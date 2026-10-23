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Megerősítik az iskolák védelmét a közelmúlt súlyos incidensei után

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Az iskolák őrzésének megerősítéséről, gyorsreagálású intézményközi mechanizmus létrehozásáról és az iskolapszichológusok számának növeléséről is döntött pénteken az iskolai erőszak megelőzésével és visszaszorításával foglalkozó tárcaközi munkacsoport.

Székelyhon

2026. október 23., 17:172026. október 23., 17:17

2026. október 23., 17:202026. október 23., 17:20

A kormány közleménye szerint a szakembereket az elmúlt napok súlyos incidensei miatt hívta össze Luca Niculescu miniszterelnök. A Victoria-palotában tartott egyeztetésen a belügyi, az oktatási, az igazságügyi, a munkaügyi és az egészségügyi tárca vezetői, valamint a közoktatásért felelős tárca nélküli miniszter vett részt.

A tájékoztatásban idézték a miniszterelnököt, aki hangsúlyozta:

az ország közel hatezer iskolájában tanuló csaknem hárommillió diáknak megfelelő védelemre van szüksége.

„Biztosítom a szülőket, a diákokat és a pedagógusokat, hogy valamennyi illetékes intézmény mellettük áll az egyre nagyobb méreteket öltő jelenség megfékezésében” – fogalmazott Niculescu.

A munkacsoport döntése értelmében növelik a biztonsági őrök számát, szigorítják az ellenőrzést az iskolák bejáratánál és a tanintézeteken belül, illetve felülvizsgálják és megerősítik az intézmények őrzési terveit. Ugyanakkor az oktatási, a belügyi, az egészségügyi és a munkaügyi tárca, illetve más illetékes intézmények részvételével gyorsreagálású mechanizmust hoznak létre. Döntés született arról is, hogy

több iskolapszichológust alkalmaznak,

a pedagógusokat pedig felkészítik arra, hogy időben felismerjék az erőszak és a radikalizálódás kockázatára utaló jeleket.

Emellett mérlegelik a diákok és pedagógusok ellen az iskolákban elkövetett erőszakos cselekmények szigorúbb szankcionálását, valamint a tiltott tárgyak birtoklására és iskolába bevitelére vonatkozó jogszabályok módosítását – idézi a kormány közleményét az Agerpres.

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A munkacsoport az iskolai erőszak megelőzését és visszaszorítását célzó médiakampány elindításáról is döntött.

A miniszterelnök rendelkezése alapján a munkacsoportot az oktatási miniszter irányítja. A jövő héten a pedagógusok, a diákok és a szülők képviselőivel egyeztetnek az iskolai erőszak megelőzését és visszaszorítását célzó országos terv sürgős felülvizsgálatáról – közölte a kabinet.

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Belföld Iskola
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