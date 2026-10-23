Így emlékeznek meg október 23-án az 1956-os forradalomról Székelyföld nagyobb városaiban

Koszorúzásokkal, fáklyás felvonulásokkal, koncertekkel és ünnepi műsorokkal tisztelegnek október 23-án az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt Székelyföld nagyobb városaiban. Mutatjuk a programokat, városokra lebontva.

Székelyhon 2026. október 23., 07:392026. október 23., 07:39

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen is szerveznek megemlékezéseket,

ünnepi programokkal idézik fel a történelmi eseményeket.

A pénteki megemlékezések között koszorúzások, fáklyás felvonulások, zenei és irodalmi műsorok, valamint filmvetítések is szerepelnek. Csíkszeredában több helyszínen emlékeznek Csíkszeredában pénteken 12 órakor a Kalász negyedi kopjafánál kezdődik a megemlékezés koszorúzással és ünnepi műsorral. Hirdetés Este 18:15-kor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem épületének kivilágítása idézi fel a forradalom emlékét. Ezt követően,

18:40-kor fáklyás emlékmenet indul a Szabadság térről az 1956-os térre,

a promenádon és a Petőfi Sándor utcán keresztül. A Gloria Victis-emlékműnél 19 órától folytatódik az ünnepség.

Fotó: Haáz Vince

A Csíki Játékszín színészei és a Role zenekar közösen adják elő a Csend előtt és után című zenés színházi produkciót. Az előadást ünnepi beszédek, egyházi áldás és koszorúzás követi.

Az este 20 órától a Csíki Moziban a Magyar költők énekelt versei című ünnepi hangversennyel zárul,

amelyen a Codex Régizene Együttes és a sepsiszentgyörgyi Vox Humana Kamarakórus lép fel. Gyergyószentmiklóson kiállítás, fáklyás felvonulás és koncert Gyergyószentmiklóson pénteken 16 órától nyílik meg Kelemen Beatrix Csilla Világok találkozása című kiállítása a Pro Art Galériában. Este

18:15-kor fáklyás felvonulás indul a Szent István térről a főtéri parkba, ahol 18.30-tól tartják az ünnepi megemlékezést.

A műsorban beszédek, néptánc, énekek és szavalatok idézik fel a forradalom emlékét.

Fotó: László Ildikó

A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ arra kéri az iskolákat, a családokat és a baráti társaságokat, hogy az 1956-os forradalom hangulatát megidéző transzparensekkel, zászlókkal és molinókkal csatlakozzanak a felvonuláshoz. Az ünnepi program 19:30-tól Thurzó Zoltán Guinness-rekorder zongoraművész koncertjével folytatódik a Szent Miklós-templomban. Maroshévízen szentmisével és koszorúzással emlékeznek Október 23-án szentmisével kezdődik a megemlékezés Maroshévízen, 17 órától, majd ünnepi beszédek hangzanak el. Ezt követően, 17:35-kor a templom falán elhelyezett '56-os emléktáblánál koszorúzás kíséretében hajtanak fejet a hősök előtt. Székelyudvarhelyen fáklyás felvonulással és folkoperával emlékeznek Székelyudvarhelyen október 23-án, pénteken 19 órakor főhajtással és koszorúzással kezdődik a megemlékezés az Üldözöttek és áldozatok emlékművénél, a Barátok temploma szomszédságában. A közös tiszteletadást követően fáklyás felvonulás indul a Márton Áron térre.

Este 20 órától az Én népem című folkoperát mutatják be a Márton Áron téren, Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából.

Fotó: Tuchiluș Alex

A programsorozat szombaton, október 24-én is folytatódik: 18 órától évadnyitó szimfonikus hangversenyt tartanak a volt Stúdió moziban, ahol vitézi és régi erdélyi énekek, valamint Felix Mendelssohn-Bartholdy és Wolfgang Amadeus Mozart művei hangzanak el. Székelykeresztúron a diákokat is bevonják az ünnepi műsorba Székelykeresztúron 18 órától

ökumenikus istentisztelettel kezdődik az ünnepi megemlékezés

a katolikus templomban, majd gyertyás felvonulással, koszorúzással, ünnepi beszédekkel és a diákok megemlékező műsorával tisztelegnek azok előtt, akik a szabadságért küzdöttek.

Fotó: Haáz Vince

Sepsiszentgyörgyön ünnepi műsor és fáklyás menet lesz Sepsiszentgyörgyön október 23-án 12:30-kor koszorúzással kezdődik a megemlékezés a polgármesteri hivatal homlokzatán található Gloria Victis-emléktáblánál. Ezt követően, 13 órakor Szalay Attila 1956-os mártír Csíki utcai emléktáblájánál helyeznek el koszorúkat.

Az ünnepi program 18 órakor az '56-os emlékparkban folytatódik.

A rendezvényen fellép a Budapesti Kodály Zoltán Férfikar, a Cantus Firmus Vegyeskar és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda. A műsorban a Szózat, valamint Erkel Ferenc, Giuseppe Verdi és Vígh Kristóf művei is elhangzanak. A Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos diákjai irodalmi összeállítással készülnek, ünnepi beszédek és egyházi áldás is szerepel a programban.

Az emlékparkból 19 órakor fáklyás felvonulás indul az Erzsébet parkba, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére felállított kopjafához

Az ottani ünnepi műsor 19:20-kor kezdődik a Pro Musica Kamarakórus előadásával, majd áldás és koszorúzás következik. A résztvevők 19:56-kor az Erzsébet parkon keresztül, fáklyás menetben térnek vissza az '56-os emlékparkba.

Fotó: Csató Andrea

Kézdivásárhelyen a fiatalok is megidézik a forradalmat Kézdivásárhelyen pénteken 13 órától a református temető kopjafáinál tisztelegnek az 1956-os szabadságharc hősei előtt. A megemlékezésen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjai működnek közre.

Este 18:30-tól fáklyás-gyertyás felvonulás kezdődik a Gábor Áron téren,

majd koszorúznak a Mártírok szobránál és a Hősök emlékművénél. A program 19 órától a Vigadó Művelődési Központban folytatódik, ahol a Bod Péter Tanítóképző diákjai mutatják be az Ifjú szívekbe ’56 című verses-zenés-táncos ünnepi műsort. Az előadás

történelmi dokumentumokkal, személyes visszaemlékezésekkel és költői vallomásokkal idézi fel a forradalom eseményeit

és a szabadságért hozott áldozatokat.

Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen is fáklyás felvonulással zárul az este Marosvásárhelyen október 23-án 19 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak a Keresztelő Szent János-plébánián.

Az istentiszteletet 19:56-kor fáklyás felvonulás követi.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról erdélyi, a partiumi és a bánsági településeken egyaránt megemlékeznek. A jelenlegi összesítés szerint

159 rendezvényt tartanak 74 helyszínen.