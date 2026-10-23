2026. október 21., szerda

Majdnem fél évszázada Avram Iancuval a főtéren

Elkerítették Marosvásárhely főterén az Avram Iancu-lovasszobrot és megkezdték a restaurálását. A munkálatok elsőként a talapzat felújítására terjednek ki, majd a szobrot is megtisztítják. A főtér átalakítása során az alkotás a helyén marad.