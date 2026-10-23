Súlyos nemzetközi jogsértésnek nevezte a dróntámadást a román külügyminiszter

Elítélte Dan Neculăescu külügyminiszter a Konstancától mindössze 13 tengeri mérföldre történt dróntámadást, amelyben egy tengerész meghalt és többen megsérültek.

Székelyhon 2026. október 23., 15:222026. október 23., 15:22

A tárcavezető pénteki X-bejegyzésében a nemzetközi jog és a hajózási szabadság súlyos megsértésének nevezte a kereskedelmi hajót ért támadást. Részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és jelezte, hogy a román parti őrség mentési művelete folytatódik

„Oroszország Ukrajna elleni jogellenes agressziós háborújának kiéleződése közvetlenül érinti a fekete-tengeri kereskedelmi hajózást”