Az EJEB szerint nem sértette a bírák és ügyészek jogait a bérhátralékok részletekben történő kifizetése

Fotó: Borbély Fanni
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) csütörtökön elutasította öt romániai bíró és volt bíró panaszát, akik azt kifogásolták, hogy az állam nem fizette ki teljes egészében a jogerős bírósági ítéletekkel megítélt bérkülönbözeteket és kártérítéseket.
2026. október 22., 19:342026. október 22., 19:34
2026. október 22., 19:392026. október 22., 19:39
Az EJEB egyhangúlag, megalapozatlanként nyilvánította elfogadhatatlannak a kérelmeket. A döntés végleges – számol be az Agerpres.
A strasbourgi bíróság elismerte, hogy a kifizetések jelentősen elhúzódtak, de úgy ítélte meg, hogy ez
A költségvetés helyzetére hivatkozva a román kormány az elmúlt években többször részletekben fizette, illetve elhalasztotta a bíráknak és ügyészeknek jogerős ítéletekkel megítélt bérkülönbözetek kifizetését.
Az EJEB szerint rendkívüli gazdasági és költségvetési nehézségek esetén
A bíróság azt is figyelembe vette, hogy a kérelmezők jövedelme és nyugdíja jóval meghaladja a romániai átlagot, ezért nem tekinthetők kiszolgáltatott helyzetűnek.
A strasbourgi bíróság ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy
Az EJEB szerint a román bíróságok egyes esetekben túlléphettek jogértelmező szerepükön, mert a költségvetési prioritások meghatározása és a közpénzek elosztása elsősorban a kormány és a parlament hatáskörébe tartozik.
A kormány adatai szerint a legfelsőbb bíróság és a legfőbb ügyészség 2026-ra mintegy 1,4 milliárd eurót igényelt a bírák és ügyészek bérhátralékainak rendezésére.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) csütörtöki döntése igazolja a Bolojan-kabinet álláspontját, miszerint
A PNL arra reagált, hogy az EJEB elutasította öt romániai bíró és volt bíró panaszát, akik azt kifogásolták, hogy az állam nem fizette ki teljes egészében a jogerős bírósági ítéletekkel megítélt bérkülönbözeteket és kártérítéseket.
A párt szerint a strasbourgi döntés megerősíti azt az álláspontot, amit a Bolojan-kormány képviselt a bírák és ügyészek bérhátralékairól a legfelsőbb bírósággal folytatott vitában. A PNL úgy értelmezi az EJEB döntését, hogy
A liberálisok szerint a korábbi kormány a tartozások részletekben történő kifizetésével és átütemezésével jogos célt, a költségvetési egyensúly védelmét követte.
A PNL kiemelte az EJEB-nek azt a megállapítását is, hogy összeférhetetlenség merülhet fel, amikor bírák olyan javadalmazási ügyekben döntenek, amelyekből maguk is közvetlenül részesülhetnek. A párt szerint ennek a jövőben gyakorlati következményekkel kell járnia az igazságszolgáltatásban.
„Ilie Bolojannak igaza volt, amikor megvédte a kormány alkotmányos hatásköreit és a közérdeket, még akkor is, amikor emiatt konfliktusba került a legfelsőbb bíróság vezetésével” – fogalmazott közleményében a PNL.
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