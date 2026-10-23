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Egy 19. századi erdélyi grófnő házi praktikáiból, receptjeiből tanulhatunk

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Hasznos házi jegyzetek. Egy erdélyi grófnő receptjei, házi praktikái és gyógyírjai 1842-ből címmel jelent meg gr. Rhédey Mária háztartási eljárásait tartalmazó jegyzet. A könyvet október 23-án 18 órától mutatják be Marosvásárhelyen.

Székelyhon

2026. október 23., 09:102026. október 23., 09:10

A Heliox Média Kiadó gondozásában megjelent kötetet Somogyi Gréta irodalomtörténész és Borbély Éva gasztroíró szerkesztette, és saját tanulmányaikkal is gazdagították. Az igényes kivitelű könyv

bepillantást nyújt a 19. századi erdélyi főúri háztartások mindennapjaiba:

receptekbe, házi praktikákba és gyógymódokba. A kéziratot férje, gr. Mikó Imre, „Erdély Széchenyije” vetette papírra.

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A könyv bemutatójára október 23-án, pénteken este 18 órától kerül sor a Teleki-Bolyai Könyvtárban. A szerkesztők és a kiadó jelenlétében László Lóránt történész, könyvtáros mutatja be a könyvet.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Marosszék
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