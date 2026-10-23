Megerősítik az iskolák védelmét a közelmúlt súlyos incidensei után

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Fotó: Haáz Vince
Az iskolák őrzésének megerősítéséről, gyorsreagálású intézményközi mechanizmus létrehozásáról és az iskolapszichológusok számának növeléséről is döntött pénteken az iskolai erőszak megelőzésével és visszaszorításával foglalkozó tárcaközi munkacsoport.
2026. október 23., 17:172026. október 23., 17:17
2026. október 23., 17:202026. október 23., 17:20
A kormány közleménye szerint a szakembereket az elmúlt napok súlyos incidensei miatt hívta össze Luca Niculescu miniszterelnök. A Victoria-palotában tartott egyeztetésen a belügyi, az oktatási, az igazságügyi, a munkaügyi és az egészségügyi tárca vezetői, valamint a közoktatásért felelős tárca nélküli miniszter vett részt.
A tájékoztatásban idézték a miniszterelnököt, aki hangsúlyozta:
„Biztosítom a szülőket, a diákokat és a pedagógusokat, hogy valamennyi illetékes intézmény mellettük áll az egyre nagyobb méreteket öltő jelenség megfékezésében” – fogalmazott Niculescu.
A munkacsoport döntése értelmében növelik a biztonsági őrök számát, szigorítják az ellenőrzést az iskolák bejáratánál és a tanintézeteken belül, illetve felülvizsgálják és megerősítik az intézmények őrzési terveit. Ugyanakkor az oktatási, a belügyi, az egészségügyi és a munkaügyi tárca, illetve más illetékes intézmények részvételével gyorsreagálású mechanizmust hoznak létre. Döntés született arról is, hogy
a pedagógusokat pedig felkészítik arra, hogy időben felismerjék az erőszak és a radikalizálódás kockázatára utaló jeleket.
Emellett mérlegelik a diákok és pedagógusok ellen az iskolákban elkövetett erőszakos cselekmények szigorúbb szankcionálását, valamint a tiltott tárgyak birtoklására és iskolába bevitelére vonatkozó jogszabályok módosítását – idézi a kormány közleményét az Agerpres.
A munkacsoport az iskolai erőszak megelőzését és visszaszorítását célzó médiakampány elindításáról is döntött.
A miniszterelnök rendelkezése alapján a munkacsoportot az oktatási miniszter irányítja. A jövő héten a pedagógusok, a diákok és a szülők képviselőivel egyeztetnek az iskolai erőszak megelőzését és visszaszorítását célzó országos terv sürgős felülvizsgálatáról – közölte a kabinet.
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