Ellenzi a PSD a lakások piaci értékén alapuló ingatlanadó 2027-re tervezett bevezetését

Fotó: Haáz Vince
A Szociáldemokrata Párt (PSD) pénteken közölte, hogy nem támogatja a Bolojan-kormány tervét, amely szerint 2027-től a lakások és lakóházak piaci értéke alapján vetnék ki az ingatlanadót.
2026. október 23., 19:142026. október 23., 19:14
2026. október 23., 19:222026. október 23., 19:22
A párt szerint emiatt egyes ingatlantulajdonosoknak akár 27-szer magasabb adót kellene fizetniük – ismerteti az Agerpres.
A közlemény szerint az alakulat megakadályozza az előirányzott emelést.
– hangsúlyozták.
A PSD ugyanakkor közölte, hogy fellép „a lakosság jogos elégedetlenségét választási célokra kihasználó populista ígéretekkel” szemben is.
– fogalmaztak a közleményben.
E szerint a lakások piaci érték szerinti adóztatását a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) alkotta kormány vállalta 2021-ben a helyreállítási tervben (PNRR), amelyet a PSD szerint a parlamenttel való előzetes egyeztetés nélkül nyújtott be az Európai Bizottságnak.
A szociáldemokraták hangsúlyozták, hogy Romániának teljesítenie kell az uniós támogatások alapjául szolgáló kötelezettségvállalásait, ezek végrehajtásakor azonban védeni kell a kiszolgáltatott helyzetben lévőket és a középosztályt.
– szögezték le. A szociáldemokraták hangsúlyozták, hogy Romániának teljesítenie kell az uniós támogatások alapjául szolgáló kötelezettségvállalásait, ezek végrehajtásakor azonban védeni kell a kiszolgáltatott helyzetben lévőket és a középosztályt.
„A reformoknak nincs értelmük, ha az alacsony és közepes jövedelműeket terhelik” – szögezték le.
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