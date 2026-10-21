Őrizetbe vették Matolcsy György volt magyar jegybankelnököt

A Magyar Nemzeti Bank épülete az V. kerületi Szabadság téren
Fotó: MTI//Szigetváry Zsolt
Az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy György volt jegybankelnököt – erősítette meg Bátki Pál jogi képviselő szerdán délelőtt a Telex információit az MTI-nek.
2026. október 21., 11:092026. október 21., 11:09
2026. október 21., 11:102026. október 21., 11:10
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnökének ügyvédje az MTI-nek elmondta: szerdán reggel őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt és kihallgatják a Központi Nyomozó Főügyészségen. A volt jegybankelnököt
– tette hozzá Bátki Pál. Jelezte, hogy folyamatos kapcsolatban van ügyfelével.
A Központi Nyomozó Főügyészség szerdán azt közölte, hogy összehangolt „nyomozási cselekményeket” hajt végre az úgynevezett MNB-ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő nyomozásban.
Azt írták, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség ügyészei több helyszínen hajtanak végre eljárási cselekményeket. Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését követően, várhatóan a kora esti órákban adnak – írták.
Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon írt Matolcsy György őrizetbe vételéről, kitérve arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke egykor minisztere volt Orbán Viktor korábbi kormányfőnek.
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