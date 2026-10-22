Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Az EJEB szerint nem sértette a bírák és ügyészek jogait a bérhátralékok részletekben történő kifizetése

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön elutasította öt romániai bíró és volt bíró panaszát, akik azt kifogásolták, hogy az állam nem fizette ki teljes egészében a jogerős bírósági ítéletekkel megítélt bérkülönbözeteket és kártérítéseket.

Székelyhon

2026. október 22., 19:342026. október 22., 19:34

2026. október 22., 19:392026. október 22., 19:39

Az EJEB egyhangúlag, megalapozatlanként nyilvánította elfogadhatatlannak a kérelmeket. A döntés végleges – számol be az Agerpres.

Hirdetés

A strasbourgi bíróság elismerte, hogy a kifizetések jelentősen elhúzódtak, de úgy ítélte meg, hogy ez

nem fosztotta meg a kérelmezőket a bírósági határozatok végrehajtásához való joguktól, és nem rótt rájuk aránytalan terhet.

A költségvetés helyzetére hivatkozva a román kormány az elmúlt években többször részletekben fizette, illetve elhalasztotta a bíráknak és ügyészeknek jogerős ítéletekkel megítélt bérkülönbözetek kifizetését.

Az EJEB szerint rendkívüli gazdasági és költségvetési nehézségek esetén

az államnak joga van mérlegelni a kiadások ütemezését, feltéve, hogy igazságos egyensúlyt teremt a közérdek és az érintettek jogai között.

A bíróság azt is figyelembe vette, hogy a kérelmezők jövedelme és nyugdíja jóval meghaladja a romániai átlagot, ezért nem tekinthetők kiszolgáltatott helyzetűnek.

A strasbourgi bíróság ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy

a bírák a saját javadalmazásukat érintő ügyek eldöntésekor összeférhetetlenségi helyzetbe kerülhetnek.

Az EJEB szerint a román bíróságok egyes esetekben túlléphettek jogértelmező szerepükön, mert a költségvetési prioritások meghatározása és a közpénzek elosztása elsősorban a kormány és a parlament hatáskörébe tartozik.

A kormány adatai szerint a legfelsőbb bíróság és a legfőbb ügyészség 2026-ra mintegy 1,4 milliárd eurót igényelt a bírák és ügyészek bérhátralékainak rendezésére.

PNL: a Bolojan-kormánynak igaza volt, nem a bíróságok döntenek a közpénzek felhasználásáról

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) csütörtöki döntése igazolja a Bolojan-kabinet álláspontját, miszerint

a bíróságok nem dönthetnek a kormány helyett a közpénzek felhasználásáról.

A PNL arra reagált, hogy az EJEB elutasította öt romániai bíró és volt bíró panaszát, akik azt kifogásolták, hogy az állam nem fizette ki teljes egészében a jogerős bírósági ítéletekkel megítélt bérkülönbözeteket és kártérítéseket.

A párt szerint a strasbourgi döntés megerősíti azt az álláspontot, amit a Bolojan-kormány képviselt a bírák és ügyészek bérhátralékairól a legfelsőbb bírósággal folytatott vitában. A PNL úgy értelmezi az EJEB döntését, hogy

a közpénzek elosztásáról a kormánynak és a parlamentnek kell döntenie, nem a bíróságoknak.

A liberálisok szerint a korábbi kormány a tartozások részletekben történő kifizetésével és átütemezésével jogos célt, a költségvetési egyensúly védelmét követte.

A PNL kiemelte az EJEB-nek azt a megállapítását is, hogy összeférhetetlenség merülhet fel, amikor bírák olyan javadalmazási ügyekben döntenek, amelyekből maguk is közvetlenül részesülhetnek. A párt szerint ennek a jövőben gyakorlati következményekkel kell járnia az igazságszolgáltatásban.

„Ilie Bolojannak igaza volt, amikor megvédte a kormány alkotmányos hatásköreit és a közérdeket, még akkor is, amikor emiatt konfliktusba került a legfelsőbb bíróság vezetésével” – fogalmazott közleményében a PNL.

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra
Három év felfüggesztettet kapott a Sepsi OSK korábbi kapusa
Vádat emeltek Dan Tanasă ellen diszkriminációra való felbujtás miatt
Vége a TAO-rendszernek: mi lesz a Sepsi OSK-val és az FK Csíkszeredával?
Mentett udvarház, zölddel
Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
Székelyhon

Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra
Székelyhon

Nemzetközi körözést adtak ki Matolcsy György fiára, Matolcsy Ádámra
Három év felfüggesztettet kapott a Sepsi OSK korábbi kapusa
Székely Sport

Három év felfüggesztettet kapott a Sepsi OSK korábbi kapusa
Vádat emeltek Dan Tanasă ellen diszkriminációra való felbujtás miatt
Krónika

Vádat emeltek Dan Tanasă ellen diszkriminációra való felbujtás miatt
Vége a TAO-rendszernek: mi lesz a Sepsi OSK-val és az FK Csíkszeredával?
Székely Sport

Vége a TAO-rendszernek: mi lesz a Sepsi OSK-val és az FK Csíkszeredával?
Mentett udvarház, zölddel
Nőileg

Mentett udvarház, zölddel
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 22., csütörtök

Vadászat közben lőtte meg társát egy vadőr

Egy 50 éves Botoșani megyei férfit meglőttek csütörtökön egy engedélyezett vadászat során – közölte a Botoșani megyei rendőrség.

Vadászat közben lőtte meg társát egy vadőr
Vadászat közben lőtte meg társát egy vadőr
2026. október 22., csütörtök

Vadászat közben lőtte meg társát egy vadőr
Hirdetés
2026. október 22., csütörtök

Máris részt vett Románia új miniszterelnöke a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén

Csütörtök este lezajlott a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése – közölte az elnöki hivatal.

Máris részt vett Románia új miniszterelnöke a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén
Máris részt vett Románia új miniszterelnöke a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén
2026. október 22., csütörtök

Máris részt vett Románia új miniszterelnöke a Legfelsőbb Védelmi Tanács ülésén
2026. október 22., csütörtök

Magyar Péter: 1956-os múzeumot hozunk létre

Az 1956-os tüntetők szabadság melletti kiállását méltatta beszédében Magyar Péter miniszterelnök a forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére tartott ünnepi koszorúzáson a Bem téren csütörtökön.

Magyar Péter: 1956-os múzeumot hozunk létre
Magyar Péter: 1956-os múzeumot hozunk létre
2026. október 22., csütörtök

Magyar Péter: 1956-os múzeumot hozunk létre
2026. október 22., csütörtök

Tarr Zoltán az 1956-os forradalom 70. évfordulóján: van mit tanulnunk a bizalomról

Az egymásba vetett bizalom fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából tartott emlékünnepségen a Műegyetemen csütörtökön.

Tarr Zoltán az 1956-os forradalom 70. évfordulóján: van mit tanulnunk a bizalomról
Tarr Zoltán az 1956-os forradalom 70. évfordulóján: van mit tanulnunk a bizalomról
2026. október 22., csütörtök

Tarr Zoltán az 1956-os forradalom 70. évfordulóján: van mit tanulnunk a bizalomról
Hirdetés
2026. október 22., csütörtök

Két iskolai incidens egy héten belül: határozott fellépést sürget az államfő

Nicușor Dan államelnök csütörtökön kiemelte, hogy Romániának biztonságosabb iskolákra, megfelelően támogatott és a beavatkozásra felkészített tanárokra, valódi pszichológiai tanácsadáshoz való hozzáférésre van szüksége.

Két iskolai incidens egy héten belül: határozott fellépést sürget az államfő
Két iskolai incidens egy héten belül: határozott fellépést sürget az államfő
2026. október 22., csütörtök

Két iskolai incidens egy héten belül: határozott fellépést sürget az államfő
2026. október 22., csütörtök

Alkotmánybíróság: az ügyvivő kormány túllépte alkotmányos hatáskörét a SAFE-programért hozott sürgősségi rendelettel

Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy az ügyvivő kormány túllépte alkotmányos hatáskörét, amikor sürgősségi rendeletet fogadott el az uniós SAFE-programról.

Alkotmánybíróság: az ügyvivő kormány túllépte alkotmányos hatáskörét a SAFE-programért hozott sürgősségi rendelettel
Alkotmánybíróság: az ügyvivő kormány túllépte alkotmányos hatáskörét a SAFE-programért hozott sürgősségi rendelettel
2026. október 22., csütörtök

Alkotmánybíróság: az ügyvivő kormány túllépte alkotmányos hatáskörét a SAFE-programért hozott sürgősségi rendelettel
2026. október 22., csütörtök

Őrizetbe vették az iskolatársára bozótvágó késsel támadó fiút

Őrizetbe vették 24 órára a rendőrök azt a 15 éves diákot, aki csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában egy bozótvágó késsel megsebesítette egyik osztálytársát az alkarján, egy másikat pedig bántalmazott – tájékozatott az Argeș megyei rendőrség.

Őrizetbe vették az iskolatársára bozótvágó késsel támadó fiút
Őrizetbe vették az iskolatársára bozótvágó késsel támadó fiút
2026. október 22., csütörtök

Őrizetbe vették az iskolatársára bozótvágó késsel támadó fiút
Hirdetés
2026. október 22., csütörtök

Tömbházfelújításokról is döntöttek a gyergyószentmiklósi tanácsülésen, ismét téma volt a Monturist is

Tömbházak hőszigeteléséhez szükséges dokumentációk aktualizálásáról, a békényi vízbefogó fejlesztéséről, a GYERBUSZ közösségi közlekedési szolgáltatás előkészítéséről tárgyalt a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület.

Tömbházfelújításokról is döntöttek a gyergyószentmiklósi tanácsülésen, ismét téma volt a Monturist is
Tömbházfelújításokról is döntöttek a gyergyószentmiklósi tanácsülésen, ismét téma volt a Monturist is
2026. október 22., csütörtök

Tömbházfelújításokról is döntöttek a gyergyószentmiklósi tanácsülésen, ismét téma volt a Monturist is
2026. október 22., csütörtök

Költségvetésről, hulladékdíjakról és zöldenergiáról döntött a Maros Megyei Tanács

A Maros Megyei Tanács mai ülésén jóváhagyta a megye költségvetésének kiigazítását, amelynek keretében több alárendelt intézmény számára különítettek el többletforrásokat.

Költségvetésről, hulladékdíjakról és zöldenergiáról döntött a Maros Megyei Tanács
Költségvetésről, hulladékdíjakról és zöldenergiáról döntött a Maros Megyei Tanács
2026. október 22., csütörtök

Költségvetésről, hulladékdíjakról és zöldenergiáról döntött a Maros Megyei Tanács
2026. október 22., csütörtök

Jogi konfliktus akaszthatja meg a milliárdos haderőfejlesztési SAFE-programot

Az alkotmánybíróság csütörtökön megállapította, hogy alkotmányos jellegű jogi konfliktus állt fenn a kormány és a parlament között a SAFE-programra vonatkozó sürgősségi rendelet kiadása kapcsán – közölték az alkotmánybíróság képviselői.

Jogi konfliktus akaszthatja meg a milliárdos haderőfejlesztési SAFE-programot
Jogi konfliktus akaszthatja meg a milliárdos haderőfejlesztési SAFE-programot
2026. október 22., csütörtök

Jogi konfliktus akaszthatja meg a milliárdos haderőfejlesztési SAFE-programot
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!