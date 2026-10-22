Az EJEB szerint nem sértette a bírák és ügyészek jogait a bérhátralékok részletekben történő kifizetése

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön elutasította öt romániai bíró és volt bíró panaszát, akik azt kifogásolták, hogy az állam nem fizette ki teljes egészében a jogerős bírósági ítéletekkel megítélt bérkülönbözeteket és kártérítéseket.

Székelyhon 2026. október 22., 19:342026. október 22., 19:34 2026. október 22., 19:392026. október 22., 19:39

Az EJEB egyhangúlag, megalapozatlanként nyilvánította elfogadhatatlannak a kérelmeket. A döntés végleges – számol be az Agerpres. Hirdetés A strasbourgi bíróság elismerte, hogy a kifizetések jelentősen elhúzódtak, de úgy ítélte meg, hogy ez

nem fosztotta meg a kérelmezőket a bírósági határozatok végrehajtásához való joguktól, és nem rótt rájuk aránytalan terhet.

A költségvetés helyzetére hivatkozva a román kormány az elmúlt években többször részletekben fizette, illetve elhalasztotta a bíráknak és ügyészeknek jogerős ítéletekkel megítélt bérkülönbözetek kifizetését. Az EJEB szerint rendkívüli gazdasági és költségvetési nehézségek esetén

az államnak joga van mérlegelni a kiadások ütemezését, feltéve, hogy igazságos egyensúlyt teremt a közérdek és az érintettek jogai között.

A bíróság azt is figyelembe vette, hogy a kérelmezők jövedelme és nyugdíja jóval meghaladja a romániai átlagot, ezért nem tekinthetők kiszolgáltatott helyzetűnek. A strasbourgi bíróság ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy

a bírák a saját javadalmazásukat érintő ügyek eldöntésekor összeférhetetlenségi helyzetbe kerülhetnek.

Az EJEB szerint a román bíróságok egyes esetekben túlléphettek jogértelmező szerepükön, mert a költségvetési prioritások meghatározása és a közpénzek elosztása elsősorban a kormány és a parlament hatáskörébe tartozik. A kormány adatai szerint a legfelsőbb bíróság és a legfőbb ügyészség 2026-ra mintegy 1,4 milliárd eurót igényelt a bírák és ügyészek bérhátralékainak rendezésére. PNL: a Bolojan-kormánynak igaza volt, nem a bíróságok döntenek a közpénzek felhasználásáról A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) csütörtöki döntése igazolja a Bolojan-kabinet álláspontját, miszerint

a bíróságok nem dönthetnek a kormány helyett a közpénzek felhasználásáról.

A PNL arra reagált, hogy az EJEB elutasította öt romániai bíró és volt bíró panaszát, akik azt kifogásolták, hogy az állam nem fizette ki teljes egészében a jogerős bírósági ítéletekkel megítélt bérkülönbözeteket és kártérítéseket. A párt szerint a strasbourgi döntés megerősíti azt az álláspontot, amit a Bolojan-kormány képviselt a bírák és ügyészek bérhátralékairól a legfelsőbb bírósággal folytatott vitában. A PNL úgy értelmezi az EJEB döntését, hogy

a közpénzek elosztásáról a kormánynak és a parlamentnek kell döntenie, nem a bíróságoknak.