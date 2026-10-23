Újabb román légitársaság kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását

Újabb román légitársaság, a Dan Air kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását – írja az economedia.ro nyomán az MTI.

Székelyhon 2026. október 23., 11:582026. október 23., 11:58

A 2017-ben, Just Us Air néven alapított légiforgalmi vállalat október 22-én nyújtotta be az Ilfov megyei törvényszékhez a fizetésképtelenné nyilvánítási kérelmet. „A döntés megelőző és felelős jellegű, a célja a járatok folyamatosságának, az utasoknak és az üzletfeleknek a védelme.

A teljes eljárás folyamán a Dan Air a megszokott módon folytatja a tevékenységét, a járatok menetrendje változatlan”

– közölte a vállalat. Hirdetés A cégvezetés azt állítja, szeretné elkerülni a Blue Air csődjéhez vezető forgatókönyvet. A Blue Air egy román diszkont légitársaság volt, amelynek a számláit 2022 szeptemberében zárolta a bukaresti környezetvédelmi minisztérium alárendeltségébe tartozó környezetvédelmi alap. Emiatt a légitársaság valamennyi járatát felfüggesztették, s mivel nem sikerült befektetőt találni, 2025 júliusában a bíróság kimondta a csődöt.

A Dan Airnek nincsenek banki hitelei, tevékenységét a működési bevételekből finanszírozza. A cégnek nincsenek tartozásai az üzemanyag-beszállítók és a Henri Coanda Nemzetközi Repülőtér felé”

– idézi az economedia.ro a vállalat közleményét. A Dan Air Bukarestből és Bákóból repül Belgiumba, Olaszországba, Írországba, Spanyolországba, Nagy-Britanniába, Grúziába, Jordániába és Szíriába. 2025-ben az előző évinél 27 százalékkal nagyobb, 224,195 millió lej árbevétel mellett 11,606 millió lej nettó nyereséget ért el, miközben az adósságállománya 40 százalékkal 126,274 millió lejre nőtt.

Szeptember végén egy másik román légitársaság, az Anima Wings kezdeményezte a fizetésképtelenné nyilvánítását,