Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Hasznos házi jegyzetek. Egy erdélyi grófnő receptjei, házi praktikái és gyógyírjai 1842-ből címmel jelent meg gr. Rhédey Mária háztartási eljárásait tartalmazó jegyzet. A könyvet október 23-án 18 órától mutatják be Marosvásárhelyen.
A Heliox Média Kiadó gondozásában megjelent kötetet Somogyi Gréta irodalomtörténész és Borbély Éva gasztroíró szerkesztette, és saját tanulmányaikkal is gazdagították. Az igényes kivitelű könyv
receptekbe, házi praktikákba és gyógymódokba. A kéziratot férje, gr. Mikó Imre, „Erdély Széchenyije” vetette papírra.
A könyv bemutatójára október 23-án, pénteken este 18 órától kerül sor a Teleki-Bolyai Könyvtárban. A szerkesztők és a kiadó jelenlétében László Lóránt történész, könyvtáros mutatja be a könyvet.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Félmillió lejes támogatást szavazott meg a marosvásárhelyi repülőtérnek a Maros Megyei Tanács. A testület a reptér vezetőtanácsának elvárásait is elfogadta, köztük az utasforgalom növelésére és a légitársaságok számának bővítésére vonatkozó vállalásokat.
Szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik számára szerveznek tizenkét napos, bentlakásos terápiás programot november 16. és 27. között a magyarózdi Terápiás Otthonban. Jelentkezni november 9-ig lehet.
Elkerítették Marosvásárhely főterén az Avram Iancu-lovasszobrot és megkezdték a restaurálását. A munkálatok elsőként a talapzat felújítására terjednek ki, majd a szobrot is megtisztítják. A főtér átalakítása során az alkotás a helyén marad.
Településenként jelentősen eltérnek a szemétszolgáltatási díjak Maros megyében. Az árakat főként a kerelőszentpáli lerakótól mért távolság és a szelektív hulladékgyűjtés aránya befolyásolja. A havi díj Marosvásárhelyen személyenként 15,50 lej.
Több ezer turistát és sportolót várnak jövő májusban Marosvásárhelyre, ahol hat csapat részvételével szervezik meg a 2027-es férfi divízió I/B jégkorong-világbajnokságot. Megtudtuk, milyen bérlet- és jegyárakra számíthatnak a szurkolók.
Egy 48 éves nő életét vesztette, utasa pedig súlyosan megsérült hétfőn este, miután személyautójuk összeütközött egy nyergesvontatóval a 13-as főúton, Szászkézd és Héjjasfalva között. A rendőrség részleteket közölt a balesetről.
Nyergesvontatóval ütközött, majd kigyulladt egy személygépjármű Szászkézden a 60-as európai úton hétfőn este, egy nő életét vesztette – közli a Maros megyei katasztrófavédelem. A hatóságok teljesen lezárták az útszakaszt.
Jelentős áremelésre készül a marosvásárhelyi városháza, különösen a víkendtelepen, de a városi uszodában is. Az állatkerti jegyek egyelőre nem lesznek drágábbak, praktikus okok miatt.
Lángra kapott egy személyautó Marosludason péntek este. A helyi tűzoltókat riasztották a tűz eloltásához.
A marosvásárhelyi Segesvári úton állították meg a rendőrök azt a személygépkocsit, amelyet egy 32 éves férfi vezetett, jogosítvány nélkül. Eljárást indítottak ellene.
szóljon hozzá!