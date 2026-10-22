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Őrizetbe vették az iskolatársára bozótvágó késsel támadó fiút

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Őrizetbe vették 24 órára a rendőrök azt a 15 éves diákot, aki csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában egy bozótvágó késsel megsebesítette egyik osztálytársát az alkarján, egy másikat pedig bántalmazott – tájékozatott az Argeș megyei rendőrség.

Székelyhon

2026. október 22., 19:112026. október 22., 19:11

2026. október 22., 19:112026. október 22., 19:11

A közlemény szerint veszélyes tárgyak jogtalan birtoklása és használata, fizikai bántalmazás és garázdaság bűntette miatt indult büntetőeljárás az ügyben.

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Az incidens a pitești-i Armand Călinescu Műszaki Szakközépiskolában történt csütörtök reggel, a 9 órás szünetben, az iskola mosdójában.

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Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.

Az első vizsgálatok szerint a kilencedik osztályos fiú egy bozótvágó kést vitt magával az iskolába, majd egy konfliktus során egyik osztálytársát az alkarján megsebesítette, egy másikat pedig bántalmazott – közölte korábban a rendőrség.

Belföld Bűnügy Rendőrség
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