Újabb román légitársaság kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását

Fotó: Dan Air/Facebook
Újabb román légitársaság, a Dan Air kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását – írja az economedia.ro nyomán az MTI.
A 2017-ben, Just Us Air néven alapított légiforgalmi vállalat október 22-én nyújtotta be az Ilfov megyei törvényszékhez a fizetésképtelenné nyilvánítási kérelmet.
„A döntés megelőző és felelős jellegű, a célja a járatok folyamatosságának, az utasoknak és az üzletfeleknek a védelme.
– közölte a vállalat.
A cégvezetés azt állítja, szeretné elkerülni a Blue Air csődjéhez vezető forgatókönyvet. A Blue Air egy román diszkont légitársaság volt, amelynek a számláit 2022 szeptemberében zárolta a bukaresti környezetvédelmi minisztérium alárendeltségébe tartozó környezetvédelmi alap. Emiatt a légitársaság valamennyi járatát felfüggesztették, s mivel nem sikerült befektetőt találni, 2025 júliusában a bíróság kimondta a csődöt.
– idézi az economedia.ro a vállalat közleményét.
A Dan Air Bukarestből és Bákóból repül Belgiumba, Olaszországba, Írországba, Spanyolországba, Nagy-Britanniába, Grúziába, Jordániába és Szíriába. 2025-ben az előző évinél 27 százalékkal nagyobb, 224,195 millió lej árbevétel mellett 11,606 millió lej nettó nyereséget ért el, miközben az adósságállománya 40 százalékkal 126,274 millió lejre nőtt.
amit a bukaresti törvényszék elutasított. Október 20-án a diszkont légitársaság újabb kérelmet nyújtott be, s az Anima Wings 27 hitelezője szintén kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítási eljárás megindítását.
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