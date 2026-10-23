Megerősítik az iskolák védelmét a közelmúlt súlyos incidensei után

Az iskolák őrzésének megerősítéséről, gyorsreagálású intézményközi mechanizmus létrehozásáról és az iskolapszichológusok számának növeléséről is döntött pénteken az iskolai erőszak megelőzésével és visszaszorításával foglalkozó tárcaközi munkacsoport.

Székelyhon 2026. október 23., 17:172026. október 23., 17:17 2026. október 23., 17:202026. október 23., 17:20

A kormány közleménye szerint a szakembereket az elmúlt napok súlyos incidensei miatt hívta össze Luca Niculescu miniszterelnök. A Victoria-palotában tartott egyeztetésen a belügyi, az oktatási, az igazságügyi, a munkaügyi és az egészségügyi tárca vezetői, valamint a közoktatásért felelős tárca nélküli miniszter vett részt. A tájékoztatásban idézték a miniszterelnököt, aki hangsúlyozta:

az ország közel hatezer iskolájában tanuló csaknem hárommillió diáknak megfelelő védelemre van szüksége.

„Biztosítom a szülőket, a diákokat és a pedagógusokat, hogy valamennyi illetékes intézmény mellettük áll az egyre nagyobb méreteket öltő jelenség megfékezésében” – fogalmazott Niculescu. A munkacsoport döntése értelmében növelik a biztonsági őrök számát, szigorítják az ellenőrzést az iskolák bejáratánál és a tanintézeteken belül, illetve felülvizsgálják és megerősítik az intézmények őrzési terveit. Ugyanakkor az oktatási, a belügyi, az egészségügyi és a munkaügyi tárca, illetve más illetékes intézmények részvételével gyorsreagálású mechanizmust hoznak létre. Döntés született arról is, hogy

több iskolapszichológust alkalmaznak,