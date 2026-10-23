Baka András: 1956-ban a magyarok visszakövetelték a jogot, hogy maguk alakíthassák a sorsukat

Az 1956-os követelések jelentőségét emelte ki Baka András köztársasági elnök pénteken az Országházban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen.

Tamás Attila 2026. október 23., 18:222026. október 23., 18:22 2026. október 23., 18:222026. október 23., 18:22

Az államfő hangsúlyozta: 1956. október 23-án a magyarok nem egyszerűen változást követeltek, hanem visszakövetelték a jogot, hogy maguk alakíthassák a sorsukat. Az egyes emberek követeléseiből egy nemzet akarata formálódott, és ezt a hangot az egész világ meghallotta – fogalmazott. Hirdetés Felidézte, hogy 70 évvel ezelőtt ezen a napon „a magyar nemzet ítéletet mondott egy elnyomásra és hazugságra épülő rendszer felett”.

Emberek tízezrei vonultak az utcákra, hogy visszaköveteljék a szabadságot, az igazságot és az emberi méltóságot, és a Parlament előtt összegyűlt tömeg még nem tudhatta, hogy a magyar történelem egyik legnagyobb pillanatának a részese

– mondta az MTI beszámolója szerint. Hozzátette: a tömeg nem sejtette, hogy alig másfél hét múlva szovjet tankok indulnak meg a forradalom leverésére, és „a remény napjait a megtorlás hosszú évei követik”.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

A magyarok azonban azt tudták, hogy nem akarnak többé félelemben, lehajtott fejjel élni.

Az emberi méltóság minden hatalomnál előbbre való, és vannak jogok, amelyeket semmilyen önkény nem vehet el

– mutatott rá. Kitért arra, hogy a fennmaradt fényképeken az látható, hogy az emberek arcán a feszültség és az elszántság mellett ott van a felszabadultság öröme, „annak az embernek az öröme, aki hosszú idő után először érzi, hogy szabadon kimondhatja, amit gondol és maga dönthet a sorsáról”. Úgy vélte, azokban a napokban a személyes remények és a közös célok egymásra találtak, a szabadság egyszerre kézzelfogható valósággá vált. A forradalom nagyságát pedig az is mutatta, ahogyan az emberek egymás felé fordultak:

egy nemzet, amelyet hosszú éveken át félelemmel és bizalmatlansággal próbáltak megosztani, néhány napra újra megtapasztalta az összetartozás erejét

– mondta Magyarország köztársasági elnöke. Baka András felidézte: november 4-én megindult a szovjet támadás, a szabadságharcot katonai erővel leverték, és kezdetét vette a megtorlás. Kivégzések, börtönbüntetések, szétszakított családok és a hazájuk elhagyására kényszerült magyarok százezrei jelezték a következő évek tragédiáját – fogalmazott.

Bár a szabadságharcot leverték, annak igazságát nem tudták megsemmisíteni, tovább élt abban a meggyőződésben, hogy Magyarországnak egyszer ismét szabadnak kell lennie

– hangsúlyozta az államfő.

Fotó: Purger Tamás/MTI

Baka András köszönetet mondott, hogy a hetvenedik évfordulón Európa több országának vezetői is Magyarországon tisztelegnek a forradalom hősei előtt. Jelenlétük arra is emlékeztet, hogy 1956 jelentősége messze túlmutatott Magyarország határain: egy kis nemzet állt szemben egy világhatalommal, és olyan értékek mellett tett tanúbizonyságot, amelyek minden embert megilletnek függetlenül attól, hogy hol él, milyen nyelvet beszél, vagy milyen meggyőződést vall – szögezte le.

A magyar forradalom a szabadság egyetemes jelképévé vált

– jelentette ki a köztársasági elnök, hozzátéve, hogy Helmut Kohl egykori német szövetségi kancellár a magyar forradalmat az európai egység megteremtésére is ösztönzőleg hatónak nevezte. A magyarok küzdelme a világ számos országában együttérzést és segítőkészséget ébresztett – idézte fel Baka András, köszönetet mondva azoknak, akik tüntettek a magyarokért, adományokat gyűjtöttek a forradalmároknak és segítséget nyújtottak a menekülteknek. Közölte: 70 évvel később Európa ismét olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik a nemzetek közötti szolidaritást. A múlt arra figyelmeztet, hogy

a béke, a szabadság és az emberi méltóság tisztelete nem tekinthető biztosítottnak, megőrzésük Európa nemzeteinek közös felelőssége

– jelentette ki Baka András. Szólt arról is, hogy az elmúlt években a magyar közéletet egyre mélyebb ellentétek jellemezték. A demokrácia nem kívánja meg, hogy mindannyian ugyanazt gondoljuk, nem fogadhatjuk el ugyanakkor, hogy a politikai hovatartozás határozza meg, kit tekintünk honfitársunknak, és hogy közös történelmünk, nemzeti ünnepeink, legfontosabb értékeink is az egymással szembeni küzdelmek eszközévé váljanak – mondta. A haza nem lehet egyetlen politikai közösség kizárólagos tulajdona – hangsúlyozta Baka András,

arra kérve mindazokat, „akiknek szava és döntése hatással van országunk életére, hogy saját felelősségüket is ennek tudatában viseljék”.

Fotó: Purger Tamás/MTI