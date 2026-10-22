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Mennyit kér még a marosvásárhelyi reptér, és mikor jöhet három légitársaság?

A megyei tanácsosok csütörtöki ülésükön újabb anyagi támogatást szavaztak meg a marosvásárhelyi repülőtérnek • Fotó: Haáz Vince

A megyei tanácsosok csütörtöki ülésükön újabb anyagi támogatást szavaztak meg a marosvásárhelyi repülőtérnek

Fotó: Haáz Vince

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Félmillió lejes támogatást szavazott meg a marosvásárhelyi repülőtérnek a Maros Megyei Tanács. A testület a reptér vezetőtanácsának elvárásait is elfogadta, köztük az utasforgalom növelésére és a légitársaságok számának bővítésére vonatkozó vállalásokat.

Simon Virág

2026. október 22., 17:592026. október 22., 17:59

A marosvásárhelyi reptérről jelenleg a Wizz Air fapados légitársaság szállítja az utasokat különböző célállomásokra, amelyek időnként változnak. Egy gépet is itt állomásoztatnak, ami némi biztonságot jelent arra, hogy hosszú távon terveznek a repülőtérrel. A légi kikötő a Maros Megyei Tanácshoz tartozik, amely az elmúlt években rendszeresen pénzt adott fejlesztésekre, működésre és fenntartásra.

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A megyei tanácsosok csütörtöki online ülésükön újabb anyagi támogatást szavaztak meg a marosvásárhelyi repülőtérnek, és elfogadták a vezetőtanács terveit is.

A reptér további 500 ezer lejt kért, amit azzal indokolt, hogy megemelkedtek a közüzemi költségek, és átálltak a napi 24 órás munkarendre.

A repülőtér működésére a Maros Megyei Tanács idén összesen 9,92 millió lej támogatást hagyott jóvá: 4,92 millió lej állami támogatást a légi közlekedési tevékenységéből származó veszteségek fedezésére, valamint 5 millió lejt a nem gazdasági tevékenységekre, például a repülőtér biztonságának és védelmének biztosítására.

Milyen elvárások vannak?

A tanácsosok szavaztak a januárban kinevezett igazgatótanáccsal szembeni elvárásokról is. Az elfogadott határozattervezetet tárgyalások előzték meg. Az utasforgalom esetében a repülőtér évi 8 százalékos növekedést javasolt, miközben a megyei vezetés 25 százalékot kért. A légitársaságok számának tekintetében évi 10 százalékos növekedést javasolt a kért 25 százalék helyett.

A Maros Megyei Tanács az utaslétszám és a légitársaságok növekedését várja • Fotó: Haáz Vince Galéria

A Maros Megyei Tanács az utaslétszám és a légitársaságok növekedését várja

Fotó: Haáz Vince

A határozathoz csatolt tárgyalási jegyzőkönyvekből kiderül, milyen számokban egyeztek meg, és mit vállalt a repülőtér vezetőtanácsa.

Az utasforgalom idén 311 632 fő, ennek 2030-ra 423 972 főre kell nőnie.

A légitársaságok száma 2026-ban és 2027-ben egy, 2028-ban és 2029-ben kettő, 2030-ban pedig három kell legyen. Csak azok a társaságok számítanak bele, amelyek évente legalább hat hónapon át indítanak járatokat Marosvásárhelyről, vagyis a nyári charterjáratok nem.

E növekedések mellett a vezetőtanács vállalta, hogy egyre kevesebb állami támogatást kér a légi közlekedési tevékenységre:

jövőre 4 milliót, 2028-ban 3,2 milliót, 2029-ben 2,4 milliót, 2030-ban pedig 1,7 millió lej.

A repülőtér igazgatótanácsának három nem ügyvezető tagja van, akiket idén januárban négyéves mandátumra neveztek ki: Mihaela Viorica Prozan, az igazgatótanács elnöke, Domokos Zoltán, valamint Nicolae-Claudiu Cazan.

Mindeközben az alig pár éves Brassó–Vidombáki Nemzetközi Repülőtér jól teljesít: a harmadik negyedévben a nyolcadik helyre lépett előre a Romániában működő 17 repülőtér utasforgalmi rangsorában – jelentette be Adrian Veștea, a Brassó Megyei Tanács elnöke. Tájékoztatása szerint az év első kilenc hónapjában összesen 464 248 utas fordult meg a repülőtéren, ezzel már most meghaladták a tavalyi teljes éves utasforgalmat, amely 337 353 fő volt. Ezzel az utasszámmal megelőzték a marosvásárhelyi, nagyszebeni és nagyváradi repülőtereket.

Marosszék Marosvásárhely
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