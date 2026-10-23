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Uniós segítséggel fékeznék meg a juhokat és kecskéket veszélyeztető járványokat

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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A kormány pénteken jóváhagyta, hogy Románia elfogadja az Európai Bizottság 1,312 millió lej értékű, összesen 1,1 millió adag oltóanyagból álló adományát a kiskérődzők pestise, valamint a juh- és kecskehimlő elleni védekezéshez.

Székelyhon

2026. október 23., 12:222026. október 23., 12:22

A vakcinákat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) kapja meg az országos oltási kampány lebonyolítására. A kormány közleménye szerint az adomány

  • 300 ezer adag, a kiskérődzők pestise elleni Pestevac,

  • valamint 800 ezer adag, juh- és kecskehimlő elleni Jovivac vakcinából áll.

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Az Európai Bizottság a román hatóságok kérésére nyitotta meg stratégiai vakcinakészleteit, miután Romániában mindkét betegség megjelent. Az uniós rendelkezések értelmében

2026. december 31-éig korlátozzák az élő juhok és kecskék más uniós tagállamokba, illetve harmadik országokba történő szállítását.

A kormány szerint az oltási kampány célja a megfékezni és felszámolni a járványokat, illetve lehetővé tenni a kereskedelmi korlátozások fokozatos feloldását.

Az oltások beadása az országos oltási terv alapján kezdődik, amint valamennyi vakcina megérkezik Romániába – számolt be az Agerpres.

Belföld Mezőgazdaság
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