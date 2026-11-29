A friss sertéshús fogyaszthatósági idejét nyolc napra korlátozó rendelkezés célja a fogyasztók megtévesztésének megakadályozása – jelentette ki vasárnap Florin Barbu mezőgazdasági miniszter a kereskedők érdekképviseleteinek aggodalmaira reagálva.

Székelyhon 2026. november 29., 20:102026. november 29., 20:10

A tárcavezető szerint a december 19-én hatályba lépő rendelet nem veszélyezteti az üzletek áruellátását, hanem véget vet annak a gyakorlatnak, hogy a korábban lefagyasztott, majd felolvasztott és újracsomagolt sertéshúst friss húsként értékesítik.

Nem tiltjuk meg senkinek a húsimportot, de mindenkit kötelezünk a szabályok betartására.

Ha friss, hűtött húsról van szó, az állatot legfeljebb nyolc nappal korábban vághatták le. Ha pedig fagyasztott húst hoznak be, akkor fagyasztott állapotban értékesítsék, ne olvasszák fel, hogy megtévesszék a vásárlókat”– idézte a Florin Barbut a minisztérium közleménye, melyet az Agerpres szemlézett. Hirdetés A tájékoztatás szerint az importált fagyasztott sertéshús továbbra is forgalmazható, de csak fagyasztott állapotban, a fagyasztás dátumának és a fogyaszthatósági időnek a feltüntetésével. A rendelet tiltja, hogy

a korábban lefagyasztott húst felolvasztás, darabolás vagy újracsomagolás után friss, hűtött húsként értékesítsék.

A minisztérium cáfolta a kereskedőknek azt az állítását is, hogy az új szabályozás miatt a vásárlóknak esetenként mindössze egy-két napjuk maradna a hús elkészítésére. A közlemény szerint

a hazai gazdaságokból származó sertéshús a vágást követő 24-48 órán belül az üzletekbe kerülhet, így fogyaszthatósági idejéből még hat-hét nap marad.