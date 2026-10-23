Uniós segítséggel fékeznék meg a juhokat és kecskéket veszélyeztető járványokat

A kormány pénteken jóváhagyta, hogy Románia elfogadja az Európai Bizottság 1,312 millió lej értékű, összesen 1,1 millió adag oltóanyagból álló adományát a kiskérődzők pestise, valamint a juh- és kecskehimlő elleni védekezéshez.

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A vakcinákat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) kapja meg az országos oltási kampány lebonyolítására. A kormány közleménye szerint az adomány

300 ezer adag, a kiskérődzők pestise elleni Pestevac,

valamint 800 ezer adag, juh- és kecskehimlő elleni Jovivac vakcinából áll.

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Az Európai Bizottság a román hatóságok kérésére nyitotta meg stratégiai vakcinakészleteit, miután Romániában mindkét betegség megjelent. Az uniós rendelkezések értelmében