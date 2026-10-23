Napirenden az iskolai biztonság növelése

Luca Niculescu a péntek reggeli kormányülés elején bejelentette, hogy átfogó tervet dolgoznak ki az iskolai biztonság növelésére, egyértelmű felelősségi körökkel, megelőző intézkedésekkel, gyors beavatkozással és az erőszakos cselekmények határozott szankcionálásával.

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A miniszterelnök közölte, hogy még a nap folyamán egyeztet az illetékes miniszterekkel és intézményekkel.

„Egyetlen gyermeknek sem szabad félve iskolába indulnia, és egyetlen szülőnek sem szabad azon aggódnia, hogy gyermeke biztonságban hazatér-e” – nyilatkozta a kormányfő. Niculescu szerint