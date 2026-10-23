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Emléküket, harcukat és hitüket vinnünk kell tovább – az 56-os hősökre emlékeztek Sepsiszentgyörgyön Felemelő ünnepségen emlékezett a mintegy kétszáz sepsiszentgyörgyi az 56-os hősök áldozatára a művészeti líceum melletti emlékparkban. A felszólalók beszédeiből ugyanaz a gondolat köszönt vissza: az eszmét, a lángot vinnünk kell tovább. Bodor Tünde 2026. október 23., 21:332026. október 23., 21:33

Sokan voltak aazok, akik értékelni tudták az 56-os hősök áldozatát Fotó: Tuchiluș Alex

Felemelő ünnepségen emlékezett a mintegy kétszáz sepsiszentgyörgyi az 56-os hősök áldozatára a művészeti líceum melletti emlékparkban. A felszólalók beszédeiből ugyanaz a gondolat köszönt vissza: az eszmét, a lángot vinnünk kell tovább.

Bodor Tünde 2026. október 23., 21:332026. október 23., 21:33

Az 56-os forradalom 70. évfordulóját két felvonásban ünnepelték meg Sepsiszentgyörgyön: a kora esti emlékműsort megelőzően a polgármesteri hivatal falán levő Gloria Victis emléktáblánál, Hirdetés

majd a börtönben elhunyt Szalay Attila emléktáblájánál koszorúztak az önkormányzat képviselői és a sorstársak. Az ünnepi műsort délután az 56-os emlékparkban Vörösmarty Mihály alkalomhoz illő és örök érvényű Szózata nyitotta meg, majd Antal Árpád polgármester elmélkedett a szabadsághoz való sokféle viszonyról.

Fotó: Tuchiluș Alex

„Érdekes dolog a szabadság. Van, akinek van, de nem vesz tudomást róla, mert magától értetődő. Van akinek nincs, de nem is gondolkodik rajta, nem is tudja, hogy nincs. Van, akinek van és hálás érte, talán meséltek neki arról, milyen amikor nincs, talán ő maga harcolt érte, talán meghurcolták, amiért vágyott rá.

Van akinek nincs, de folyton rágondol. Van, aki lázad a nevében, fegyvert ragad és kész meghalni érte. Ha elődeink nem vállalták volna fel a harcot, ha elhagyták volna hitüket, bátorságukat és erejüket, ma nem itt tartanánk”

– mondta. Végül azzal a felhívással zárta beszédét, hogy ha csak egy dolgot képes megtenni valaki, azt tegye meg, ne szemlélje hátradőlve az életét, így lehet olyan szabadságunk, amit senki nem vehet el tőlünk.

Fotó: Tuchiluș Alex

A szónokok sorában a polgármestert követő csíkszeredai vezető konzul, Fodor Tamás „magyar lelke rádióját az 56-os nagy idők hullámhosszára hangolta” és így hallgatta meg a hősök üzenetét, mely szerint az igazi nagyság és a boldog élet feltétele az önzetlen becsület,

az alku nélküli hűség,

a közös nagy jövő,

a testvéri összefogás,

a tiszta nemes szív,

a nemzetépítő munka,

a tiszta erkölcs,

a nemes emberszeretet,

a keresztényi szeretet. Ezután Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének Kovászna megyei elnöke lépett a mikrofonhoz, akit 21 éves korában, 1966-ban rendszerellenes szervezkedés miatt ítéltek 12 évi börtönre, abból kilencet le is töltött. Ő a fiatalokhoz intézte szavait, hiszen annak idején, amikor a magyar forradalom leverése után Erdélyben is hajtóvadászat folyt a szimpatizánsok ellen, az ő korosztályukat képviselte ő maga is.

Fotó: Tuchiluș Alex

„Legyetek bátrak, merjetek nemet mondani a hazugságra, legyetek hűségesek közösségünkhöz, nyelvünkhöz, egymáshoz, legyetek szabadok és vigyázzatok mások szabadságára is.

A láng most a ti kezetekben van, emeljétek magasra!”

– kérte a fiatalokat. Ilyés Zsolt plébános közös imára hívta a jelenlévőket a hősökért, akik életüket is kockára tették, végül pedig a magyar és a székely himnusz elhangzása után az önkormányzat képviselői, a politikusok, egyesületek képviselői elhelyezték a tisztelet koszorúit az 56-os emlékműnél.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ezt követően a tisztelgők fáklyás menete átvonult koszorúzni az Erzsébet parkba, a kommunizmus áldozatai emlékére felállított kopjafához, ahol Péterfi Ágnes unitárius lelkész mondott áldást. A megemlékezést a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak irodalmi műsora, a budapesti Kodály Zoltán Férfikar és a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus, illetve Pro Muzica kórus és a magyar férfidalárda éneke, a sepsiszentgyörgyi 14-es számú Dr. Kovács Sándor cserkészcsapat közreműködése tette felemelővé.

Magyar lelke rádióját az 56-os események hullámhosszára hangolta Fodor Tamás csíkszeredai főkonzul és figyelmesen hallgatta az üzenetet Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fáklyákkal vonultak az emlékparkból az DErzsébet parkban felálíltott kopjafához Fotó: Tuchiluș Alex

Török József 9 évet áldozott a fiatalságából a szabadságvágyának Fotó: Tuchiluș Alex

A Plugor Sándor Művészeti Líceum adta a méltó háttaret az ünnepséghez Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex