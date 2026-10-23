Október 23.: Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Baka András köztársasági elnök (j), Magyar Péter miniszterelnök (b) és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke (k) a nemzeti lobogó ünnepélyes felvonásán az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren

Katonai tiszteletadással, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, péntek reggel Budapesten, az Országház előtti Kossuth Lajos téren.

Székelyhon 2026. október 23., 12:232026. október 23., 12:23 2026. október 23., 12:262026. október 23., 12:26

A zászlót a Himnusz hangjaira a honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar, a nemzeti lovas díszegység, valamint a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred és a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály – számolt be az MTI. Hirdetés Az ünnepségen a kormány, állami és katonai szervezetek, a diplomáciai testületek képviselői valamint meghívott vendégek is részt vettek. A téren többen végignézték a zászlófelvonást. Ezt megelőzően, péntek reggel

Magyar Péter az Új köztemető 301-es parcellájánál rótta le kegyeletét az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Magyar Péter – Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában – Nagy Imre miniszterelnök és társai, továbbá a forradalom mártírjainak és áldozatainak sírjánál hajtott fejet és helyezte el a kegyelet virágait.

Magyar Péter miniszterelnök (b) és Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (b2) lerója kegyeletét Nagy Imre néhai miniszterelnök sírjánál az Új köztemető 301-es parcellájában az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján Fotó: Bruzák Noémi/MTI

A miniszterelnök a megemlékezésen – amelyet a Facebook-oldalán közvetítettek – azt mondta, hogy ezen a napon hazánk egyik legfontosabb történelmi eseményére, az 1956-os forradalom 70. évfordulójára, a szabadságharc több ezer áldozatára és hőseire emlékezünk. Úgy fogalmazott, hogy a szabadságharc 13 napja megrengette a világot, és „örökre beírta a szabadságot szerető emberek szívébe Magyarország nevét”.

Nagyon megindító és nagyon fontos nap a mai, az egész világ velünk ünnepel”

– hangsúlyozta Magyar Péter, arra biztatva mindenkit, hogy vegyen részt az ünnepi programokon, megemlékezéseken. Elmondta azt is, hogy több mint 200 ezer ember hagyta el a hazáját '56-ban, és sok forradalmár leszármazottja él szerte a világban. korábban írtuk Így emlékeznek meg október 23-án az 1956-os forradalomról Székelyföld nagyobb városaiban Koszorúzásokkal, fáklyás felvonulásokkal, koncertekkel és ünnepi műsorokkal tisztelegnek október 23-án az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt Székelyföld nagyobb városaiban. Mutatjuk a programokat, városokra lebontva. Magyar Péter jelezte, hogy ezen a napon Magyarországon, a Kárpát-medencében és szerte a világon megemlékezések lesznek, sok program vár mindenkit; külön kiemelte a 15.30-kor a Kossuth Lajos téren kezdődő központi állami ünnepséget.