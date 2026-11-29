Fotó: Borbély Fanni
A friss sertéshús fogyaszthatósági idejét nyolc napra korlátozó rendelkezés célja a fogyasztók megtévesztésének megakadályozása – jelentette ki vasárnap Florin Barbu mezőgazdasági miniszter a kereskedők érdekképviseleteinek aggodalmaira reagálva.
A tárcavezető szerint a december 19-én hatályba lépő rendelet nem veszélyezteti az üzletek áruellátását, hanem véget vet annak a gyakorlatnak, hogy a korábban lefagyasztott, majd felolvasztott és újracsomagolt sertéshúst friss húsként értékesítik.
Ha friss, hűtött húsról van szó, az állatot legfeljebb nyolc nappal korábban vághatták le. Ha pedig fagyasztott húst hoznak be, akkor fagyasztott állapotban értékesítsék, ne olvasszák fel, hogy megtévesszék a vásárlókat”– idézte a Florin Barbut a minisztérium közleménye, melyet az Agerpres szemlézett.
A tájékoztatás szerint az importált fagyasztott sertéshús továbbra is forgalmazható, de csak fagyasztott állapotban, a fagyasztás dátumának és a fogyaszthatósági időnek a feltüntetésével. A rendelet tiltja, hogy
A minisztérium cáfolta a kereskedőknek azt az állítását is, hogy az új szabályozás miatt a vásárlóknak esetenként mindössze egy-két napjuk maradna a hús elkészítésére. A közlemény szerint
A tárca szerint az új rendelkezések a rövidebb ellátási láncok kialakítását és az élelmiszer-pazarlás csökkentését is elősegítik, ugyanakkor hozzájárulnak a termékek minőségének és élelmiszer-biztonságának garantálásához.
Ellátási gondokat okozhat a karácsony előtti időszakban az a rendelkezés, amely a vágástól számított legtöbb nyolc napban szabja meg a friss sertéshús fogyaszthatósági idejét, tiltakoznak a kereskedők.
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