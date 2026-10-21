Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra

Nemzetközi elfogatóparancsokat adott ki az MNB-ügyben Matolcsy Ádám, a volt jegybankelnök fia és Stofa György üzletember ellen a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF)

Székelyhon 2026. október 21., 21:302026. október 21., 21:30

Matolcsy György volt jegybankelnök mellett őrizetbe vettek egy ügyvédet és egy további személyt szerdán. Hirdetés A Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel közölte: különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban gyanúsítottként hallgatta ki, majd

őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és bűntársait.

korábban írtuk Őrizetbe vették Matolcsy György volt magyar jegybankelnököt Az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy György volt jegybankelnököt – erősítette meg Bátki Pál jogi képviselő szerdán délelőtt a Telex információit az MTI-nek. A nyomozó főügyészség az összetett bűnügyi akcióban – a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állományának közreműködésével – több helyszínen hajtott végre kutatást, amelynek során bizonyítási eszközöket foglalt le. korábban írtuk Indítványozták Matolcsy György letartóztatását Indítványozták Matolcsy György letartóztatását a hatóságok – közölte a Telex szerda délután. A volt jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták ki gazdasági csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával. A nyomozó ügyészek az úgynevezett MNB-ügy egyik szálát érintően intézkedtek. Ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó

több mint 266 milliárd forint vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte.

A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány. Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28-án, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött. Annak valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játsszák át, amelyre Matolcsy György befolyással bír jegybankelnöki mandátumának lejárta után is, azzal a céllal, hogy

a vagyonnal ő és fia, Matolcsy Ádám – haszonszerzés végett – saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek.

Azzal, hogy a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealap részére átutalták, sor került a közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrolljának megszerzésére. Ezzel pontosan meg nem határozható, de a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát jelentősen meghaladó vagyoni hátrányt okoztak – olvasható a közleményben. A Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-t arról tájékoztatta, hogy Matolcsy György mellett őrizetbe vette a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét és az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet. Hozzátették, hogy

az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György a vallomástételt megtagadta.

Az ügyészség nem közölte az őrizetbe vett személyek nevét, illetve azokat a személyeket sem nevezte meg, akik ellen nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A police.hu oldalon azonban megtalálható a Matolcsy Ádám és Stofa György ellen kiadott körözés. Utóbbi a K-Monitor ismertetése szerint korábban az MNB-alapítványok pénzét kezelő Optima Zrt. vezetője volt, amely pozíciót 2025 elején hagyta el, miután Varga Mihály vette át az MNB elnöki posztját Matolcsy Györgytől. Stofa 2024-ben a GTC vezetője volt, amelyhez az MNB-alapítványokon keresztüli ingatlanbefektetések tartoznak. A körözésből kiderül, hogy mindkettőjüket a

Büntető törvénykönyv 374. paragrafusa által szabályozott gazdasági csalás miatt keresi a főügyészség.