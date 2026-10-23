Így emlékeznek meg október 23-án az 1956-os forradalomról Székelyföld nagyobb városaiban

Fotó: Csató Andrea
Koszorúzásokkal, fáklyás felvonulásokkal, koncertekkel és ünnepi műsorokkal tisztelegnek október 23-án az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei előtt Székelyföld nagyobb városaiban. Mutatjuk a programokat, városokra lebontva.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulóján Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen is szerveznek megemlékezéseket,
A pénteki megemlékezések között koszorúzások, fáklyás felvonulások, zenei és irodalmi műsorok, valamint filmvetítések is szerepelnek.
Csíkszeredában pénteken 12 órakor a Kalász negyedi kopjafánál kezdődik a megemlékezés koszorúzással és ünnepi műsorral.
Este 18:15-kor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem épületének kivilágítása idézi fel a forradalom emlékét. Ezt követően,
a promenádon és a Petőfi Sándor utcán keresztül. A Gloria Victis-emlékműnél 19 órától folytatódik az ünnepség.
Fotó: Haáz Vince
A Csíki Játékszín színészei és a Role zenekar közösen adják elő a Csend előtt és után című zenés színházi produkciót. Az előadást ünnepi beszédek, egyházi áldás és koszorúzás követi.
amelyen a Codex Régizene Együttes és a sepsiszentgyörgyi Vox Humana Kamarakórus lép fel.
Gyergyószentmiklóson pénteken 16 órától nyílik meg Kelemen Beatrix Csilla Világok találkozása című kiállítása a Pro Art Galériában. Este
A műsorban beszédek, néptánc, énekek és szavalatok idézik fel a forradalom emlékét.
Fotó: László Ildikó
A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ arra kéri az iskolákat, a családokat és a baráti társaságokat, hogy az 1956-os forradalom hangulatát megidéző transzparensekkel, zászlókkal és molinókkal csatlakozzanak a felvonuláshoz. Az ünnepi program 19:30-tól Thurzó Zoltán Guinness-rekorder zongoraművész koncertjével folytatódik a Szent Miklós-templomban.
Október 23-án szentmisével kezdődik a megemlékezés Maroshévízen, 17 órától, majd ünnepi beszédek hangzanak el. Ezt követően, 17:35-kor a templom falán elhelyezett '56-os emléktáblánál koszorúzás kíséretében hajtanak fejet a hősök előtt.
Székelyudvarhelyen október 23-án, pénteken 19 órakor főhajtással és koszorúzással kezdődik a megemlékezés az Üldözöttek és áldozatok emlékművénél, a Barátok temploma szomszédságában.
A közös tiszteletadást követően fáklyás felvonulás indul a Márton Áron térre.
Fotó: Tuchiluș Alex
A programsorozat szombaton, október 24-én is folytatódik: 18 órától évadnyitó szimfonikus hangversenyt tartanak a volt Stúdió moziban, ahol vitézi és régi erdélyi énekek, valamint Felix Mendelssohn-Bartholdy és Wolfgang Amadeus Mozart művei hangzanak el.
Székelykeresztúron 18 órától
a katolikus templomban, majd gyertyás felvonulással, koszorúzással, ünnepi beszédekkel és a diákok megemlékező műsorával tisztelegnek azok előtt, akik a szabadságért küzdöttek.
Fotó: Haáz Vince
Sepsiszentgyörgyön október 23-án 12:30-kor koszorúzással kezdődik a megemlékezés a polgármesteri hivatal homlokzatán található Gloria Victis-emléktáblánál. Ezt követően, 13 órakor Szalay Attila 1956-os mártír Csíki utcai emléktáblájánál helyeznek el koszorúkat.
A rendezvényen fellép a Budapesti Kodály Zoltán Férfikar, a Cantus Firmus Vegyeskar és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda. A műsorban a Szózat, valamint Erkel Ferenc, Giuseppe Verdi és Vígh Kristóf művei is elhangzanak.
A Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos diákjai irodalmi összeállítással készülnek, ünnepi beszédek és egyházi áldás is szerepel a programban.
Az ottani ünnepi műsor 19:20-kor kezdődik a Pro Musica Kamarakórus előadásával, majd áldás és koszorúzás következik. A résztvevők 19:56-kor az Erzsébet parkon keresztül, fáklyás menetben térnek vissza az '56-os emlékparkba.
Fotó: Csató Andrea
Kézdivásárhelyen pénteken 13 órától a református temető kopjafáinál tisztelegnek az 1956-os szabadságharc hősei előtt. A megemlékezésen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjai működnek közre.
majd koszorúznak a Mártírok szobránál és a Hősök emlékművénél.
A program 19 órától a Vigadó Művelődési Központban folytatódik, ahol a Bod Péter Tanítóképző diákjai mutatják be az Ifjú szívekbe ’56 című verses-zenés-táncos ünnepi műsort. Az előadás
és a szabadságért hozott áldozatokat.
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen október 23-án 19 órától ökumenikus istentiszteletet tartanak a Keresztelő Szent János-plébánián.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról erdélyi, a partiumi és a bánsági településeken egyaránt megemlékeznek. A jelenlegi összesítés szerint
Az események helyszíneit és a részletes programkínálatot ide kattintva érhetik el az érdeklődők.
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