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Súlyos nemzetközi jogsértésnek nevezte a dróntámadást a román külügyminiszter

• Fotó: képernyőmentés/Belügyminisztérium

Fotó: képernyőmentés/Belügyminisztérium

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Elítélte Dan Neculăescu külügyminiszter a Konstancától mindössze 13 tengeri mérföldre történt dróntámadást, amelyben egy tengerész meghalt és többen megsérültek.

Székelyhon

2026. október 23., 15:222026. október 23., 15:22

A tárcavezető pénteki X-bejegyzésében a nemzetközi jog és a hajózási szabadság súlyos megsértésének nevezte a kereskedelmi hajót ért támadást. Részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és jelezte, hogy a román parti őrség mentési művelete folytatódik

Idézet
„Oroszország Ukrajna elleni jogellenes agressziós háborújának kiéleződése közvetlenül érinti a fekete-tengeri kereskedelmi hajózást”

– fogalmazott. Szerinte ez a regionális és a globális biztonságot egyaránt közvetlenül fenyegeti.

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A tárcavezető közölte azt is: Románia szorosan együttműködik NATO-szövetségeseivel – köztük Bulgáriával és Törökországgal –, hogy felgyorsítsák az Észak-atlanti Tanács október 20-i ülésén jóváhagyott további felderítő- és megfigyelőrendszerek telepítését – írja az Agerpres.

Belföld
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