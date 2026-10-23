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Életfogytiglani börtönbüntetést kapott az urziceni-i véres összecsapás két embert lelövő résztvevője

• Fotó: Videófelvétel

Fotó: Videófelvétel

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Harminckilenc vádlottat ítélt el a Ialomița megyei törvényszék a két halálos áldozatot követelő tavalyi urziceni-i fegyveres összecsapás ügyében.

Székelyhon

2026. október 23., 19:572026. október 23., 19:57

2026. október 23., 20:062026. október 23., 20:06

A két embert lelövő férfi életfogytig tartó szabadságvesztést kapott, további nyolc vádlottat legalább húsz év börtönre ítéltek. Az ítélet nem jogerős.

A bukaresti ügyészség közleménye szerint az ügy negyven vádlottja közül egy, a tettek elkövetésekor még kiskorú személlyel szemben öt hónapig tartó, napi felügyelettel járó nevelőintézkedést rendeltek el.

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A vádiratok szerint az összetűzés hátterében az érintett két, Prahova, illetve Ialomița megyei család régóta húzódó viszálya állt. Bár az egyik család békés rendezést javasolt, a másik fél elutasította a megegyezést.

A két, összesen mintegy 40 főből álló csoport 2025. február 8-án Urziceni utcáin csapott össze.

A résztvevők előre felfegyverkeztek lőfegyverekkel, baseballütőkkel, fejszékkel, feszítővasakkal és késekkel érkeztek.

Az összecsapásban két ember életét vesztette, hatan megsérültek, közülük négyen lőtt sebeket szenvedtek.

A történtek után két vádlott elrejtett az összetűzésben használt két fegyvert. A bíróság megállapította, hogy az emberöléseket és az emberölési kísérleteket előre kitervelten követték el.

  • Az Urziceni-be érkező tizenkilenc fős csoportból a két halálos áldozatot követelő lövéseket leadó férfit életfogytig tartó szabadságvesztésre,

  • tizennyolc társát pedig 19 év 4 hónap és 29 év közötti börtönbüntetésre ítélték minősített emberölésben és emberölési kísérletben való részvétel miatt.

A másik csoportból tizenkilenc év szabadságvesztést kapott az a vádlott, aki pisztollyal többször az ellenfelei felé lőtt. Õt emberölési kísérlet, fegyverekkel és lőszerekkel kapcsolatos bűncselekmények, garázdaság és bizonyítékok eltüntetése miatt ítélték el. Öt bűnsegédje 11 év 8 hónap és 14 év 4 hónap közötti, további tizennégy nagykorú vádlott pedig garázdaságban és verekedésben való részvétel miatt 4 év 8 hónap és 6 év 8 hónap közötti börtönbüntetést kapott.

  • A törvényszék elrendelte továbbá a fegyverek, a lőszerek és az összecsapásban használt tárgyak elkobzását,

  • és fenntartotta a vádlottakkal szembeni kényszerintézkedéseket.

A kártérítési igények biztosítására elrendelt vagyonzárolások is érvényben maradtak, az emberölésért elítélt férfi és tizennyolc bűnsegédje esetében 13 millió euró, a másik csoportból lövöldöző vádlott és öt bűnsegédje esetében egymillió euró erejéig.

Négy autó és tizennyolc vádlott bankszámlája szintén zárolás alatt maradt. A polgári jogi igényeket külön eljárásban bírálják el.

Az ügyészség kiemelte, hogy a negyven vádlottat érintő ügyben a nyomozást két hónap alatt lezárták, az elsőfokú ítélet pedig a vádemeléstől számított mintegy másfél év alatt megszületett.

Belföld
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