Mennyit kér még a marosvásárhelyi reptér, és mikor jöhet három légitársaság?

A megyei tanácsosok csütörtöki ülésükön újabb anyagi támogatást szavaztak meg a marosvásárhelyi repülőtérnek
Fotó: Haáz Vince
Félmillió lejes támogatást szavazott meg a marosvásárhelyi repülőtérnek a Maros Megyei Tanács. A testület a reptér vezetőtanácsának elvárásait is elfogadta, köztük az utasforgalom növelésére és a légitársaságok számának bővítésére vonatkozó vállalásokat.
A marosvásárhelyi reptérről jelenleg a Wizz Air fapados légitársaság szállítja az utasokat különböző célállomásokra, amelyek időnként változnak. Egy gépet is itt állomásoztatnak, ami némi biztonságot jelent arra, hogy hosszú távon terveznek a repülőtérrel. A légi kikötő a Maros Megyei Tanácshoz tartozik, amely az elmúlt években rendszeresen pénzt adott fejlesztésekre, működésre és fenntartásra.
A megyei tanácsosok csütörtöki online ülésükön újabb anyagi támogatást szavaztak meg a marosvásárhelyi repülőtérnek, és elfogadták a vezetőtanács terveit is.
A repülőtér működésére a Maros Megyei Tanács idén összesen 9,92 millió lej támogatást hagyott jóvá: 4,92 millió lej állami támogatást a légi közlekedési tevékenységéből származó veszteségek fedezésére, valamint 5 millió lejt a nem gazdasági tevékenységekre, például a repülőtér biztonságának és védelmének biztosítására.
A tanácsosok szavaztak a januárban kinevezett igazgatótanáccsal szembeni elvárásokról is. Az elfogadott határozattervezetet tárgyalások előzték meg. Az utasforgalom esetében a repülőtér évi 8 százalékos növekedést javasolt, miközben a megyei vezetés 25 százalékot kért. A légitársaságok számának tekintetében évi 10 százalékos növekedést javasolt a kért 25 százalék helyett.
A Maros Megyei Tanács az utaslétszám és a légitársaságok növekedését várja
Fotó: Haáz Vince
A határozathoz csatolt tárgyalási jegyzőkönyvekből kiderül, milyen számokban egyeztek meg, és mit vállalt a repülőtér vezetőtanácsa.
A légitársaságok száma 2026-ban és 2027-ben egy, 2028-ban és 2029-ben kettő, 2030-ban pedig három kell legyen. Csak azok a társaságok számítanak bele, amelyek évente legalább hat hónapon át indítanak járatokat Marosvásárhelyről, vagyis a nyári charterjáratok nem.
E növekedések mellett a vezetőtanács vállalta, hogy egyre kevesebb állami támogatást kér a légi közlekedési tevékenységre:
A repülőtér igazgatótanácsának három nem ügyvezető tagja van, akiket idén januárban négyéves mandátumra neveztek ki: Mihaela Viorica Prozan, az igazgatótanács elnöke, Domokos Zoltán, valamint Nicolae-Claudiu Cazan.
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