Fotó: Pinti Attila
Tömbházak hőszigeteléséhez szükséges dokumentációk aktualizálásáról, a békényi vízbefogó fejlesztéséről, a GYERBUSZ közösségi közlekedési szolgáltatás előkészítéséről tárgyalt a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület csütörtöki ülésén.
A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség jelezte, hogy
Ehhez aktualizálni kellett a munkálatok műszaki dokumentációit és a költségszámításokat. Ezek elfogadásáról döntött egyebek mellett a testület.
A szóban forgó tömbházak felújítása három projekt keretében valósulhat meg. Az első a Forradalom negyed A és 9B, valamint a Virág negyed 5-ös és 37-es tömbházait érinti. A következő a Bucsin negyed 1-es és 13-as tömbházainak felújításáról szól, míg a harmadik most tárgyalt projekt a Forradalom negyed 9-es, B és G jelzésű tömbházait érinti.
Mindegyiknél vannak olyan költségek, amelyeket az önkormányzat önrészén kívül a lakóknak kell felvállalniuk. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere elmondta, hogy a lakóközösségekkel már zajlottak egyeztetések, és további találkozókat is terveznek.
Két másik tömbház felújítása esetében még nem érkezett meg a fejlesztési ügynökség értesítés – erre a jövő héten számítanak.
A képviselők a békényi vízbefogó korszerűsítéséhez és bővítéséhez kapcsolódó dokumentáció aktualizálását is jóváhagyták. A tervek szerint
A beruházást az Anghel Saligny országos fejlesztési program keretében építenék meg, megvalósítása azonban még hosszabb folyamat. Területek kisajátítására is szükség lesz, majd a tervek és engedélyek beszerzése után következhet a finanszírozás megszerzése – ismertette a polgármester.
Fotó: Pinti Attila
A térségi tömegközlekedési szolgáltatás elindítása is napirendre került. A GYERBUSZ Gyergyószentmiklós városi autóbuszos közszállítást, valamint a környező települések közötti összeköttetést biztosítaná. Az érintett önkormányzatok polgármesterei abban állapodtak meg, hogy
Az önkormányzatok a lakosságuk arányában járulnak majd hozzá a működtetés költségeihez. Gyergyószentmiklós esetében a 157 ezer lejes hozzájárulás a költségek mintegy 47 százalékát jelenti, ami az indulás és működés költségeit fedezi jövő májusig.
Bajkó László tanácsos kételyeit fogalmazta meg a szolgáltatás fenntarthatóságával kapcsolatban. Szerinte
Uniós divatnak nevezte a szolgáltatást. Erős Levente válaszában rámutatott, hogy kezdetben várhatóan veszteséges lesz a szolgáltatás, de megfelelő minőség és megszervezés esetén idővel növekedhet az utasigény.
Teodor Dobrean a tanácsadói szolgáltatás költségeit kifogásolta. Nagy Zoltán polgármester hangsúlyozta, hogy
Hozzátette, hogy a szakértői segítségre szükség van, ahhoz, hogy a szolgáltatás megfelelő módon induljon be. Hozzátette, olyan cégről van szó, amely számos romániai városban is végzett már hasonló munkát. Példaként Csíkszeredát említette, ahol ugyan a szolgáltatást kezdetben tanácsadó nélkül indították el, később mégis igénybe kellett venniük ilyen segítséget.
Fotó: Pinti Attila
A testület hivatalosan is sétálóutcává nyilvánította a Miron Cristea (Gimnázium) utca Szabadság tér és dr. Fejér Dávid utca közötti szakaszát. Ez elméletben eddig is csak gyalogos közlekedésnek volt fenntartva, a gyakorlatban ez nem működött. Ezután
Egyéb célból azonban autóval nem lehet majd használni az utcaszakaszt.
A képviselők jóváhagyták a Bucsin negyedben található közterületek kataszteri dokumentációját is. Ennek célja, hogy az utcák járdák, játszóterek, és hasonlók a város tulajdonaként kerüljenek be a telekkönyvekbe. Ez a feltétele annak, hogy itt fejlesztéseket lehessen végezni.
A Monturist Kft. körüli vita újabb szakaszba lép: a képviselő-testület jóváhagyta a szükséges bírósági eljárás elindítását annak érdekében, hogy
A város hónapok óta kéri a gyűlés összehívását, Budapest V. kerületének, a társaság többségi tulajdonosának egyetértésével. Egyelőre eredmény nélkül.
Az ülésen elhangzott az is, hogy a Monturist ügyvezetője szintén bírósági eljárást kezdeményezett a város ellen, és azt kéri, hogy
Nagy Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat írásban már válaszolt a megkeresésre. Ebben közölték, hogy nem kötelező megindokolniuk a leváltás szándékát. A polgármester szerint az ügyvezető ennek ellenére azt kéri a bíróságtól, hogy kötelezze a várost hivatalos magyarázat adására.
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