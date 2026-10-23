A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél”

Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Gyergyószentmiklóson az 1956-os magyar forradalom hőseiről. A Szent István térről a főtéri parkba tartó emlékezők a hetven évvel ezelőtti tüntetőkhöz hasonló transzparensekkel vonultak.
2026. október 23., 20:592026. október 23., 20:59
2026. október 23., 21:002026. október 23., 21:00
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Gyergyószentmiklóson az 1956-os magyar forradalom hőseiről. A Szent István térről a főtéri parkba tartó emlékezők a hetven évvel ezelőtti tüntetőkhöz hasonló transzparensekkel vonultak.
2026. október 23., 20:592026. október 23., 20:59
2026. október 23., 21:002026. október 23., 21:00
Hetven évvel ezelőtt a magyar nemzet felemelte szavát az elnyomás ellen, és véráldozatok árán is hitet tett a szabadság, a függetlenség és az emberi méltóság szent eszménye mellett.
– hangzott el a gyergyószentmiklósi megemlékezésen a város főterén.
Ide a megemlékezők fáklyákkal és az 1956 október 23-i tüntetésen hordozott transzparensekkel vonultak a Szent István templomtól.
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
A főtéren a Hóvirág Néptáncegyüttes kalotaszegi legényesével kezdődött a műsor, majd Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere mondott beszédet. Kiemelte, hogy a forradalom pillanataiban még nincsenek hősök, később nevezik őket annak. A történelem meghatározó pillanataiban egyszerű emberek állnak előttünk, félelmekkel, kétségekkel, reményekkel.
– fogalmazott a polgármester, rámutatva, hogy 1956-ban a szabadság, az emberi méltóság és a nemzeti önrendelkezés jelentette ezt az értéket.
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
Hozzátette, a közösség ereje mindig abban rejlik, hogy a nézetkülönbségek ellenére is képes felismerni, mi köti össze tagjait, és miért érdemes közösen dolgozniuk. Mint hangsúlyozta, 1956 öröksége nem azt kívánja a mai nemzedékektől, hogy mindannyian hősök legyenek, hanem azt, hogy legyen bennük tisztesség felismerni a helyes utat, bátorság elindulni rajta és felelősséget vállalni döntéseikért.
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
Levelet írt az Irodalmi Újságnak, november 1-jén pedig néma felállást kezdeményezett a forradalom halottainak emlékére. Hazaárulás vádjával húsz év börtönre ítélték, büntetését később 22 évre súlyosbították.
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
Portik Zsolt történelemtanár történelmi visszatekintésében az erdélyi megtorlásokra is kitért. Rámutatott, hogy az 1956-os forradalom számos erdélyi áldozata úgy szenvedett súlyos büntetést, hogy nem vett részt fegyveres harcokban: elég volt egy levél, egy kimondott vélemény vagy néhány percnyi néma tiszteletadás. Szilágyi Árpád története a kommunista diktatúra kegyetlenségét és a szabadságért vállalt áldozatok súlyát példázza.
– hangzott el a történelmi visszatekintésben.
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
Az ünnepi műsorban Balázs Helga és zenekara is fellépett, majd Fórika Sebestyén saját, Corvin-közi krónika című költeményét adta elő. A megemlékezés közös főhajtással, imával és áldással zárult, amelyet Hölgyes Pál-Zsolt római katolikus főesperes-plébános, Mátyás István református lelkipásztor és Vidám Lívia unitárius lelkész vezetett.
A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ által szervezett ünnepség mellett Gyergyószék más településein is megemlékezéseket tartottak a helyi önkormányzatok és az RMDSZ-szervezetek szervezésében. Ugyanakkor a Gyergyói Hoki Klub – Háromszéki Ágyúsok jégkorongmérkőzésen is megemlékeztek a forradalomról, és annak hőseiről.
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala
Radu Marinescu igazságügyi miniszter pénteken bejelentette, határozott intézkedéseket rendelt el, hogy az év végéig legalább 500 új börtönférőhely létesüljön.
Harminckilenc vádlottat ítélt el a Ialomița megyei törvényszék a két halálos áldozatot követelő tavalyi urziceni-i fegyveres összecsapás ügyében.
Telefonon jelentették a hatóságoknak, hogy a Maros megyei Csatófalva külterületén megtámadott a medve egy juhait legeltető huszonéves férfit.
Elrendelte egy hónapra Matolcsy György letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken – közölte a bíróság döntése után Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) pénteken közölte, hogy nem támogatja a Bolojan-kormány tervét, amely szerint 2027-től a lakások és lakóházak piaci értéke alapján vetnék ki az ingatlanadót.
A 20. század talán legfontosabb forradalmának nevezte az 1956-os forradalmat és szabadságharcot Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.
Az 1956-os követelések jelentőségét emelte ki Baka András köztársasági elnök pénteken az Országházban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen.
Magyarország ismét elküldte a világnak a remény üzenetét: világossá tette, hogy a demokratikus visszacsúszás visszafordítható – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapesten.
Az iskolák őrzésének megerősítéséről, gyorsreagálású intézményközi mechanizmus létrehozásáról és az iskolapszichológusok számának növeléséről döntött pénteken az iskolai erőszak megelőzésével és visszaszorításával foglalkozó tárcaközi munkacsoport.
szóljon hozzá!