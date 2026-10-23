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Elrendelte a bíróság Matolcsy György volt jegybankelnök letartóztatását

• Fotó: Matolcsy György/Youtube

Fotó: Matolcsy György/Youtube

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Elrendelte egy hónapra Matolcsy György letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken – közölte a bíróság döntése után Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

Székelyhon

2026. október 23., 19:432026. október 23., 19:43

2026. október 23., 19:442026. október 23., 19:44

A volt jegybankelnököt jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják – számol be az MTI.

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Madarasi Anna elmondta: a bíróság szintén harminc napra letartóztatta a gyanú alapjául szolgáló kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőt, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, Valkó Mihályt és Sándor Tamást.

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A szóvivő közölte, hogy

Matolcsy György nem tett vallomást, ahogy a másik két gyanúsított sem.

A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának lehetőségét és a bűnismétlés veszélyét is megalapozottnak találta a gyanúsítottak esetében, és nem látott lehetőséget enyhébb kényszerintézkedés kiszabására.

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A bíróságban a bűncselekmény megalapozott gyanújával és az okozott vagyonvesztéssel kapcsolatban sem merült fel kétely – mondta el a szóvivő.

Magyarország
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