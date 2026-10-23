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Napirenden az iskolai biztonság növelése

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Luca Niculescu a péntek reggeli kormányülés elején bejelentette, hogy átfogó tervet dolgoznak ki az iskolai biztonság növelésére, egyértelmű felelősségi körökkel, megelőző intézkedésekkel, gyors beavatkozással és az erőszakos cselekmények határozott szankcionálásával.

Székelyhon

2026. október 23., 09:532026. október 23., 09:53

A miniszterelnök közölte, hogy még a nap folyamán egyeztet az illetékes miniszterekkel és intézményekkel.

„Egyetlen gyermeknek sem szabad félve iskolába indulnia, és egyetlen szülőnek sem szabad azon aggódnia, hogy gyermeke biztonságban hazatér-e” – nyilatkozta a kormányfő. Niculescu szerint

nem elegendő a súlyos incidensek után reagálni, mindent meg kell tenni a megelőzésükért.

Hangsúlyozta, hogy a gyermekek biztonsága az állam alapvető felelőssége és a kormány egyik prioritása – írja az Agerpres hírügynökség.

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Radu Marinescu igazságügyi miniszter péntek reggel az iskolai bűncselekmények ügyében indított nyomozások felgyorsítását kérte.

Idézet
Az iskolai erőszak elfogadhatatlan

– írta Facebook-oldalán a tárcavezető. Bejegyzése szerint az igazságügyi minisztérium kiemelten kezeli az ilyen bűncselekmények büntetésének szigorítását és a kiskorúak büntetőjogi felelősségre vonásának felülvizsgálatát.

Csütörtökön a pitești-i Armand Călinescu Műszaki Szakközépiskola egyik kilencedikes tanulója bozótvágó késsel sebesítette meg két diáktársát. Hétfőn a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskola egyik 13 éves tanulója késsel támadt egy tanárnőre, és megsebesített egy 12 éves diákot. A támadáskor csuklyát és sisakot viselt.

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Belföld Oktatás Tanügy
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