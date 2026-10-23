Elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását

Elrendelte egy hónapra Matolcsy György letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken – közölte a bíróság döntése után Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

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A volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják – számol be az MTI.

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Madarasi Anna elmondta: a bíróság szintén harminc napra letartóztatta a gyanú alapjául szolgáló kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőt, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, Valkó Mihályt és Sándor Tamást.

korábban írtuk Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra Nemzetközi elfogatóparancsokat adott ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF)

A szóvivő közölte, hogy