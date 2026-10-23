Magyar Péter: a 20. század talán legfontosabb forradalma az 1956-os

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI
A 20. század talán legfontosabb forradalmának nevezte az 1956-os forradalmat és szabadságharcot Magyar Péter miniszterelnök pénteken Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.
2026. október 23., 18:462026. október 23., 18:46
2026. október 23., 19:022026. október 23., 19:02
A forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a köztársaság 1989. október 23-i kikiáltásának évfordulóján elmondott ünnepi beszédében a kormányfő azt mondta, 1956. október 23-án világtörténelmet írt néhány százezer magyar, majd a hozzájuk csatlakozó milliók.
Az a Magyarország, amelyre vágytak, azon a délutánon megszületett bennük: a szabad, erős, öntudatos haza – fogalmazott.
Hozzátette, mielőtt a forradalmat leverték, volt 13 „tiszta, felemelő, dicsőséges nap”, amellyel a magyar nép megrengette a világot, 13 dicsőséges nap, amikor egy emberként mondta, kiáltotta, kiabálta a magyar nép, hogy „Ruszkik, haza!”.
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI
1956 örökségének továbbvitelét ígérte a miniszterelnök pénteken Budapesten a forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján.
Magyar Péter a Parlament előtti Kossuth Lajos téren elmondott ünnepi beszédében kijelentette, nem volt hiábavaló az 1956-os mártírok áldozata, akik
Szerinte a forradalom ismert és névtelen hősei is büszkék lennének a mai Magyarországra.
Elmondta, 1956-ban azt is követelték, hogy legyen becsülete a munkának, hogy az emberek szabadnak érezhessék magukat saját hazájukban és bizalommal tervezhessék a jövőjüket.
– közölte.
Magyar Péter úgy fogalmazott, „hosszú éveken át azt hazudták nekünk, hogy a nemzet és minden, ami nemzeti csak az egyik oldalé lehet, és a másik magyar nem is honfitárs, ellenség. Hogy a zászló, a címer, a kokárda és 1956 emlékezete csak egyetlen politikai tábornak jár”.
– szögezte le.
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI
A magyaroknak a szabad, demokratikus Európához való tartozását hangsúlyozta még Magyar Péter.
– jelentette ki a kormányfő az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján a Kossuth téren tartott ünnepségen.
Azt mondta, a magyarok megbízható szövetségesek akarnak lenni, akik emelt fővel ülnek a közös asztalnál, nem zsarolással és külön utakkal elszigetelődő kalandorokkal.
– tette hozzá, hangsúlyozva: ehhez bátorság, tudás és az a józan belátás kell, hogy a közös hazáért közösen viselünk felelősséget.
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