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Magyar Péter: a 20. század talán legfontosabb forradalma az 1956-os

• Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

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A 20. század talán legfontosabb forradalmának nevezte az 1956-os forradalmat és szabadságharcot Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

Székelyhon

2026. október 23., 18:462026. október 23., 18:46

2026. október 23., 19:022026. október 23., 19:02

A forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a köztársaság 1989. október 23-i kikiáltásának évfordulóján elmondott ünnepi beszédében a kormányfő azt mondta, 1956. október 23-án világtörténelmet írt néhány százezer magyar, majd a hozzájuk csatlakozó milliók.

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Az a Magyarország, amelyre vágytak, azon a délutánon megszületett bennük: a szabad, erős, öntudatos haza – fogalmazott.

Hozzátette, mielőtt a forradalmat leverték, volt 13 „tiszta, felemelő, dicsőséges nap”, amellyel a magyar nép megrengette a világot, 13 dicsőséges nap, amikor egy emberként mondta, kiáltotta, kiabálta a magyar nép, hogy „Ruszkik, haza!”.

• Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Galéria

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

„Továbbvisszük 1956 örökségét”

1956 örökségének továbbvitelét ígérte a miniszterelnök pénteken Budapesten a forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján.

Magyar Péter a Parlament előtti Kossuth Lajos téren elmondott ünnepi beszédében kijelentette, nem volt hiábavaló az 1956-os mártírok áldozata, akik

a szabad, független, demokratikus hazáért adták életüket.

Szerinte a forradalom ismert és névtelen hősei is büszkék lennének a mai Magyarországra.

Elmondta, 1956-ban azt is követelték, hogy legyen becsülete a munkának, hogy az emberek szabadnak érezhessék magukat saját hazájukban és bizalommal tervezhessék a jövőjüket.

Idézet
Ezt az örökséget visszük tovább, amikor olyan országot építünk, ahol a szabadság mellé tisztes megélhetés, megbecsülés és lehetőség jár”

– közölte.

Magyar Péter úgy fogalmazott, „hosszú éveken át azt hazudták nekünk, hogy a nemzet és minden, ami nemzeti csak az egyik oldalé lehet, és a másik magyar nem is honfitárs, ellenség. Hogy a zászló, a címer, a kokárda és 1956 emlékezete csak egyetlen politikai tábornak jár”.

Senkinek sincs joga többé kisajátítani a szabadságot, és magyarságából kirekeszteni azokat, akik másképp gondolkodnak a világról

– szögezte le.

• Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Galéria

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Magyar Péter: a szabad, demokratikus Európához tartozunk

A magyaroknak a szabad, demokratikus Európához való tartozását hangsúlyozta még Magyar Péter.

Idézet
Magyarország nem kompország, nem sodródhat megállíthatatlanul Kelet és Nyugat között, 1956-ban a magyarok egyértelműen választottak, a szabad, demokratikus Európához tartozunk”

– jelentette ki a kormányfő az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a Kossuth téren tartott ünnepségen.

Azt mondta, a magyarok megbízható szövetségesek akarnak lenni, akik emelt fővel ülnek a közös asztalnál, nem zsarolással és külön utakkal elszigetelődő kalandorokkal.

Erős, önálló, szövetségesei számára megbízható, okos, a jövőbe tekintő nemzetté akarnak válni, amely Európa közepén az új, talán soha nem látott veszélyeken is képes felülkerekedni

– tette hozzá, hangsúlyozva: ehhez bátorság, tudás és az a józan belátás kell, hogy a közös hazáért közösen viselünk felelősséget.

Magyarország
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