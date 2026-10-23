Napirenden az iskolai biztonság növelése

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Fotó: Haáz Vince
Luca Niculescu a péntek reggeli kormányülés elején bejelentette, hogy átfogó tervet dolgoznak ki az iskolai biztonság növelésére, egyértelmű felelősségi körökkel, megelőző intézkedésekkel, gyors beavatkozással és az erőszakos cselekmények határozott szankcionálásával.
A miniszterelnök közölte, hogy még a nap folyamán egyeztet az illetékes miniszterekkel és intézményekkel.
„Egyetlen gyermeknek sem szabad félve iskolába indulnia, és egyetlen szülőnek sem szabad azon aggódnia, hogy gyermeke biztonságban hazatér-e” – nyilatkozta a kormányfő. Niculescu szerint
Hangsúlyozta, hogy a gyermekek biztonsága az állam alapvető felelőssége és a kormány egyik prioritása – írja az Agerpres hírügynökség.
Radu Marinescu igazságügyi miniszter péntek reggel az iskolai bűncselekmények ügyében indított nyomozások felgyorsítását kérte.
– írta Facebook-oldalán a tárcavezető. Bejegyzése szerint az igazságügyi minisztérium kiemelten kezeli az ilyen bűncselekmények büntetésének szigorítását és a kiskorúak büntetőjogi felelősségre vonásának felülvizsgálatát.
Csütörtökön a pitești-i Armand Călinescu Műszaki Szakközépiskola egyik kilencedikes tanulója bozótvágó késsel sebesítette meg két diáktársát. Hétfőn a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskola egyik 13 éves tanulója késsel támadt egy tanárnőre, és megsebesített egy 12 éves diákot. A támadáskor csuklyát és sisakot viselt.
Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.
Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel.
Gazdára talált az első kategóriás főnyeremény a csütörtöki lottósorsoláson, a szerencsés szelvény tualjdonosa 17 760 754,40 lejt, azaz több mint 3,32 millió eurót nyert.
Szent-Györgyi Albert pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. október 22-én hunyt el az Egyesült Államokban, Woods Hole-ban. Kevésbé köztudott, hogy az első Nobel-díjas magyar tudós székely felmenőkkel is büszkélkedett, sőt egy hónapot Székelyföldön töltött.
Egy 50 éves Botoșani megyei férfit meglőttek csütörtökön egy engedélyezett vadászat során – közölte a Botoșani megyei rendőrség.
Csütörtök este lezajlott a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése – közölte az elnöki hivatal.
Az 1956-os tüntetők szabadság melletti kiállását méltatta beszédében Magyar Péter miniszterelnök a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére tartott ünnepi koszorúzáson a Bem téren csütörtökön.
Az egymásba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tartott emlékünnepségen a Műegyetemen csütörtökön.
Nicușor Dan államelnök csütörtökön kiemelte, hogy Romániának biztonságosabb iskolákra, megfelelően támogatott és a beavatkozásra felkészített tanárokra, valódi pszichológiai tanácsadáshoz való hozzáférésre van szüksége.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön elutasította öt romániai bíró és volt bíró panaszát, akik azt kifogásolták, hogy az állam nem fizette ki teljes egészében a jogerős bírósági ítéletekkel megítélt bérkülönbözeteket és kártérítéseket.
Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy az ügyvivő kormány túllépte alkotmányos hatáskörét, amikor sürgősségi rendeletet fogadott el az uniós SAFE-programról.
Őrizetbe vették 24 órára a rendőrök azt a 15 éves diákot, aki csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában egy bozótvágó késsel megsebesítette egyik osztálytársát az alkarján, egy másikat pedig bántalmazott – tájékozatott az Argeș megyei rendőrség.
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