A Maros Megyei Tanács nyilvános konzultációt szervez november 5-én, 10 órakor Segesváron, a polgármesteri hivatal kistermében. Az egyeztetésen a Segesvári Történelmi Központ UNESCO Szervezőbizottságába kijelölhető helyi közösségi képviselőket mutatják be. Részvételi szándékukat az érdeklődők október 31-ig jelezhetik.

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A Maros Megyei Tanács 2022. április 14-én elfogadott 60. számú határozatával jóváhagyott módszertan alapján, amely a Segesvári Történelmi Központ UNESCO Szervezőbizottságába a helyi közösség képviselőinek kijelölésére vonatkozik, a helyi közösség képviselőinek kijelölése iránt érdeklődő természetes és jogi személyek figyelmébe!

Várjuk az érdeklődők jelentkezését a 2026. november 5-én, 10 órakor, a segesvári polgármesteri hivatal kistermében (Múzeum tér 7. szám) tartandó lakossági konzultációra.

A nyilvános egyeztetés célja azoknak a személyeknek a bemutatása, akik kijelölhetők a helyi közösség képviselőiként.

Azoknak a személyeknek, akik részt kívánnak venni az egyeztetésen jelentkezési kérvényt kell benyújtaniuk, amelyhez mellékelniük kell a személyazonosító igazolványuk másolatát. A kérvényeket legkésőbb 5 nappal az egyeztetés időpontja előtt kell benyújtani.

A kérvény elküldhető a cjmures@cjmures.ro e-mail-címre, vagy benyújtható a Maros Megyei Tanács székhelyén. A jelentkezésben fel kell tüntetni a részvétel módját is: személyes vagy online részvételt.

A helyszínen résztvevők száma legfeljebb 25 fő lehet. A férőhelyeket a jelentkezések sorrendjében töltik fel.

Amennyiben az egyeztetés időpontjáig nem telnek be a rendelkezésre álló férőhelyek, az érdeklődők előzetes jelentkezés nélkül is részt vehetnek a rendezvényen, a szabad helyek függvényében, személyazonosító igazolványuk felmutatásával.

Az UNESCO Szervezőbizottság feladatai

a) Figyelemmel kíséri és támogatja a Történelmi Műemlékek Listáján szereplő műemlékek tulajdonosai, valamint az egyéb dologi jogok jogosultjai esetében a feladataik és kötelezettségeik teljesítését.

b) Figyelemmel kíséri és támogatja a helyi közigazgatási hatóságok jogszabályokban meghatározott feladatainak, valamint a Történelmi Műemlékek Listáján szereplő műemlékekre és azok védőövezetére vonatkozó éves védelmi és kezelési tervekben előírt kötelezettségeinek teljesítését.

c) Szakmai segítséget és tanácsadást nyújt a védelmi és kezelési programok, valamint az éves védelmi és kezelési tervek kidolgozásáért felelős központi és helyi közigazgatási hatóságoknak.

d) Figyelemmel kíséri és értékeli a védelmi és kezelési programok, valamint az éves védelmi és kezelési tervek végrehajtását.

e) Évente, illetve kérésre tájékoztatja a Kulturális Minisztériumot és az Egyezmény országos kapcsolattartó pontját a védelmi és kezelési program végrehajtásának állásáról.

f) Finanszírozási lehetőségeket tár fel a védelmi és kezelési program, valamint az éves védelmi és kezelési tervek megvalósítására, és ezekről tájékoztatja a Kulturális Minisztériumot, a megyei és helyi tanácsokat, valamint a Történelmi Műemlékek Listáján szereplő műemlékek tulajdonosait.

g) Tanácsadást nyújt a központi és helyi közigazgatási hatóságoknak a Történelmi Műemlékek Listáján szereplő műemlékeket és azok védőövezetét érintő stratégiák és közprojektek tekintetében.

h) Véleményezi azokat a beavatkozásokat, amelyek érinthetik a Történelmi Műemlékek Listáján szereplő műemlékek hitelességét és épségét.

i) Támogatja a területrendezésért és városrendezésért felelős központi szakhatóság munkáját a Történelmi Műemlékek Listáján szereplő objektumokat magukban foglaló területekre vonatkozó területrendezési és városrendezési dokumentációk kidolgozása vagy engedélyezése során.

j) Találkozókat, egyeztetéseket és nyilvános vitákat szervez, valamint oktatási projekteket valósít meg annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a Történelmi Műemlékek Listáján szereplő műemlékek kiemelkedő egyetemes értékének megőrzésére, továbbá az állagmegóvásukat, népszerűsítésüket és értékeik bemutatását szolgáló intézkedésekre.

k) Ellátja a megyei tanács által a Szervezőbizottság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott egyéb feladatokat is.

Maros Megyei Tanács

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