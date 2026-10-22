Vadászat közben lőtte meg társát egy vadőr

Egy 50 éves Botoșani megyei férfit meglőttek csütörtökön egy engedélyezett vadászat során – közölte a Botoșani megyei rendőrség.

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Delia Nenișcu rendőrségi szóvivő szerint az eset Cordăreni község területén történt, a hatóságokat délután 4 óra körül értesítette a községi vadőr, hogy véletlenül meglőtte egyik vadásztársát.

A helyszíneléskor megállapították, hogy az 50 éves férfi haslövést szenvedett, és hogy a vadászat engedélyezett volt.

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A sérült férfit kórházba szállították a mentősök.

A rendőrség folytatja a nyomozást az ügyben a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében – írja az Agerpres.