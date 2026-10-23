Súlyos nemzetközi jogsértésnek nevezte a dróntámadást a román külügyminiszter

Fotó: képernyőmentés/Belügyminisztérium
Elítélte Dan Neculăescu külügyminiszter a Konstancától mindössze 13 tengeri mérföldre történt dróntámadást, amelyben egy tengerész meghalt és többen megsérültek.
A tárcavezető pénteki X-bejegyzésében a nemzetközi jog és a hajózási szabadság súlyos megsértésének nevezte a kereskedelmi hajót ért támadást. Részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és jelezte, hogy a román parti őrség mentési művelete folytatódik
– fogalmazott. Szerinte ez a regionális és a globális biztonságot egyaránt közvetlenül fenyegeti.
A tárcavezető közölte azt is: Románia szorosan együttműködik NATO-szövetségeseivel – köztük Bulgáriával és Törökországgal –, hogy felgyorsítsák az Észak-atlanti Tanács október 20-i ülésén jóváhagyott további felderítő- és megfigyelőrendszerek telepítését – írja az Agerpres.
Helyt adott pénteken a bukaresti ítélőtábla a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezésének, és úgy döntött, hogy Călin Georgescu volt államfőjelölt továbbra is előzetes letartóztatásban marad.
Kilenc tengerészt kimentettek, egyet holtan találtak meg, hármat pedig továbbra is keresnek a Fekete-tengeren egy süllyedésveszélybe került hajó legénységéből – közölte pénteken a Román Tengerészeti Hatóság (ANR).
Katonai tiszteletadással, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján, péntek reggel Budapesten.
A kormány pénteken jóváhagyta, hogy Románia elfogadja az Európai Bizottság 1,312 millió lej értékű, összesen 1,1 millió adag oltóanyagból álló adományát a kiskérődzők pestise, valamint a juh- és kecskehimlő elleni védekezéshez.
Újabb román légitársaság, a Dan Air kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását – írja az economedia.ro nyomán az MTI.
Életének 103. évében elhunyt vitéz Bartha Mihály, aki élete végéig részt vett az úzvölgyi megemlékezéseken, és szívén viselte az ott elesett honvédek emlékének őrzését. A hírt Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke osztotta meg.
A Richter-skála szerint 3,9-es erősségű földrengés történt pénteken szinte pontban egy órakor (42 másodperccel egész után) Vrancea megyében. Az Országos Földfizikai Intézet oldalán már olvashatók az első visszajelzések.
Luca Niculescu a péntek reggeli kormányülés elején bejelentette, hogy átfogó tervet dolgoznak ki az iskolai biztonság növelésére.
Gazdára talált az első kategóriás főnyeremény a csütörtöki lottósorsoláson, a szerencsés szelvény tualjdonosa 17 760 754,40 lejt, azaz több mint 3,32 millió eurót nyert.
Egy 50 éves Botoșani megyei férfit meglőttek csütörtökön egy engedélyezett vadászat során – közölte a Botoșani megyei rendőrség.
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