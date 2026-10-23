Ellenzi a PSD a lakások piaci értékén alapuló ingatlanadó 2027-re tervezett bevezetését

A Szociáldemokrata Párt (PSD) pénteken közölte, hogy nem támogatja a Bolojan-kormány tervét, amely szerint 2027-től a lakások és lakóházak piaci értéke alapján vetnék ki az ingatlanadót.

Székelyhon 2026. október 23., 19:142026. október 23., 19:14 2026. október 23., 19:222026. október 23., 19:22

A párt szerint emiatt egyes ingatlantulajdonosoknak akár 27-szer magasabb adót kellene fizetniük – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A közlemény szerint az alakulat megakadályozza az előirányzott emelést.

A PSD irányváltást vállalt, ezért a szociáldemokrata miniszterek által támogatott első döntések az előző kabinet megszorító intézkedéseinek leállítását célozzák majd

– hangsúlyozták. A PSD ugyanakkor közölte, hogy fellép „a lakosság jogos elégedetlenségét választási célokra kihasználó populista ígéretekkel” szemben is.

Nem hitegetjük az embereket 35 ezer eurós lakásokkal, de a saját otthonukban élőket sem büntetjük huszonhétszeres adóval”

– fogalmaztak a közleményben. E szerint a lakások piaci érték szerinti adóztatását a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) alkotta kormány vállalta 2021-ben a helyreállítási tervben (PNRR), amelyet a PSD szerint a parlamenttel való előzetes egyeztetés nélkül nyújtott be az Európai Bizottságnak. A szociáldemokraták hangsúlyozták, hogy Romániának teljesítenie kell az uniós támogatások alapjául szolgáló kötelezettségvállalásait, ezek végrehajtásakor azonban védeni kell a kiszolgáltatott helyzetben lévőket és a középosztályt.

A reformoknak nincs értelmük, ha az alacsony és közepes jövedelműeket terhelik”