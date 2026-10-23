Leugrott a macska az ágyról, és nem tudta, hogy merre induljon – megérkeztek az első visszajelzések az éjjeli földrengésről

A Richter-skála szerint 3,9-es erősségű földrengés történt pénteken szinte pontban egy órakor (42 másodperccel egész után) Vrancea megyében. Az Országos Földfizikai Intézet oldalán már olvashatók az első visszajelzések.

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„Elmozdult a számítógépes szék, és olyan hangot adott ki, amilyet a néhány nappal ezelőtti földrengésnél is hallottam. A macska leugrott az ágyról, és azt sem tudta, merre induljon. Én

a mozgást nem igazán érzékeltem, éppen akkor fordultam meg az ágyban, mert elzsibbadt a karom telefonozás közben”

– írta egy Bákó megyei lakos megjegyzésként az Országos Földfizikai Intézet oldalán, ahol a földrengés adatait ismertették, és ahová a visszajelzéseket várják.

Egy másik, Galac megyei lakos nem érzett semmit, szerinte „nincs is amit már lerombolni Galacon”.

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A szeizmikus mozgás pénteken éjjel egy óra után 42 másodperccel 75,1 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 38 kilométerre volt Focșani-tól, 61 kilométerre Buzăutól, 73 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 84 kilométerre Brassótól – írja az Agerpres hírügynökség a földfizikai intézet adataira hivatkozva.

Októberben eddig 16 földrengés történt Romániában, melyek erőssége 2 és 4,8 közötti volt a Richter-skálán.

Az idei év legerősebb, 4,8-ss erősségű földrengése október 19-én következett be Buzău megyében.