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Tömbházfelújításokról is döntöttek a gyergyószentmiklósi tanácsülésen, ismét téma volt a Monturist is

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Tömbházak hőszigeteléséhez szükséges dokumentációk aktualizálásáról, a békényi vízbefogó fejlesztéséről, a GYERBUSZ közösségi közlekedési szolgáltatás előkészítéséről tárgyalt a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülésén.

Gergely Imre

2026. október 22., 19:012026. október 22., 19:01

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség jelezte, hogy

a jövő héten megkötik a finanszírozási szerződéseket gyergyószentmiklósi tömbházak hőszigetelésére.

Ehhez aktualizálni kellett a munkálatok műszaki dokumentációit és a költségszámításokat. Ezek elfogadásáról döntött egyebek mellett a testület.

A szóban forgó tömbházak felújítása három projekt keretében valósulhat meg. Az első a Forradalom negyed A és 9B, valamint a Virág negyed 5-ös és 37-es tömbházait érinti. A következő a Bucsin negyed 1-es és 13-as tömbházainak felújításáról szól, míg a harmadik most tárgyalt projekt a Forradalom negyed 9-es, B és G jelzésű tömbházait érinti.

Mindegyiknél vannak olyan költségek, amelyeket az önkormányzat önrészén kívül a lakóknak kell felvállalniuk. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere elmondta, hogy a lakóközösségekkel már zajlottak egyeztetések, és további találkozókat is terveznek.

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Két másik tömbház felújítása esetében még nem érkezett meg a fejlesztési ügynökség értesítés – erre a jövő héten számítanak.

Kétszer annyi vizet lehetne befogni, mint amennyit jelenleg

A képviselők a békényi vízbefogó korszerűsítéséhez és bővítéséhez kapcsolódó dokumentáció aktualizálását is jóváhagyták. A tervek szerint

a Békény-patakon, a hetes kilométernél egy befogógátat építenének, amelynek köszönhetően a jelenlegi mennyiség kétszeresére növekedhetne a befogható, ivóvízellátásra felhasználható víz mennyisége.

A beruházást az Anghel Saligny országos fejlesztési program keretében építenék meg, megvalósítása azonban még hosszabb folyamat. Területek kisajátítására is szükség lesz, majd a tervek és engedélyek beszerzése után következhet a finanszírozás megszerzése – ismertette a polgármester.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Előkészítik a GYERBUSZ elindítását

A térségi tömegközlekedési szolgáltatás elindítása is napirendre került. A GYERBUSZ Gyergyószentmiklós városi autóbuszos közszállítást, valamint a környező települések közötti összeköttetést biztosítaná. Az érintett önkormányzatok polgármesterei abban állapodtak meg, hogy

külső szaktanácsadó céget bíznak meg a szolgáltatás előkészítésével, az üzleti terv kidolgozásával, a díjszabás meghatározásával és az útvonalak optimalizálásával.

Az önkormányzatok a lakosságuk arányában járulnak majd hozzá a működtetés költségeihez. Gyergyószentmiklós esetében a 157 ezer lejes hozzájárulás a költségek mintegy 47 százalékát jelenti, ami az indulás és működés költségeit fedezi jövő májusig.

Bajkó László tanácsos kételyeit fogalmazta meg a szolgáltatás fenntarthatóságával kapcsolatban. Szerinte

a szolgáltatás biztosan veszteséges lesz, és közösségi közlekedés működtetésével járó kiadások megterhelhetik az önkormányzat költségvetését.

Uniós divatnak nevezte a szolgáltatást. Erős Levente válaszában rámutatott, hogy kezdetben várhatóan veszteséges lesz a szolgáltatás, de megfelelő minőség és megszervezés esetén idővel növekedhet az utasigény.

Teodor Dobrean a tanácsadói szolgáltatás költségeit kifogásolta. Nagy Zoltán polgármester hangsúlyozta, hogy

a 2022-ben elindított projektet végig kell vinniük, ellenkező esetben vissza kellene fizetniük az erre kapott finanszírozást.

Hozzátette, hogy a szakértői segítségre szükség van, ahhoz, hogy a szolgáltatás megfelelő módon induljon be. Hozzátette, olyan cégről van szó, amely számos romániai városban is végzett már hasonló munkát. Példaként Csíkszeredát említette, ahol ugyan a szolgáltatást kezdetben tanácsadó nélkül indították el, később mégis igénybe kellett venniük ilyen segítséget.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Valóban sétálóutcává válik a Miron Cristea utca nagy része

A testület hivatalosan is sétálóutcává nyilvánította a Miron Cristea (Gimnázium) utca Szabadság tér és dr. Fejér Dávid utca közötti szakaszát. Ez elméletben eddig is csak gyalogos közlekedésnek volt fenntartva, a gyakorlatban ez nem működött. Ezután

ide a behajtás csak az ott működő kereskedelmi egységek ellátása érdekében lesz engedélyezett, illetve a lakók is bejárhatnak udvaraikra.

Egyéb célból azonban autóval nem lehet majd használni az utcaszakaszt.

A képviselők jóváhagyták a Bucsin negyedben található közterületek kataszteri dokumentációját is. Ennek célja, hogy az utcák járdák, játszóterek, és hasonlók a város tulajdonaként kerüljenek be a telekkönyvekbe. Ez a feltétele annak, hogy itt fejlesztéseket lehessen végezni.

Bírósághoz fordulnak a Monturist ügyében

A Monturist Kft. körüli vita újabb szakaszba lép: a képviselő-testület jóváhagyta a szükséges bírósági eljárás elindítását annak érdekében, hogy

a bíróság kötelezze a társaság ügyvezetőjét a közgyűlés összehívására, amelynek a napirendjén az ügyvezető leváltása szerepelne.

A város hónapok óta kéri a gyűlés összehívását, Budapest V. kerületének, a társaság többségi tulajdonosának egyetértésével. Egyelőre eredmény nélkül.

Az ülésen elhangzott az is, hogy a Monturist ügyvezetője szintén bírósági eljárást kezdeményezett a város ellen, és azt kéri, hogy

indokolják meg, milyen okokból kívánják leváltani.

Nagy Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat írásban már válaszolt a megkeresésre. Ebben közölték, hogy nem kötelező megindokolniuk a leváltás szándékát. A polgármester szerint az ügyvezető ennek ellenére azt kéri a bíróságtól, hogy kötelezze a várost hivatalos magyarázat adására.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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