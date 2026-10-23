Baka András: 1956-ban a magyarok visszakövetelték a jogot, hogy maguk alakíthassák a sorsukat

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Az 1956-os követelések jelentőségét emelte ki Baka András köztársasági elnök pénteken az Országházban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen.
2026. október 23., 18:222026. október 23., 18:22
2026. október 23., 18:222026. október 23., 18:22
Az államfő hangsúlyozta: 1956. október 23-án a magyarok nem egyszerűen változást követeltek, hanem visszakövetelték a jogot, hogy maguk alakíthassák a sorsukat. Az egyes emberek követeléseiből egy nemzet akarata formálódott, és ezt a hangot az egész világ meghallotta – fogalmazott.
Felidézte, hogy 70 évvel ezelőtt ezen a napon „a magyar nemzet ítéletet mondott egy elnyomásra és hazugságra épülő rendszer felett”.
– mondta az MTI beszámolója szerint.
Hozzátette: a tömeg nem sejtette, hogy alig másfél hét múlva szovjet tankok indulnak meg a forradalom leverésére, és „a remény napjait a megtorlás hosszú évei követik”.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
A magyarok azonban azt tudták, hogy nem akarnak többé félelemben, lehajtott fejjel élni.
– mutatott rá.
Kitért arra, hogy a fennmaradt fényképeken az látható, hogy az emberek arcán a feszültség és az elszántság mellett ott van a felszabadultság öröme, „annak az embernek az öröme, aki hosszú idő után először érzi, hogy szabadon kimondhatja, amit gondol és maga dönthet a sorsáról”.
Úgy vélte, azokban a napokban a személyes remények és a közös célok egymásra találtak, a szabadság egyszerre kézzelfogható valósággá vált. A forradalom nagyságát pedig az is mutatta, ahogyan az emberek egymás felé fordultak:
– mondta Magyarország köztársasági elnöke.
Baka András felidézte: november 4-én megindult a szovjet támadás, a szabadságharcot katonai erővel leverték, és kezdetét vette a megtorlás. Kivégzések, börtönbüntetések, szétszakított családok és a hazájuk elhagyására kényszerült magyarok százezrei jelezték a következő évek tragédiáját – fogalmazott.
– hangsúlyozta az államfő.
Fotó: Purger Tamás/MTI
Baka András köszönetet mondott, hogy a hetvenedik évfordulón Európa több országának vezetői is Magyarországon tisztelegnek a forradalom hősei előtt. Jelenlétük arra is emlékeztet, hogy 1956 jelentősége messze túlmutatott Magyarország határain:
egy kis nemzet állt szemben egy világhatalommal, és olyan értékek mellett tett tanúbizonyságot, amelyek minden embert megilletnek függetlenül attól, hogy hol él, milyen nyelvet beszél, vagy milyen meggyőződést vall – szögezte le.
– jelentette ki a köztársasági elnök, hozzátéve, hogy Helmut Kohl egykori német szövetségi kancellár a magyar forradalmat az európai egység megteremtésére is ösztönzőleg hatónak nevezte.
A magyarok küzdelme a világ számos országában együttérzést és segítőkészséget ébresztett – idézte fel Baka András, köszönetet mondva azoknak, akik tüntettek a magyarokért, adományokat gyűjtöttek a forradalmároknak és segítséget nyújtottak a menekülteknek.
Közölte: 70 évvel később Európa ismét olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik a nemzetek közötti szolidaritást. A múlt arra figyelmeztet, hogy
– jelentette ki Baka András.
Szólt arról is, hogy az elmúlt években a magyar közéletet egyre mélyebb ellentétek jellemezték. A demokrácia nem kívánja meg, hogy mindannyian ugyanazt gondoljuk, nem fogadhatjuk el ugyanakkor, hogy a politikai hovatartozás határozza meg, kit tekintünk honfitársunknak, és hogy közös történelmünk, nemzeti ünnepeink, legfontosabb értékeink is az egymással szembeni küzdelmek eszközévé váljanak – mondta.
A haza nem lehet egyetlen politikai közösség kizárólagos tulajdona – hangsúlyozta Baka András,
Fotó: Purger Tamás/MTI
A nemzeti összetartozás helyreállításához tettekre, következetességre, kölcsönös tiszteletre és jóhiszeműségre van szükség. Valahol el kell kezdeni, és kevés alkalom méltóbb erre, mint 1956 hetvenedik évfordulója – fogalmazott.
Baka András 1956-ot kegyelmi pillanatnak nevezte a nemzet életében: a tömegből nem taszítottak ki senkit, pedig az korántsem volt egységes, „tarka és színes volt”.
Ahol nincs megbélyegzés, nincs megalázás, nincs jogtalanság, nincs önkény, ott igazi hazára találunk – mutatott rá az államfő.
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