuk. Fontos tudni, hogy a játék időtartama alatt egy résztvevő csak egy fotót tölthet fel.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Mutatjuk a nyereményeket

A szerencsésekre értékes nyeremények várnak.

Három nyertes az Autoworkshop jóvoltából gumicserét vagy futómű-beállítást nyerhet, további tíz szerencsés pedig a Galffis Chocolate által felajánlott Galffis Aranykártyával gazdagodhat.

A kártyák mindegyike egy 100 lejes vásárlási utalványt és egy gyárlátogatási lehetőséget biztosít.

Ha már elkészült a faragott tök, vagy még csak most kapnál kedvet az alkotáshoz, ragadj fényképezőgépet, és mutasd meg a világnak a művedet. Töltsd fel a fotót a foto.szekelyhon.ro oldalra, és légy te is a 13 szerencsés nyertes egyike.

A játék támogatói

Ha autószervizt választasz, nemcsak javítást keresel, hanem megbízható megoldást. A csíkszeredai Autoworkshop teljeskörű szervizelési szolgáltatásokat kínál, a mindennapi karbantartástól a komolyabb javításokig. Korszerű diagnosztikai eszközeik gyors és pontos képet adnak a jármű állapotáról, így a munkavégzés tervezetten és hatékonyan történik. Kiemelt szakterületük a részecskeszűrő (DPF) professzionális, mosásos technológiával végzett tisztítása – egy ritkaságszámba menő szolgáltatás a térségben. A Hargita utca 65. szám alatti műhelyben emellett precíz futószögállítást és szezonális gumicserét is vállalnak, gördülékeny ügyintézéssel, kevesebb várakozással. Így minden fontos karbantartás és ellenőrzés egy helyen intézhető. Időpontfoglalásért hívd a 0740-144 392-es telefonszámot.
Autoworkshop – gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód!

A Gálfi Dezső által alapított GALFFIS családi vállalkozás Erdély első Bean-to-Bar csokoládéüzeme, amely 2012 óta foglalkozik csokoládégyártással és kávépörköléssel a székelyföldi csokoládé- és kávékultúra úttörőjeként. A Bean-to-Bar technológia lényege, hogy a csokoládét nem kész csokoládéból, hanem közvetlenül a kakaóbabból, saját gyártási folyamat során állítják elő. A GALFFIS a világ különböző tájairól származó kakaóbabból, zöld kávébabból és válogatott teaalapanyagokból készíti különleges termékeit. A márka filozófiája, hogy az élet különleges pillanatait és élményeit a csokoládé, a kávé és a tea ízein keresztül jelenítse meg. A vállalkozás tevékenységének meghatározó része a Private Label gyártás, amelynek keretében más vállalatok számára fejleszt és gyárt egyedi receptúrájú, saját márkás csokoládé-, kávé- és teatermékeket. A GALFFIS székelyudvarhelyi manufaktúrája szervezett gyárlátogatások keretében is megismerhető, a Szombatfalvi utca 61. szám alatt a látogatók betekinthetnek a kakaóbab feldolgozásába és a Bean-to-Bar csokoládékészítés folyamatába. A GALFFIS bemutatóüzletei Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, a cég székhelyén és Budapesten is megtalálhatók, termékeik pedig a webáruházon keresztül is megrendelhetők.
GALFFIS – Különleges, pont mint te!

A játék szabályzata itt érhető el.

Székelyföld Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Székelyhon Játék
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