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A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Gyergyószentmiklóson az 1956-os magyar forradalom hőseiről. A Szent István térről a főtéri parkba tartó emlékezők a hetven évvel ezelőtti tüntetőkhöz hasonló transzparensekkel vonultak. Gergely Imre 2026. október 23., 20:592026. október 23., 20:59 2026. október 23., 21:002026. október 23., 21:00

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Gyergyószentmiklóson az 1956-os magyar forradalom hőseiről. A Szent István térről a főtéri parkba tartó emlékezők a hetven évvel ezelőtti tüntetőkhöz hasonló transzparensekkel vonultak.

Gergely Imre 2026. október 23., 20:592026. október 23., 20:59 2026. október 23., 21:002026. október 23., 21:00

Hetven évvel ezelőtt a magyar nemzet felemelte szavát az elnyomás ellen, és véráldozatok árán is hitet tett a szabadság, a függetlenség és az emberi méltóság szent eszménye mellett.

Hőseink emléke arra figyelmeztet bennünket, hogy a szabadság nem magától értetődő örökség, hanem olyan érték, amelyet őriznünk, becsülnünk és továbbadnunk kell

– hangzott el a gyergyószentmiklósi megemlékezésen a város főterén. Hirdetés Ide a megemlékezők fáklyákkal és az 1956 október 23-i tüntetésen hordozott transzparensekkel vonultak a Szent István templomtól.

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

A főtéren a Hóvirág Néptáncegyüttes kalotaszegi legényesével kezdődött a műsor, majd Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere mondott beszédet. Kiemelte, hogy a forradalom pillanataiban még nincsenek hősök, később nevezik őket annak. A történelem meghatározó pillanataiban egyszerű emberek állnak előttünk, félelmekkel, kétségekkel, reményekkel.

A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél”

– fogalmazott a polgármester, rámutatva, hogy 1956-ban a szabadság, az emberi méltóság és a nemzeti önrendelkezés jelentette ezt az értéket.

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

Hozzátette, a közösség ereje mindig abban rejlik, hogy a nézetkülönbségek ellenére is képes felismerni, mi köti össze tagjait, és miért érdemes közösen dolgozniuk. Mint hangsúlyozta, 1956 öröksége nem azt kívánja a mai nemzedékektől, hogy mindannyian hősök legyenek, hanem azt, hogy legyen bennük tisztesség felismerni a helyes utat, bátorság elindulni rajta és felelősséget vállalni döntéseikért.

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

A rendezvényen vitéz Szilágyi Árpád is felszólalt, aki az 1956-os forradalom idején egyetemi hallgatóként vállalt szolidaritást a szabadság eszméjével.

Levelet írt az Irodalmi Újságnak, november 1-jén pedig néma felállást kezdeményezett a forradalom halottainak emlékére. Hazaárulás vádjával húsz év börtönre ítélték, büntetését később 22 évre súlyosbították.

Politikai fogolyként Románia legkegyetlenebb börtöneit is megjárta, a kínzások következtében többször a halál küszöbére került.

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

Portik Zsolt történelemtanár történelmi visszatekintésében az erdélyi megtorlásokra is kitért. Rámutatott, hogy az 1956-os forradalom számos erdélyi áldozata úgy szenvedett súlyos büntetést, hogy nem vett részt fegyveres harcokban: elég volt egy levél, egy kimondott vélemény vagy néhány percnyi néma tiszteletadás. Szilágyi Árpád története a kommunista diktatúra kegyetlenségét és a szabadságért vállalt áldozatok súlyát példázza.

Mert nem az volt a bűn, amit ők elkövettek, hanem az, amit ezért velük tettek”

– hangzott el a történelmi visszatekintésben.

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

Az ünnepi műsorban Balázs Helga és zenekara is fellépett, majd Fórika Sebestyén saját, Corvin-közi krónika című költeményét adta elő. A megemlékezés közös főhajtással, imával és áldással zárult, amelyet Hölgyes Pál-Zsolt római katolikus főesperes-plébános, Mátyás István református lelkipásztor és Vidám Lívia unitárius lelkész vezetett. A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ által szervezett ünnepség mellett Gyergyószék más településein is megemlékezéseket tartottak a helyi önkormányzatok és az RMDSZ-szervezetek szervezésében. Ugyanakkor a Gyergyói Hoki Klub – Háromszéki Ágyúsok jégkorongmérkőzésen is megemlékeztek a forradalomról, és annak hőseiről.

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala

Fotó: Bege Botond / Nagy Zoltán Facebook oldala